Simon crea junto con la firma TDB Arquitectura la cátedra hARQware Platform de UIC Barcelona

Desarrollarán una plataforma para optimizar todos los servicios y sistemas de un edificio de viviendas para ponerlos al servicio de sus residentes y mejorar su calidad de vida

Barcelona, 13 de octubre de 2021. Simon funda junto con la Universitat Internacional de Catalunya - UIC Barcelona y TDB Arquitectura la cátedra hARQware Platform para crear una plataforma con la que optimizar todos los servicios y sistemas de un edificio de viviendas, analizar patrones de comportamiento y realizar análisis sobre hábitos y servicios con los que mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Entre otros, esta plataforma permitirá al usuario evaluar y programar los costes en torno a la vivienda, en cuanto a los consumos de sistemas eléctricos, iluminación y climatización. También podrá gestionar los controles de acceso a servicios comunitarios como lavandería, carga de vehículos eléctricos, etc. Todo ello, mediante software y tecnologías digitales. Con esta información, el usuario podrá obtener información con la que mejorar la utilización de los espacios comunitarios, así como la eficiencia de los recursos energéticos.

El objetivo es crear una estructura de ecosistema de las empresas que han participado en la construcción de un edificio y fomentar la colaboración entre ellas con el desarrollo de esta plataforma que se pondrá al servicio de las personas que lo habitan. La aplicación de la plataforma se hará mediante un caso piloto real, en un edificio de viviendas de obra nueva.

Esta aplicación posibilitará a las empresas beneficiarse de las sinergias que se generan entre ellas y de la información proporcionada por la plataforma, que permitiría, por ejemplo, ajustar sus productos a las necesidades reales de los usuarios.

Según declaraciones de Juan Trias de Bes y Alessandra Curreli, director y coordinadora de la cátedra respectivamente, el objeto último de la investigación es mejorar el diseño de los espacios habitables más cotidianos, como la vivienda y el lugar de trabajo.

Para la creación de la cátedra, Simon aporta su conocimiento y experiencia en el desarrollo e instalación de sistemas eléctricos y tecnologías para la conexión digital de los espacios; TDB Arquitectura proporciona su know how en la construcción de edificios de viviendas y UIC Barcelona ofrece el entorno académico que respalda la investigación, así como los recursos humanos y las infraestructuras necesarias.

El desarrollo de esta plataforma cuenta con la participación de profesores doctores e investigadores de UIC Barcelona y los participantes serán estudiantes de doctorado a través de becas proporcionadas por la cátedra empresa.

La Cátedra hARQware Platform de UIC Barcelona School of Architecture, dirigida por el Dr. arquitecto Juan Trias de Bes, se enmarca en el grupo de investigación Laboratorio de Innovación Tecnológica en Edificación Industrializada y Sostenible (LITEIS).

Sobre UIC Barcelona School of Architecture

UIC Barcelona School of Architecture es una escuela de arquitectura comprometida con el crecimiento intelectual, profesional y personal de quienes la forman. Un modelo docente que se fundamenta en la atención personalizada, el aprendizaje práctico basado en la integración de todas las áreas de conocimiento, la tecnología de vanguardia y un profesorado con experiencia internacional. UIC Barcelona School of Architecture forma a arquitectos capaces de afrontar los retos de la sociedad.

Sobre SIMON

Simon es la cabecera de un grupo industrial especializado en soluciones tecnológicas de iluminación, control de luz, conectividad y material eléctrico para proyectos contract (retail, hospitality, workplaces) y residenciales. Para todos estos espacios se mantiene una firme apuesta por el diseño y la innovación que ha conducido a Simon, precisamente en el año del cumplimiento de su primer centenario, al Premio Nacional de Diseño que concede el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Tras posicionarse como empresa líder en el mercado español, la compañía ha consolidado su presencia en más de 90 países desde los que promueve áreas de negocio que van del pequeño material eléctrico, a los sistemas de control, la conectividad, la iluminación arquitectural, interior y urbana, y la recarga de vehículos eléctricos. El equipo del Grupo Simon está formado por 4.000 personas de todo el mundo, tiene implantación propia en 15 países, 9 de ellos con centros productivos.

Simon entiende los espacios como el centro de las vivencias de sus usuarios, y para ellos ofrece la posibilidad de llenarlos de luz, crear atmósferas que inviten a sensaciones, donde se puede tocar, ver, oír... sentir. Con su tecnología posibilita crear un sinfín de experiencias que se adaptan al ritmo de vida del usuario y le facilitan vivir con la intensidad y los matices deseados.

www.simonelectric.com

Sobre TDB Arquitectura

TDB ARQUITECTURA se funda en 1992 en Barcelona. La firma ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito de la edificación y del urbanismo, contemplando la práctica de la arquitectura desde la importancia de la integración urbana, los valores de la tradición constructiva, y la vocación de servicio a la sociedad. Actualmente, tiene su sede principal en Barcelona y cuenta con presencia en Madrid.

Fundamentos

El trabajo de TDB se fundamenta en una arquitectura humanista y contextualizada geográficamente. Sus obras reflejan un especial cuidado en el detalle, involucrando todas las fases de desarrollo, desde el diseño hasta la dirección de obra. El estudio ofrece una amplia gama de proyectos arquitectónicos: corporativos, residenciales, de restauración y urbanismo.



Trayectoria

Con más de 25 años de experiencia, la trayectoria profesional de TDB queda demostrada por la confianza de numerosos clientes institucionales y corporativos. Centros formativos, Sedes Corporativas, Equipamientos Urbanos de proyección internacional y Edificios Residenciales son el aval al compromiso que se adopta con cada proyecto.



Compromiso social

En TDB se comprende que la Arquitectura está al servicio de sus usuarios y, por ello, la representación de sus valores identitarios. La implicación social se proyecta a través de actividades como la investigación, la formación universitaria, la contribución a la conservación del patrimonio arquitectónico y la transversalidad entre disciplinas, en donde la Arquitectura forma parte del engranaje socioeconómico y urbano.

