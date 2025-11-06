Simple lanza una innovadora plataforma de IA que ofrece datos de CO₂e en tiempo real basados en facturas

(Información remitida por la empresa firmante)
Viena/Gotenburgo/Osaka, 6 de noviembre de 2025 (News Aktuell). – La empresa tecnológica sueco-austriaca Simple (www.itssimple.com) ha lanzado una revolucionaria plataforma de inteligencia artificial que lee y extrae automáticamente datos de facturas, presupuestos y albaranes para calcular con precisión las emisiones de CO₂e en tiempo real. Basada en datos verificados de Análisis de Ciclo de Vida (LCA), Simple transforma los documentos empresariales cotidianos en información precisa y verificable sobre emisiones de Alcance 3, de forma instantánea, automática y a una fracción del coste actual.
Datos de CO₂e instantáneos, directamente desde los documentos operativos
La IA de la plataforma analiza facturas o presupuestos de proveedores, identifica materiales, productos y servicios, y los compara al instante con factores científicos de emisión. Esto permite generar cifras de CO₂e a nivel de artículo, de forma automática y continua, sin necesidad de introducir datos manualmente, sin modelos de estimación ni proyectos de consultoría. Los resultados aparecen en minutos y cuestan solo unos céntimos por factura, eliminando las barreras económicas para una contabilidad de Alcance 3 precisa.
“Las empresas e instituciones por fin tienen acceso a datos de CO₂e que son a la vez fiables e inmediatos”, señaló Mattias Brodendal, fundador de Simple. “Nuestra IA permite conocer el verdadero impacto climático de cada compra, proyecto o decisión de proveedor, tan pronto como llega la factura o el presupuesto.”
Ventajas clave para la gestión del Alcance 3
Las emisiones de Alcance 3, es decir, las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (GEI) derivadas de la cadena de valor de una empresa, pueden representar hasta el 90 por ciento de su huella de carbono. Sin embargo, históricamente han sido complejas y costosas de medir. Simple automatiza este proceso de principio a fin:
- Extracción automática de datos de actividad a partir de facturas, presupuestos o albaranes
- Precisión científica gracias a la integración con sólidos conjuntos de datos de Análisis de Ciclo de Vida
- Resultados en tiempo real, listos para auditoría, disponibles mediante cargas, procesamiento por lotes o API
- Costes reducidos, con tarifas por factura de solo unos céntimos
- Integración fluida con sistemas ERP, lo que permite una implementación y escalabilidad inmediatas
“Para los equipos de gestión y compras, Simple permite tomar decisiones verdaderamente basadas en datos”, explicó Andreas Wiesmueller, cofundador de Simple. “Se pueden comparar proveedores, optimizar el abastecimiento y reportar las emisiones de Alcance 3, todo con el mismo conjunto de datos fiable.”
Proyectos piloto confirman precisión, eficiencia y ahorro de costes
Las empresas que han probado la plataforma informan de un importante ahorro de tiempo y una inteligencia climática más precisa. Scanfast, uno de los primeros usuarios, transformó datos complejos de compras en información procesable: “Simple nos ha proporcionado un nivel de precisión que antes era imposible”, comentó Henrik Kleveros, Director de Datos (CDO) de Scanfast. “Automatiza lo que antes llevaba semanas, garantiza exactitud y nos ofrece visibilidad inmediata de nuestros datos de sostenibilidad.”
Lista para su implementación
Simple ya está disponible para empresas de todos los tamaños, así como para instituciones públicas. Las integraciones con los principales sistemas ERP ya están listas, lo que permite a las organizaciones implementar la plataforma rápidamente y empezar a recibir datos de emisiones de alta calidad en cuestión de días.
Acerca de Simple AI
Simple determina las emisiones de CO₂e en tiempo real analizando facturas, presupuestos y albaranes mediante inteligencia artificial avanzada y datos verificados de Análisis de Ciclo de Vida. El resultado: información de Alcance 3 totalmente automatizada, altamente precisa y disponible en tiempo real, que permite tomar decisiones sostenibles, comparar proveedores y elaborar informes fiables.
Fotos de prensa y más información: https://itssimple.com/press
Contacto de prensa:
Skills | Team Farner
Juergen H. Gangoly, juergen.gangoly@skills.at
+436642000260, www.skills.at