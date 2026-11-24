(Información remitida por la empresa firmante)

- Salud conectada, atención sin límites: Sinocare presenta soluciones integradas para la gestión de enfermedades crónicas en MEDICA 2026

DÜSSELDORF, Alemania, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- En MEDICA 2026, celebrada del 16 al 19 de noviembre en Düsseldorf (Alemania), Sinocare presentó su cartera de productos para el diagnóstico y la gestión de enfermedades crónicas. La empresa exhibió soluciones integradas para el ámbito doméstico, las farmacias comunitarias y los hospitales, que abarcan desde la detección temprana de riesgos y el seguimiento diario hasta las pruebas clínicas y la gestión de pacientes.

Atención domiciliaria: simplificando el seguimiento diario

Sinocare presentó soluciones para el control de diversos indicadores de salud en el hogar. El sistema de monitorización de glucosa en sangre Safe AQ max ofrece resultados en cuestión de segundos a partir de una pequeña muestra de sangre obtenida de la yema del dedo. El medidor KUG-11 que analiza glucosa, ácido úrico y cetonas, combina tres pruebas en un solo dispositivo, mientras que el sistema GV-100 permite realizar el control de la glucosa en sangre en perros y gatos desde casa.

Farmacias comunitarias: acercando las pruebas diagnósticas a la comunidad

El analizador multifuncional automático y portátil iCARE-1300 integra diversas capacidades de diagnóstico en una plataforma de sobremesa, permitiendo analizar la glucosa en sangre, el perfil lipídico, la HbA1c y la función renal. Al ofrecer resultados en un plazo de entre 3 y 15 minutos, ayuda a las farmacias a ampliar su papel en la detección de enfermedades crónicas y en la prestación de servicios de salud.

Hospitales: conectando la detección con la gestión de pacientes

El detector de fluorescencia de productos finales de glicación avanzada AGEscan permite la detección no invasiva de AGE escaneando el cristalino del ojo, sin muestreo de sangre ni reactivos, en aproximadamente seis segundos. El sistema de gestión inteligente de glucosa en sangre hospitalaria Safe AQ 8000 consolida los resultados de las pruebas de glucosa junto a la cama y los datos de glucosa de todo el hospital, con alertas de valores anormales e impresión de informes junto a la cama para respaldar una monitorización más coordinada del paciente.

Europa ha sido un mercado importante en la expansión internacional de Sinocare. Desde que obtuvo la certificación ISO 13485 de TÜV y la certificación CE de la UE en 2007, Sinocare ha seguido ampliando su presencia en los canales minoristas y de atención sanitaria profesional europeos. En MEDICA 2026, la empresa se comprometió con clientes y socios internacionales para explorar oportunidades de colaboración.

Acerca de Sinocare

Fundada en 2002, Sinocare es una empresa global del sector sanitario especializada en tecnologías de biosensores, pruebas para enfermedades crónicas y gestión digital de la diabetes. Sus productos y servicios llegan a 187 países y regiones, atendiendo a más de 25 millones de usuarios en todo el mundo. Mediante un enfoque integrado de "biosensores + IA + atención sanitaria" Sinocare desarrolla soluciones que abarcan el monitoreo en el hogar, las pruebas profesionales y la gestión a largo plazo de enfermedades crónicas.

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