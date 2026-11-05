(Información remitida por la empresa firmante)

-SINBON vincula la remuneración de sus directivos a criterios ESG y reduce las emisiones de alcance 1 y 2 en un 27,68 %, según su informe de sostenibilidad de 2025

TAIPEI, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que el enfoque en la sostenibilidad evoluciona pasando de la gestión medioambiental y la transición justa hacia la resiliencia operativa, esta se ha convertido en un motor fundamental de la competitividad corporativa. SINBON Electronics Co., Ltd. (TWSE: 3023), proveedor líder de soluciones tecnológicas sostenibles, sigue respondiendo a las expectativas de la cadena de suministro global mediante altos estándares: ofreciendo soluciones bajas en carbono y creando valor de forma colaborativa con diversas partes interesadas. La empresa presenta los aspectos más destacados de su Informe de Sostenibilidad 2025, que incluye cuatro logros principales: la institucionalización de la gobernanza de la sostenibilidad, el fortalecimiento de la gobernanza en materia de clima y naturaleza, la implementación de un estudio sobre salarios dignos y una mejora integral de la gestión de la cadena de suministro sostenible.

Lea el informe completo: SINBON Sustainability Report 2025

Institucionalización de la gobernanza de la sostenibilidad: vinculación, por primera vez, de la remuneración de la alta dirección con las evaluaciones de desempeño en materia ESG

En 2025, SINBON estableció formalmente la Política de vinculación de la remuneración de los ejecutivos con la evaluación del rendimiento en materia ESG. Esta política se aplica al consejero delegado, al presidente, a los vicepresidentes y a los directivos de primer nivel de las unidades de negocio y funciones de apoyo. El rendimiento en sostenibilidad representa el 20 % de la ponderación en las evaluaciones anuales de rendimiento, abarcando aspectos como la sostenibilidad del talento, la seguridad laboral, la integridad y el cumplimiento normativo, las adquisiciones sostenibles, la concienciación sobre la sostenibilidad, el cambio climático, y los productos y servicios sostenibles; de este modo, se fomenta una cultura de responsabilidad en materia de sostenibilidad que se extiende desde la alta dirección a toda la organización.

Alineación con los marcos internacionales de divulgación: publicación del primer informe sobre información financiera relacionada con el clima y la naturaleza

Ante el doble desafío del cambio climático y la pérdida de naturaleza, en 2025 SINBON creó el Equipo de Adaptación al Clima y la Naturaleza con el fin de analizar de manera integral los impactos financieros y operativos del cambio climático; asimismo, publicó su primer Informe sobre divulgación de información financiera relacionada con el clima y la naturaleza(TCFD/ TNFD). En respuesta a los riesgos climáticos globales y a las tendencias hacia las cero emisiones netas, a fecha de 2025, el Grupo ha logrado una reducción del 27,68 % en sus emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 con respecto al año base (2021), lo que demuestra un avance constante hacia sus objetivos de transición hacia una economía baja en carbono.

Realización de una encuesta sobre el salario digno: abarca a más del 75 % de los empleados contratados directamente

A diferencia del salario mínimo legal, el salario digno se refiere a la remuneración que perciben los empleados por una jornada laboral estándar en una región determinada, la cual resulta suficiente para mantener un nivel de vida digno tanto para ellos como para sus familias, cubriendo sus necesidades básicas y permitiendo contar con un pequeño margen de ahorro.

En 2025, SINBON llevó a cabo su primera encuesta sobre el salario digno. El marco de cálculo se basó en el modelo de la Fair Wage Network (FWN) y en la Metodología Anker para la estimación de un salario digno. Los datos sobre el coste de vida en cada ubicación se recopilaron a partir de información oficial publicada por gobiernos locales o instituciones afines. La encuesta abarcó a más del 75 % del total de empleados contratados directamente. Sobre esta base, SINBON tiene previsto ampliar progresivamente el alcance de la encuesta a todas sus sedes operativas a nivel mundial y establecer un mecanismo de revisión periódica, garantizando así que la remuneración de los empleados cubra las necesidades básicas de vida en sus respectivas localidades.

Avanzando en la gestión sostenible de la cadena de suministro: la estrategia RISE para una cadena de suministro sostenible marca el camino

La estrategia de gestión de la cadena de suministro sostenible RISE encarna el compromiso de SINBON de crecer de la mano de su cadena de suministro hacia un futuro sostenible. Esta estrategia abarca cuatro pilares fundamentales de gestión: reforzar la gestión de riesgos, implementar un abastecimiento responsable, fomentar una cadena de suministro ecológica y sostenible, y empoderar a los proveedores para alcanzar un éxito compartido. En 2025, la tasa global de suscripción al Compromiso de Responsabilidad Social Corporativa para Proveedores alcanzó el 85 %, y la puntuación media de satisfacción general en cuanto al empoderamiento de los proveedores colaboradores fue de 4,89 sobre 5.

De cara al futuro, SINBON seguirá profundizando en su gobernanza de la sostenibilidad, colaborando con clientes, empleados y socios globales para construir una cadena de valor más resiliente y sostenible.

Logros clave:

Se vinculó, por primera vez, la remuneración de los directivos al rendimiento en materia de sostenibilidad, representando un 20 % de la evaluación anual de rendimiento.

Se redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 del Grupo en un 27,68 % con respecto al año base en 2025.

Se publicó el primer informe sobre información financiera relacionada con el clima y la naturaleza.

Se llevó a cabo la primera encuesta sobre el salario digno, que abarcó a más del 75 % de los empleados contratados directamente.

Se alcanzó una tasa de adhesión global del 85 % al Compromiso de Responsabilidad Social Corporativa para Proveedores.

Para más información: SINBON ESG Overview

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