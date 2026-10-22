Singapur y Malasia encabezan la mayor clasificación AppliedEdu de ASEAN hasta la fecha (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

KUALA LUMPUR, Malasia, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La National University of Singapore (NUS) y Sunway University han sido designadas como la universidad pública y la universidad privada número 1 de ASEAN, respectivamente, en la clasificación AppliedEdu University Rankings 2027 para la región ASEAN. La NUS encabeza la clasificación de universidades públicas por tercer año consecutivo, mientras que Sunway University mantiene el primer puesto entre las universidades privadas por cuarto año consecutivo.

Malasia ocupa siete de los diez primeros puestos entre las universidades privadas y cinco de los diez primeros entre las universidades públicas. Asimismo, cuenta con más instituciones en el top 50 de cada categoría que cualquier otro país: 21 universidades privadas y 16 públicas.

La edición de 2027 constituye la evaluación más exhaustiva de la educación superior en el Sudeste Asiático que AppliedEdu ha publicado hasta la fecha. Se ha clasificado a un total de 316 universidades de nueve países de ASEAN, lo que supone un incremento de un tercio respecto a las 237 evaluadas el año anterior. Los resultados se fundamentan en más de 100.000 respuestas validadas de encuestas a estudiantes, además de en nominaciones de pares académicos y datos institucionales verificados.

Los resultados se dieron a conocer en el marco de AppliedEduXChange 2026, un evento que reunió a más de 150 líderes universitarios bajo el lema "Más allá de las competencias: formar graduados empleables y preparados para el mundo laboral".

"Ser nombrada universidad privada número uno de ASEAN por cuarto año consecutivo es un momento de orgullo para Sunway University y para Malasia. Nuestra ambición es que cada graduado se vaya con el conocimiento, la confianza y la experiencia para construir una carrera significativa y contribuir positivamente a la sociedad. Eso es lo que significa para nosotros ser una Universidad de quinta generación impulsada por una misión. Este reconocimiento nos impulsa a seguir elevando el nivel de la educación que ofrecemos", dijo el profesor Sibrandes Poppema, presidente y vicerrector de Sunway University.

Lo que distingue a los rankings de AppliedEdu

El enfoque AppliedEdu da mayor peso a la enseñanza y el aprendizaje, que representa el 40 % de la evaluación. La empleabilidad aporta otro 20 % para las universidades privadas y un 15 % para las públicas. En conjunto, estas medidas representan el 60 y el 55 % de las puntuaciones respectivas, lo que hace que la calidad de la educación y los resultados de los estudiantes de posgrado sean fundamentales para los resultados.

Los estudiantes contribuyen directamente a la evaluación mediante sus opiniones sobre la enseñanza, las instalaciones y la vida en el campus. Las universidades públicas y privadas se clasifican por separado, aplicando ponderaciones distintas que reflejan sus respectivas misiones. La investigación, la reputación institucional, la vinculación con la comunidad y la internacionalización completan la evaluación, reconociendo el conjunto de aportaciones que las universidades realizan tanto a los estudiantes como a la sociedad.

"Las clasificaciones no deberían limitarse a reconocer los logros; también deberían impulsar la mejora", señaló Mandy Mok, fundadora y consejera delegada de AppliedEdu. "Deben ayudar a las universidades a potenciar sus fortalezas, identificar los ámbitos que requieren cambios y tomar decisiones fundamentadas que generen mejores resultados para los estudiantes y las comunidades a las que sirven".

Universidades destacadas y mayores avances en la región ASEAN

Singapure. La National University of Singapore mantiene su posición como la universidad pública número 1 de ASEAN por tercer año consecutivo, seguida por la Universidad Tecnológica de Nanyang (Singapur) en segundo lugar. Cuatro de las cinco universidades del país que figuran en la clasificación se encuentran entre las 50 mejores.

Malasia. Universiti Kebangsaan Malaysia es la universidad pública mejor clasificada del país, situándose en tercer lugar dentro de ASEAN. Entre las universidades privadas, la Sunway University mantiene su posición número 1 a nivel regional, mientras que la Asia Pacific University of Technology & Innovation asciende del quinto al segundo puesto. La Taylor's University y la Universiti Teknologi PETRONAS ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

Indonesia. Con 102 instituciones, Indonesia cuenta con la mayor representación en las clasificaciones. Universitas Airlangga encabeza a las universidades públicas del país, situándose en el décimo puesto a nivel de ASEAN, mientras que la Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta asciende 22 posiciones hasta el puesto 61. Entre las universidades privadas, la Bina Nusantara University (BINUS) lidera a nivel nacional, pasando del octavo al quinto lugar en la región. La Universitas Muhammadiyah Malang registra el mayor avance en ambas categorías, al escalar 53 puestos hasta la posición 57. La Muhammadiyah University of Sidoarjo sube 39 puestos hasta el lugar 37, y el Institut Teknologi Nasional Bandung asciende 27 posiciones; ambas instituciones figuran en la clasificación de universidades privadas.

Filipinas. Con 79 instituciones clasificadas, Filipinas cuenta con la segunda mayor representación nacional. La University of the Philippines encabeza las universidades públicas del país, situándose en el puesto 25 a nivel ASEAN. Entre las universidades privadas, la University of Santo Tomas lidera a nivel nacional, tras ascender seis posiciones del puesto 14 al octavo en el ámbito regional. Asimismo, el First City Providential College escala 27 puestos en la clasificación de universidades privadas.

Tailandia. Tailandia cuenta con 43 instituciones en la clasificación. La Chulalongkorn University encabeza las universidades públicas del país, ocupando el noveno lugar en ASEAN; en total, 11 instituciones tailandesas figuran entre las 50 mejores universidades públicas. La Krirk University es la universidad privada mejor posicionada del país, situándose en el séptimo lugar a nivel regional.

Vietnam. Las universidades públicas de Vietnam registran avances significativos. La University of Economics Ho Chi Minh City lidera las universidades públicas del país, situándose en el puesto 33 a nivel de ASEAN tras ascender 23 posiciones. La Ton Duc Thang University sube 27 puestos hasta alcanzar el número 34, mientras que la Vietnam National University Ho Chi Minh City asciende 22 lugares hasta situarse en el puesto 44. Entre las universidades privadas, la Duy Tan University encabeza la lista nacional, ocupando el puesto 14 a nivel regional, mientras que la Nguyen Tat Thanh University escala 30 posiciones hasta situarse en el puesto 26.

Brunéi. La Universiti Brunei Darussalam sigue siendo la universidad pública mejor clasificada del país y regresa al grupo de las diez mejores universidades públicas de la ASEAN, al ascender del puesto 12 al 8.

Camboya. La University of Puthisastra es la universidad privada mejor clasificada del país, situándose en el puesto 28 en ASEAN.

Myanmar. La University of Yangon es la universidad pública mejor clasificada del país, situándose en el rango 101–110 en ASEAN.

En toda la región, 23 universidades entran al top 100 por primera vez. Entre ellas se encuentran Universitas Brawijaya de Indonesia, que ocupa el puesto 36º entre las universidades públicas; Universitas Brawijaya de Tailandia, en el puesto 21º entre las universidades privadas; y la IMU University de Malasia, en el puesto 25º entre las universidades privadas.

La clasificación AppliedEdu University Rankings 2027 para toda Asia se publicará el 30 de noviembre de 2026. Los resultados completos para la región ASEAN están disponibles en appliededu.com/rankings.

Cómo se elaboran las clasificaciones

Las clasificaciones de ASEAN ponderan seis criterios: enseñanza y aprendizaje (40 %), empleabilidad (15 % para universidades públicas, 20 % para privadas), investigación (15 % para universidades públicas, 10 % para privadas), reputación institucional, vinculación con la comunidad e internacionalización (10 % cada uno). Las universidades públicas y privadas nunca se clasifican conjuntamente: cada una cuenta con su propia metodología y ponderaciones, lo que refleja las distintas misiones que desempeñan.

El método se basa fundamentalmente en dos encuestas. La AppliedEdu Student Survey 2026 recopiló las opiniones de los estudiantes sobre la enseñanza, las instalaciones y la vida en el campus; se validaron y contabilizaron más de 100.000 respuestas provenientes de las universidades participantes. Por su parte, la AppliedEdu Peer-Nomination Survey consulta a académicos sobre qué universidades consideran más prestigiosas; en este proceso, las opiniones de los académicos de cada universidad tienen el mismo peso y se excluyen las nominaciones a la propia institución.

Un número récord de universidades presentó un conjunto completo de datos institucionales verificados a través de AppliedEdu VAULT y participó en ambas encuestas, el mayor nivel de participación en la historia de la clasificación. La clasificación está supervisada por el Consejo Asesor de Clasificación de AppliedEdu, un organismo independiente, y se publica desde 2021.

Los primeros 100 puestos de cada tabla se clasifican individualmente; los puestos a partir del 101 se agrupan en bandas de diez, en orden alfabético. Las tablas completas se encuentran en appliededu.com/rankings y la metodología en appliededu.com/rankings/methodology.

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