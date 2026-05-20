(Información remitida por la empresa firmante)

- SINBON Electronics deja su huella europea en Power2Drive y Eurobike 2026, mostrando toda su gama de soluciones de movilidad sostenible

MÚNICH y FRANKFURT, Alemania, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que las ciudades de todo el mundo aceleran la transición hacia la movilidad baja en carbono —desde la carga flexible para vehículos de micromovilidad hasta la carga rápida para coches eléctricos—, una sólida infraestructura de energía verde se está convirtiendo en un factor clave para el transporte sostenible. Este junio, SINBON Electronics participará consecutivamente en dos importantes ferias europeas: Power2Drive Europe 2026 en Múnich (del 23 al 25 de junio) y Eurobike 2026 en Frankfurt (del 24 al 27 de junio). Juntas, estas dos ferias representan el compromiso integral de SINBON con la movilidad sostenible, desde la infraestructura de carga para vehículos eléctricos hasta los ecosistemas energéticos urbanos integrados.

Power2Drive Europe 2026 | Múnich, del 23 al 25 de junioSINBON Electronics hará su debut en el mercado europeo con su línea de productos de carga para vehículos eléctricos en Power2Drive Europe 2026, que se celebrará en Messe München (pabellón C6, expositor 157). Bajo el lema "Impulsando la movilidad electrificada", SINBON presentará un completo catálogo de productos de carga con estándares europeos, desarrollados específicamente para el mercado europeo, incluyendo cables de carga de CA Tipo 2, cables de carga de CC CCS2, cables de carga CCS2 refrigerados por líquido y tomas de carga CCS2.

La pieza central del expositor será un cable de carga de CC CCS2 ligero y mejorado que optimiza significativamente la comodidad del usuario y el diseño ergonómico, manteniendo una alta potencia de salida y cumpliendo con las normas de seguridad europeas.

Power2Drive Europe es la principal feria del continente para infraestructuras de carga y movilidad eléctrica, y un componente clave de la plataforma energética The smarter E Europe. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), las ventas de vehículos de nueva energía en Europa alcanzaron los 4,16 millones de unidades en 2025, un aumento interanual del 32%, lo que sitúa la penetración de los vehículos eléctricos en el 27%. Este impulso acelerado subraya el cambio estructural hacia la movilidad eléctrica y valida el compromiso estratégico de SINBON con el mercado europeo.

Eurobike 2026 | Frankfurt, del 24 al 27 de junioInmediatamente después, SINBON Electronics expondrá en Eurobike 2026, que se celebrará en Messe Frankfurt (pabellón 8, expositor G21), junto con dos socios del ecosistema: Swobbee, una plataforma europea de infraestructura para el intercambio de baterías, y Nexcellent Energy (威杰能源), una empresa taiwanesa de tecnología del hidrógeno. Juntos, los tres socios presentarán una solución energética urbana integrada que abarca el intercambio de baterías y el repostaje de hidrógeno, una materialización de la visión de marca de SINBON: De la conexión al impacto.

Swobbee ha sido durante mucho tiempo un actor clave en la infraestructura europea de intercambio de baterías urbanas, proporcionando servicios de intercambio rápidos y convenientes para vehículos de micromovilidad. Nexcellent Energy se especializa en I+D y aplicación de tecnología de hidrógeno, integrando la capacidad de repostaje de hidrógeno en escenarios de movilidad urbana. Juntos, estos dos socios permiten que esta exposición presente simultáneamente las alternativas energéticas basadas en baterías de litio y en hidrógeno, ofreciendo una visión más completa de cómo pueden ser las soluciones de energía verde urbana.

Construir un futuro más verde — JuntosYa sea a través de la propia cartera de infraestructura de carga para vehículos eléctricos de SINBON o mediante el ecosistema multienergético construido con socios, ambos comparten la misma convicción: colaborar con socios que comparten una visión común de sostenibilidad para desarrollar soluciones de energía verde que puedan arraigarse realmente en diversos entornos urbanos. La presentación europea de SINBON en junio no es simplemente una exposición de productos y tecnologías, sino un compromiso, asumido junto con socios, para encontrar mejores soluciones para el planeta.

Visitenos en:Power2Drive Europe 2026Messe München | pabellón C6, expositor 157 | del 23 al 25 de junio de 2026 | Múnich, Alemania

Eurobike 2026Messe Frankfurt | pabellón 8, expositor G21 | del 24 al 27 de junio de 2026 | Frankfurt, Alemania

Acerca de SINBON ElectronicsSINBON Electronics es un proveedor global de soluciones sostenibles con sede en la ciudad de Nuevo Taipéi, Taiwán. Fundada en el año 1989, SINBON colabora con clientes de los sectores médico, industrial, automotriz y de energías limpias para ofrecer soluciones electrónicas y de conectividad personalizadas que abordan desafíos del mundo real. Guiada por el espíritu de marca "De la conexión al impacto", SINBON trabaja junto a sus clientes y socios del ecosistema para desarrollar soluciones que creen valor duradero para las empresas y para el planeta.

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