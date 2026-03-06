(Información remitida por la empresa firmante)

- SINEXCEL StellaON 1250K/1575K obtiene las certificaciones EN 62477, EN 50549 y EN IEC 61000, acelerando la transición energética europea

SHENZHEN, China, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Los sistemas de conversión de energía (PCS) a escala de servicio público insignia de SINEXCEL, StellaON 1250K/1575K, han obtenido la certificación conforme a las Normas Comunes Europeas. Este hito regulatorio crucial valida oficialmente la capacidad técnica de la compañía para ofrecer una infraestructura energética de alto rendimiento y alta rentabilidad para el mercado europeo de energías renovables en rápida expansión.

El StellaON 1250K/1575K obtuvo oficialmente tres certificaciones esenciales: EN 62477 para seguridad eléctrica CE, EN 50549 para cumplimiento dinámico de la red y EN IEC 61000 para compatibilidad electromagnética. Estos rigurosos estándares garantizan que el equipo es fundamentalmente seguro, no disruptivo electrónicamente y capaz de regular activamente las frecuencias de la red. Actualmente, el mercado europeo se enfrenta a importantes dificultades técnicas. La serie StellaON supera con éxito estas estrictas normas gracias a un sólido conjunto de innovaciones avanzadas, como tecnologías de formación de red, flexibilidad del sistema y omniadaptabilidad.

A escala de servicios públicos, el sistema StellaON 1250K/1575K PCS, el producto estrella, está diseñado para optimizar la rentabilidad del proyecto, el cumplimiento de la seguridad y la complejidad de la integración en la red. Centrado en la eficiencia del ciclo de vida y la adaptabilidad en diversas condiciones ambientales, de carga y de red, permite un funcionamiento estable y de alto rendimiento en despliegues exigentes a gran escala. En lugar de centrarse en una única métrica operativa, este enfoque de ingeniería integral garantiza que los desarrolladores de proyectos puedan lograr un coste nivelado de almacenamiento (LCOS) significativamente más bajo y al mismo tiempo mantener el máximo tiempo de actividad.

"La obtención de estas certificaciones demuestra nuestra incansable búsqueda de la excelencia tecnológica y la capacidad de respuesta al mercado", declaró Luke Lu, director técnico de la Línea de Productos de Almacenamiento de Energía de SINEXCEL. "A medida que Europa avanza hacia un futuro descarbonizado, los operadores de red exigen equipos que no solo almacenen energía, sino que también fortalezcan activamente la resiliencia de la red. Nuestro StellaON PCS está diseñado específicamente para esta misión, garantizando el pleno cumplimiento normativo y maximizando la rentabilidad de la inversión".

Con estas importantes certificaciones, SINEXCEL reafirma su firme compromiso de proporcionar soluciones de almacenamiento de energía seguras, de alto rendimiento y totalmente conformes. La serie StellaON, totalmente certificada, está perfectamente posicionada para apoyar los objetivos de descarbonización de Europa, ofreciendo a los propietarios de proyectos una confianza absoluta en seguridad y rentabilidad.

Fundada en 2007, SINEXCEL es pionera en soluciones de almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos y calidad de la energía. Con 17 GW de almacenamiento instalado, 140.000 cargadores de vehículos eléctricos y casi 20 millones de amperios de AHF desplegados, SINEXCEL colabora con líderes del sector para impulsar la libertad energética.

