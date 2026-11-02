SimCorp nombra a Fiona O'Donnell como directora de prestación de servicios

Se crea un nuevo puesto ejecutivo que asigna a un único líder la responsabilidad de la prestación de servicios a los clientes, tanto a los nuevos como a los de larga trayectoria.

O'Donnell se incorpora procedente de State Street, aportando más de 18 años de experiencia colaborando con clientes en procesos de transformación a gran escala.

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- SimCorp, líder global en tecnología financiera, ha anunciado hoy el nombramiento de Fiona O'Donnell para el puesto de nueva creación de director de prestación de servicios. Este nuevo cargo pone de relieve el compromiso con una experiencia excepcional para el cliente, en un contexto de creciente demanda de la galardonada plataforma SimCorp One.

O'Donnell asume el cargo de ejecutiva responsable de la prestación de servicios a los clientes en SimCorp, abarcando desde la incorporación inicial de un nuevo cliente hasta la prestación continua de servicios a lo largo de cada año de relación. Liderará la organización de prestación de servicios de la empresa a nivel global, con un objetivo claro: ayudar a cada cliente a obtener valor con mayor rapidez y mantener la excelencia en el servicio día tras día.

Con efecto inmediato, O'Donnell reporta directamente al consejero delegado Peter Sanderson y se incorpora al Comité Ejecutivo de SimCorp.

Los clientes de SimCorp —gestores de activos, propietarios de activos y aseguradoras que operan a escala global y con múltiples clases de activos— están modernizando sus modelos operativos a un ritmo acelerado. Esperan obtener valor más rápidamente y disfrutar de una experiencia de cliente constantemente excelente a medida que continúan su proceso de transformación a lo largo del tiempo. El puesto de director de prestación de servicios es el primero en SimCorp que sitúa toda la experiencia de prestación de servicios al cliente bajo la responsabilidad de un único ejecutivo, con un compromiso que abarca a todos los clientes por igual: tanto a aquellos que comenzarán a utilizar SimCorp One este año, como a las instituciones que llevan décadas gestionando sus actividades de inversión mediante las soluciones de SimCorp.

"Nuestros clientes nos evalúan en función de la rapidez con la que obtienen valor, así como de nuestra colaboración y de la experiencia que viven cada día a partir de ese momento", señaló Sanderson. "Fiona será la líder responsable de la prestación de servicios a los clientes de principio a fin, contando con el respaldo de toda la firma. Ella sabe lo que los clientes esperan de un socio y lo que hace falta para responder a sus necesidades en los momentos más críticos. Una responsabilidad clara y el cumplimiento de nuestras promesas son fundamentales para nuestra ambición de convertirnos en la opción preferente en soluciones de gestión de inversiones a nivel global".

"A lo largo de mi carrera, he colaborado estrechamente con clientes durante las etapas más complejas de sus procesos de transformación; he visto de primera mano lo que más valoran en un socio: alguien que permanezca a su lado hasta que el trabajo esté terminado", afirmó O'Donnell. "Eso es precisamente lo que me atrajo de SimCorp: un equipo único, responsable de la prestación de servicios de principio a fin, que ayuda a cada cliente a obtener valor más rápidamente y mejora su experiencia año tras año. Me entusiasma empezar y formar un equipo en el que cada persona pueda ofrecer lo mejor de sí misma en beneficio de nuestros clientes".

O'Donnell ha dedicado más de 18 años a trabajar con muchos de los mayores propietarios y gestores de activos a nivel mundial. Recientemente, fue ejecutiva de cuentas y vicepresidenta sénior en State Street Corporation, donde fue la alta ejecutiva responsable ante clientes estratégicos en el marco de complejos programas de transformación plurianuales. Anteriormente, trabajó en ABN Amro Bank. Es reconocida por su capacidad para gestionar relaciones con clientes durante procesos de transformación importantes, así como por liderar grandes equipos globales de ejecución.

O'Donnell tendrá su sede en Londres.

Acerca de SimCorp

SimCorp es un proveedor de soluciones integradas de gestión de inversiones, líderes en el sector, destinadas a la comunidad inversora global.

Fundada en 1971 y con más de 3.500 empleados repartidos por los cinco continentes, SimCorp es un líder tecnológico de alcance verdaderamente global que impulsa a más de la mitad de las 100 principales entidades financieras del mundo a través de su plataforma integrada, sus servicios y su ecosistema de socios.

SimCorp es una filial de Deutsche Börse Group.

Para obtener más información, visite www.simcorp.com.

Contactos para medios: Sren Rathlou Top, +45 3115 8706, soren.r.top@simcorp.com; Sean B. Pasternak, +1-647-975-7326, sean.pasternak@simcorp.com

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