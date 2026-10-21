SINEXCEL nombrado Best Under A Billion 2026 por Forbes Asia por segunda vez

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 21 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- SINEXCEL (300693.SZ), un proveedor global de soluciones de almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos, calidad de la energía y suministro eléctrico crítico para centros de datos de IA (AIDC) ha sido incluido en la lista Best Under A Billion 2026 de Forbes Asia, lo que supone su segundo reconocimiento tras el obtenido en 2023.

Publicada en la edición de agosto de 2026 de Forbes Asia, esta lista que no sigue un orden jerárquico reconoce a 200 empresas que cotizan en bolsa, seleccionadas de entre más de 19.000 compañías de la región de Asia-Pacífico con ingresos anuales de entre 10 millones y 1.000 millones de dólares estadounidenses. Los criterios de selección incluyen los niveles de endeudamiento, el crecimiento de las ventas y del beneficio por acción en periodos de uno y tres años, así como la rentabilidad sobre el capital propio en periodos de uno y cinco años. El análisis cualitativo también contempla aspectos como el gobierno corporativo, las prácticas contables, la responsabilidad medioambiental y la integridad de la gestión, destacando a aquellas empresas con un desempeño sólido y sostenible.

SINEXCEL figura entre las 28 empresas chinas seleccionadas para la lista de este año, siendo reconocida por su sólido desempeño financiero y su crecimiento empresarial sostenido.

Crecimiento sostenido impulsado por la innovación

SINEXCEL ha demostrado un sólido dinamismo empresarial, alcanzando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) a cinco años del 35,05 % en sus ingresos y del 35,04 % en el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz; asimismo, tanto la rentabilidad sobre el patrimonio neto (ROE) como la rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC) superan el 20 %.

Entre 2019 y 2025, la inversión acumulada en I+D superó los 176 millones de dólares (157 millones de euros), mientras que, en 2025, el personal técnico representaba cerca del 30 % de su plantilla, compuesta por más de 2.600 empleados.

Guiada por un enfoque centrado en el cliente, una visión a largo plazo y el compromiso con un crecimiento de alta calidad, SINEXCEL continúa perfeccionando sus prácticas de gestión para fortalecer su competitividad en el mercado y su resiliencia empresarial.

Liderazgo global en tecnologías energéticas clave

Fundada en 2007, SINEXCEL ha alcanzado una capacidad instalada de almacenamiento de energía de 17 GW, ha desplegado más de 200.000 cargadores de vehículos eléctricos (CC), ha suministrado cerca de 20 millones de amperios en filtros activos de armónicos y ha llevado a cabo más de 700 proyectos de calidad de energía para centros de datos en todo el mundo.

Asimismo, la empresa fue reconocida como fabricante de inversores de potencia Tier 1 por BloombergNEF durante el periodo comprendido entre el primer y el tercer trimestre de 2026.

Más allá de la tecnología, SINEXCEL sigue fortaleciendo su marco de gobernanza ESG. En la edición 2025 de losBrandon Hall Group Excellence in Action Awards™, un prestigioso programa que reconoce la excelencia en la gestión del capital humano, la empresa obtuvo el galardón de plata en la categoría de Promoción y Sucesión, y el de bronce en la de Diversidad, Equidad e Inclusión.

Impulsando la libertad energética a nivel mundial

Este segundo reconocimiento de Forbes Asia refuerza el compromiso de SINEXCEL con el crecimiento sostenible y la excelencia tecnológica, mientras continúa impulsando la innovación en electrónica de potencia, fortaleciendo alianzas globales y ofreciendo soluciones energéticas fiables y eficientes para favorecer la libertad energética a nivel mundial.

Contacto: melody_yu@sinexcel.com

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