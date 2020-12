SimpleCloud amplía la formación remota y el acceso equitativo a la Tecnología con nuevas funciones de control y segurida

Gartner incluye a SimpleCloud en el Informe "Enabling Remote Access in Higher Education"

LOS ANGELES y MADRID, 3 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- SimpleCloud [http://www.simplecloud.io/] ofrece una Plataforma de Educación para la formación remota y creación y gestión de contenidos digitales. Hoy, la compañía anuncia nuevas funcionalidades en la plataforma que permiten impartir clases en remoto en cuestión de horas y mantener la continuidad de la formación incluso de las aplicaciones más exigentes de compañías como Autodesk, Adobe, Unity y Epic Games (Unreal Engine), por mencionar algunas.

SimpleCloud es reconocido por Gartner en el informe "Enabling Remote Access to PC Labs in Higher Education," de los analistas Stuart Downes y Robert Yanckello (27 Agosto 2020) que puede ser descargado aquí [http://summus-2602495.hs-sites.com/en/-0].

Las clases que requieren paquetes de software específicos o colaboración en equipo en sectores como diseño, animación, arquitectura, desarrollo de juegos, ingeniería o investigación, pueden trabajar con profesores en aulas y laboratorios virtuales, reduciendo así los riesgos de contagio.

SimpleCloud ofrece una solución de aulas virtuales con capacidad gráfica avanzada en la nube, permitiendo a los usuarios conectarse a potentes estaciones de trabajo desde cualquier lugar. Las aulas virtuales de SimpleCloud permiten a los estudiantes utilizar cualquier tipo de PC, MAC o navegador web pudiendo los profesores impartir sus clases gracias a la funcionalidad de gestión de aulas visualizando las pantallas de hasta 50 estudiantes simultáneamente y pudiendo ayudarles en cualquier momento.

SimpleCloud Education ha añadido nuevas funcionalidades que permiten a profesionales de la enseñanza más control sobre sus aulas y mayor seguridad, como son:

Provisionamiento automatizado que se traduce en una implementación sin intervención.

Programación de clases.

-- Vista de hasta 50 pantallas remotas de estudiantes simultáneamente con la capacidad de acceder al escritorio de un estudiante para revisión o asistencia. -- Capacidad de bloquear ordenadores para asegurar la atención y la concentración, distribuir documentos y ficheros, mensajería instantánea, reiniciar o apagar escritorios virtuales individualmente. -- Posibilidad de lanzar programas o abrir webs en los ordenadores de los estudiantes -- Planificación personalizada de recursos, con alta capacidad. -- Servicios bajo demanda de computación de altas prestaciones (rendering, simulación, compilación de software).

"Las aulas de todo el mundo están descubriendo que necesitan escritorios remotos seguros para los estudiantes con control completo por parte del profesor para ayudar a garantizar la continuidad de la formación y el mismo nivel de participación que los estudiantes obtienen de forma presencial", afirma Olivier Wolff, CEO de SimpleCloud y antiguo experto en Medios y Entretenimiento de Warner Bros. "SimpleCloud está cambiando realmente la forma en que las escuelas pueden mantener rápidamente sus laboratorios y aulas en funcionamiento, globalmente y remota de forma segura".

En asociación con IBM, SimpleCloud recientemente llevó a la prestigiosa institución butic The New School a la formación virtual, así como a otras instituciones en los EE.UU., Reino Unido y Francia. Lea más de este caso de éxito aquí [https://www.ibm.com/case-studies/butic-the-new-school-cloud-...]. Aquí puede ver [https://www.youtube.com/watch?v=3yPLAgghxcg&feature=youtu.be] un breve video que explica las capacidades clave de SimpleCloud para Educación.

Descargo de Responsabilidad de Gartner

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner niega todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Sobre SimpleCloud

Es una plataforma de trabajo remoto global basado en la nube que permite a los equipos colaborar, aprender o producir proyectos de forma remota. SimpleCloud aprovecha la infraestructura totalmente segura proporcionada exclusivamente por IBM Cloud. Con acceso a una red global de más de 60 centros de datos en la nube de IBM, SimpleCloud puede cumplir con los requisitos de implementación y rendimiento y proporcionar alta potencia informática, baja latencia y datos seguros. A lo largo de sus cuatro verticales (Animation-VFX, Videojuegos, AECM y Educación), SimpleCloud cuenta con socios tecnológicos de vanguardia como IBM, VMware, NVIDIA y Microsoft, liderando los últimos avances en tecnologías de comunicaciones y virtualización.

