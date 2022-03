Simposio en línea RIETI-CEPR "Exploring New Capitalism" programado para el 23 de marzo

TOKIO, 21 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- El Instituto de Investigación de Economía, Comercio e Industria (RIETI) con sede en Tokio ha anunciado que organizará un simposio en línea el 23 de marzo junto con el Centro de Investigación de Política Económica (CEPR) con sede en Londres para discutir el "nuevo capitalismo" y otros temas.

El gobierno japonés tiene como objetivo realizar un nuevo capitalismo basado en los conceptos de un "Círculo virtuoso de crecimiento y distribución" y "Pioneros en una nueva sociedad posterior al coronavirus". En el nuevo capitalismo, los temas a abordar incluyen la disminución de la productividad y la competitividad internacional de la economía japonesa, así como el cambio climático y la intensificación de la competencia internacional por la tecnología.

En el simposio, expertos europeos y japoneses debatirán sobre el nuevo capitalismo, "Cambio climático y dinamismo económico" y "Resiliencia de las cadenas de valor globales (GVC) frente a los impactos geoeconómicos", explorando formas de resolver problemas tanto globales como japoneses.

- Hora / Fecha: 5:00 pm-6:30 pm (JST) / 9:00 am-10:30 am (CET), miércoles, 23 de marzo, 2022- Idioma: Inglés- Admisión: Gratis- Memo: Online (Live Stream)- Hospedadores: Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) / Centre for Economic Policy Research (CEPR)

Más información en: https://www.rieti.go.jp/en/events/22032301/info.html

Entre en: https://rieti.smktg.jp/public/application/add/6874?lang=en *Para participar, rellene el formulario de inscripción desde el enlace anterior

Programa

Discurso de apertura: Agenda for the New CapitalismYANO Makoto; presidente, RIETI / Profesor de proyecto, Institute of Economic Research, Kyoto University / profesor por citación especial, Sophia University

Panel de debate 1: Climate Change and Economic Dynamism -- Innovation for economic and planetary security

- PanelistasRick VAN DER PLOEG; Research Fellow, CEPR / Profesor de Economía y director de Investigación, Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich Economies (OxCarre), University of OxfordONO Yuki; Representante, Hachidori Denryoku, Borderless Japan, Inc.

-ModeradorRichard BALDWIN; Profesor de International Economics, Graduate Institute, Ginebra

Panel de debate 2: GVC Resilience in the Face of Geoeconomics Shocks

- PanelistasRichard BALDWINTODO Yasuyuki; Faculty Fellow, RIETI / Profesor, Faculty of Political Science and Economics, Waseda University

- ModeradorWATANABE Tetsuya; vicepresidente, RIETI

Resumen y conclusiones

- ModeradorRichard BALDWIN