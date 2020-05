COMUNICADO: Sinopec se clasifica primero en valor de marca en la industria china de la energía y la química

Sinopec está valorada en 299.100 millones de RMB, convirtiéndose en la segunda marca más valiosa de China

BEIJING, 11 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec"), la compañía de energía y química líder en China, fue nombrada marca número uno en la industria de la energía y la química de China en cuanto a valor de marca en el Día de la Marca de China 2020, celebrado el 10 de mayo.

https://mma.prnewswire.com/media/1166296/Sinopec.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1166296/Sinopec.jpg ]

https://mma.prnewswire.com/media/1166295/Sinopec_Gas_Station... [https://mma.prnewswire.com/media/1166295/Sinopec_Gas_Station... ]

https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg ]

En la evaluación de las marcas chinas publicada como parte de las actividades del día, el valor de marca de Sinopec alcanzó los 299.100 millones de RMB, un aumento de 17.300 millones de RMB de año en año, convirtiéndola en la principal marca de la industria de la energía y la química de China y en la segunda marca más valiosa en el país.

El valor de las submarcas de Sinopec también ha aumentado. El valor de marca de Easy Joy alcanzó 16.100 millones de RMB, mientras el valor de marca de Great Wall Lubricant alcanzó los 7.700 millones de RMB, hasta 600 millones de RMB. Mientras tanto, Epec.com se valora ahora en 9.800 millones de RMB y Sinopec "Donghai" Asphalt en 1.200 millones de RMB.

Bajo las directrices de la Administración Estatal de Regulación de Mercado, el Día de la Marca China está organizado conjuntamente con el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional, el Consejo de China para el Desarrollo de Marcas, la Sociedad de Evaluación de China, y otras organizaciones dedicadas a impulsar la transformación de China desde la fabricación, a la innovación, desde una velocidad sin precedentes a una calidad inigualable, y desde la fabricación del producto a la creación de la marca. El séptimo Día de la Marca China, este año registró 830 marcas solicitando su consideración, tras lo cual fueron sujetas a un riguroso conjunto de criterios. Al final, el valor de marca de 564 marcas se anunció el Día de la Marca China, ascendiendo a 7,3563 billones de RMB en valor.

Durante los últimos 37 años, Sinopec ha estado comprometida con forjar productos de energía y química más limpios mediante una acción práctica responsable. Ahora, está centrada en el desarrollo de su marca y en definir su contribución a la sociedad. En marzo de este año, Sinopec emitió su "Guiding Opinions on Strengthening the Construction of the Sinopec Brand", que aclaraban, por primera vez, su concepto de marca de centrarse en el desarrollo sostenible de la industria de la energía y la química mediante la innovación y responsabilidad, para crear mejores vidas y convertirse en una marca de la mejor clase, líder en el mundo.

Para mejorar la concienciación de marca de los empleados y seguir construyendo su marca, Sinopec también unió fuerzas con la Asociación de China para la Calidad, para lanzar la iniciativa "Brand Excellence and Effectiveness: 10 Outstanding Brand Marketing Cases" y fomentar la comunicación y compartición entre las distintas submarcas y divisiones de la compañía, con el objetivo de cultivar una cultura de compañía robusta y dinámica.

Con su valoración de marca como reconocimiento de sus logros, Sinopec continuará mejorando su marca y centrándose en crear un impacto positivo en la sociedad.

Acerca de Sinopec

Sinopec Corp. es una de las mayores compañías de energía y productos químicos integrados de China. Sus operaciones principales incluyen la exploración y producción, transporte por oleoducto y venta de petróleo y gas natural; la venta, almacenamiento y transporte de productos de petróleo, productos petroquímicos, productos químicos del carbón, fibra sintética, fertilizador y otros productos químicos; la importación y exportación, incluido como comisionista de importación y exportación, de petróleo, gas natural, productos del petróleo, productos petroquímicos y químicos; y otras materias y tecnologías; y la investigación, desarrollo y aplicación de tecnología e información.

La misión corporativa de Sinopec es "abastecer una vida bonita", sus valores corporativos son "gente, responsabilidad, integridad, precisión, innovación y situación beneficiosa para todos", aplica estrategias orientadas al valor, desarrollo inspirado en innovación, asignación integrada de productos, cooperación abierta, crecimiento ecológico bajo en carbono, y aspira a lograr su visión corporativa de crear una compañía líder mundial en energía y productos químicos.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1166296/Sinopec.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1166296/Sinopec.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1166295/Sinopec_Gas_Station... [https://mma.prnewswire.com/media/1166295/Sinopec_Gas_Station...] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Yang Ziya, +86-10-5960-8600,sinopecgroup@brunswichgroup.com

Sitio Web: www.sinopecgroup.com/group/