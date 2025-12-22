SINEXCEL gana la plata y el bronce en los premios Excellence in Action Awards de Brandon Hall Group

SINEXCEL Wins Silver and Bronze in Brandon Hall Group’s Excellence in Action Awards - SINEXCEL/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ) ha sido reconocida por los premios Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™, recibiendo un premio de plata en promoción y sucesión y un premio de bronce en diversidad, equidad e inclusión.

Los premios Brandon Hall Group Excellence in Action Awards™ 2025 reconocen a las organizaciones que demuestran un compromiso excepcional con la mejora del compromiso de los empleados y el fomento de una cultura centrada en las personas. Aproximadamente el 20% de las candidaturas presentadas recibieron un premio. Todas las candidaturas fueron evaluadas rigurosamente por un panel de 270 expertos y analistas independientes del sector, basándose en criterios claramente definidos, como las iniciativas del programa, el impacto medible, las métricas clave de rendimiento y los testimonios de los empleados.

Promoción y sucesión para el desarrollo transparente del talento

En una categoría que evalúa la capacidad de una organización para desarrollar futuros líderes y crear vías de promoción claras, SINEXCEL obtuvo el premio de plata por su marco integral de 'atracción, utilización, desarrollo y retención'.

SINEXCEL implementó iniciativas de liderazgo por niveles, que van desde el Plan Hongyi para graduados hasta la serie True Executive para altos directivos. Esta estrategia ha dado resultados cuantificables, ya que el 44% de los puestos de jefes de departamento están ahora ocupados por talento interno. Ha sido fundamental para dotar de personal a oficinas globales, como la de Alemania, con líderes internos competentes.

Diversidad, equidad e inclusión (DEI) para un entorno laboral más centrado en las personas

Evaluado en función de la autenticidad de la experiencia de los empleados y la capacidad de la organización para centrarse en las opiniones de los empleados, el premio de bronce reconoce el compromiso de SINEXCEL con la integración de la DEI en el gobierno corporativo y sus prácticas inclusivas tangibles.

SINEXCEL cuenta con un consejo de administración con un 37,5% de representación femenina, lo que supera significativamente la media del sector. Al integrar los parámetros ESG en las evaluaciones de los ejecutivos y aplicar una política transparente de igual salario por igual trabajo, SINEXCEL ha logrado transformar la DEI de un concepto a una necesidad empresarial fundamental que impulsa la innovación y la resiliencia organizativa.

Este reconocimiento reafirma la cultura centrada en las personas de SINEXCEL. Guiada por sus valores fundamentales de integridad, sinceridad y visión a largo plazo, SINEXCEL seguirá dando prioridad al bienestar de su plantilla y al desarrollo inclusivo para impulsar una expansión global sostenible y potenciar la libertad energética.

Acerca de SINEXCEL

Fundada en 2007, SINEXCEL es pionera en soluciones de almacenamiento de energía, recarga de vehículos eléctricos y calidad de la energía. Con 12 GW de almacenamiento instalado, 140.000 cargadores de vehículos eléctricos y casi 20 millones de amperios de AHF desplegados, SINEXCEL se asocia con líderes del sector como EVE Energy y Schneider Electric para potenciar la libertad energética.

Contacto: melody_yu@sinexcel.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849548/SINEXCEL_Wins_Silver_Bronze_Brandon_Hall_Group_s_Excellence_Action_Awards.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sinexcel-gana-la-plata-y-el-bronce-en-los-premios-excellence-in-action-awards-de-brandon-hall-group-302647653.html