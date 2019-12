COMUNICADO: Sinopec termina la unidad central de la refinería más grande de Oriente Medio

Publicado 17/12/2019 0:00:27 CET

CIUDAD DE KUWAIT, Kuwait, 16 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation ("Sinopec" o la "Empresa") ha terminado la construcción de la unidad central de la refinería Al-Zour en Kuwait. Será la refinería más grande de Oriente Medio y convertirá a Kuwait en el mayor productor de petróleo limpio de la región con capacidad de procesar 3.150 toneladas anuales.

El proyecto de la refinería Al-Zour fue lanzado en Octubre del 2015 y es un hito dentro de la cooperación chino- kuwaiti. También ostenta el récord which also holds the record of being the world's largest one-time construction to date. Con una inversión total de 1,4 billones de dólares y la participación de casi 500 empresas de 50 países y regiones en el proyecto, esta refinería de primera categoría produce principalmente gasolina, diésel y keroseno según los estándares de emisiones de la norma Euro 5.

Como uno de los contratistas generales en el proyecto de refinería Al-Zour, Sinopec Luoyang Engineering adoptó sistema de trabajo inteligente colaborativo y utilizó diseños virtuales para así coordinar con sus socios globales y compartir los datos que ayudaron a completar las 15 plantas de producción, incluyendo la planta de Hidrodesulfuración.

Hemos querido usar materiales locales, lo cual ha dado un impulso a las industrias manufactureras de Kuwait y al desarrollo de la economía local que proporciona una gran cantidad de empleos.

El director del proyecto de la refinería Al-Zour, Usama Ali, habló muy bien de Sinopec y llegó a decir que la empresa era "un socio fiable, profesional y trabajador" y espera que Sinopec seguirá participando en otros proyectos en Kuwait.

La refinería Al-Zour proporcionará combustible limpio y de alta calidad con un alto nivel de valor añadido para el mercado global; también es un hito nuevo para Kuwait a la vez que implementa una transición económica nacional.

Con 60 años de historia a sus espaldas, Sinopec Luoyang Engineering ha completado 4.300 proyectos de construcción medianos y grandes y tiene en su haber 1.061 patentes tanto en China como en otros países.

Con una filosofía de inovación independiente, Sinopec ya tiene en su haber una serie de tecnologías punteras y soluciones en refinería de petróleo, etileno, hidrocarburo aromático y más, y la capacidad de construir refinerías con capacidad 10 millones de toneladas, un millón de toneladas de unidades de etileno y un millón de unidades de hidrocarburo aromático.

En 2016, el primer proyecto de refinería de Sinopec en el extranjero, la Empresa Yanbu Aramco Sinopec Refining Company en Arabia Saudí, comenzó su actividad. Un año más tarde, Sinopec completó la renovación de la refinería Atyrau en Kazakhstan.

Acerca de Sinopec Corp.

Sinopec Corp. es una de las empresas de energía y química integradas más grandes de China. Sus operaciones principales incluyen la exploración, la producción, el transporte y la venta de petróleo y gas natural, de otros productos petroquímicos y químicos de carbón, fibra sintética, fertilizantes y otros productos químicos, así como otras materias primas y tecnologías. Además, Sinopec se dedica a la investigación, el desarrollo y la aplicación de tecnologías de energía.

Con la misión empresarial de "impulsar la vida bella", Sinopec persigue estrategias de desarrollo orientado al valor e impulsado por la innovación, la asignación de recursos integrados, la colaboración abierta y el crecimiento verde y bajo en carbono para construir una empresa química y de energía líder en el mundo.

