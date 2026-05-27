SINTEF selecciona a Power to Hydrogen para producir hidrógeno verde para PYROCO2 Green Deal en Noruega

SINTEF selecciona a Power to Hydrogen - POWER TO HYDROGEN

(Información remitida por la empresa firmante)

El segundo proyecto comercial de Power to Hydrogen amplía la electrólisis AEM a escala industrial hacia la fabricación química

Madrid, 27 de mayo de 2026.- Power to Hydrogen (P2H2), desarrollador de sistemas de electrólisis de membrana de intercambio aniónico (AEM), anunció hoy un pedido comercial vinculante de SINTEF, uno de los mayores institutos de investigación de Europa, para un sistema de electrólisis AEM de medio megavatio cuya entrega está prevista para el cuarto trimestre de 2026. El sistema se desplegará en las instalaciones de SINTEF en Tiller, Noruega, donde producirá hidrógeno verde para un novedoso proceso de fermentación de gases que combina hidrógeno verde y dióxido de carbono capturado para producir acetona de cero emisiones, un químico base utilizado en disolventes, plásticos y cadenas de valor industriales.

El pedido constituye el segundo proyecto comercial de Power to Hydrogen, tras el proyecto emblemático de la compañía en el Puerto de Amberes-Brujas —cuya puesta en marcha está prevista para este verano— y representa una importante expansión de la electrólisis AEM hacia los químicos verdes y el aprovechamiento industrial del carbono. Esta nueva instalación forma parte de PYROCO2, un proyecto insignia del programa Horizon 2020 Green Deal de la UE financiado por la Unión Europea (acuerdo de subvención #101037009), que reúne a un consorcio orientado a demostrar una vía comercialmente viable para la conversión directa de CO2 en acetona. PYROCO2 aborda uno de los principales desafíos en la gestión del ciclo del carbono: utilizar directamente CO2 capturado para producir químicos industriales.

"Este proyecto consiste en demostrar una vía práctica y escalable para transformar CO₂ capturado e hidrógeno renovable en productos químicos valiosos", afirmó Alexander Wentzel, Chief Scientist de SINTEF. "Para que esto sea viable, necesitamos una tecnología de producción de hidrógeno capaz de combinar eficiencia, flexibilidad y una vía para reducir el coste del sistema. Creemos que la plataforma AEM de Power to Hydrogen puede cumplir esta ambición".

"SINTEF es una de las instituciones de investigación más rigurosas de Europa y seleccionó nuestra tecnología porque ofrece lo que los procesos industriales serios necesitan: eficiencia de costes y durabilidad en condiciones operativas reales", afirmó Paul Matter, CEO de Power to Hydrogen. "También demuestra la creciente demanda comercial de electrólisis AEM a escala industrial a medida que las industrias buscan formas de descarbonizarse. Creemos que este tipo de aplicaciones será fundamental para desbloquear la próxima ola de demanda de hidrógeno verde competitivo en costes".

El sistema de Power to Hydrogen generará hidrógeno verde para un proceso de conversión que combina hidrógeno con dióxido de carbono capturado para producir acetona. El proceso está diseñado para funcionar íntegramente con electricidad renovable, haciendo que el producto final esté prácticamente libre de emisiones. La arquitectura AEM de Power to Hydrogen está diseñada para responder rápidamente a variaciones de carga con energías renovables intermitentes y para mantener una baja degradación bajo ciclos industriales continuos, lo que la convierte en una solución adecuada para el perfil operativo requerido por proyectos como PYROCO2.

Para más información sobre SINTEF, visitar SINTEF.

Sobre Power to Hydrogen

Power to Hydrogen (P2H2) fabrica sistemas de electrólisis a escala industrial que producen hidrógeno verde a partir de electricidad renovable. Su plataforma de membrana de intercambio aniónico (AEM) está diseñada para ofrecer un rendimiento dinámico —incluyendo respuesta de carga inferior a 50 milisegundos y producción de hidrógeno a alta presión— utilizando una vía de materiales de menor coste y libre de iridio que evita los insumos escasos que históricamente han limitado la electrólisis a gran escala. Los sistemas de P2H2 están diseñados para integrarse directamente con energías renovables variables y para escalar hacia despliegues repetibles de múltiples megavatios, con varios proyectos comerciales en marcha a nivel global. Para más información, visitar power-h2.com y seguir a la compañía en LinkedIn.

Sobre SINTEF

SINTEF es uno de los mayores institutos de investigación de Europa, con experiencia multidisciplinar en tecnología, ciencias naturales y ciencias sociales. SINTEF es una fundación independiente que, desde 1950, ha creado soluciones e innovaciones para la sociedad y clientes de todo el mundo, ofreciendo experiencia de nivel mundial e instalaciones de laboratorio y ensayo en una amplia variedad de campos tecnológicos. Durante décadas, SINTEF ha colaborado estrechamente con la industria para desarrollar soluciones de Captura, Utilización y Almacenamiento de Carbono (CCUS), incluyendo una amplia experiencia e infraestructura para demostrar tecnologías necesarias para materializar la cadena de valor CCUS.

Contacto

Nombre contacto: Aaron Endré

Descripción contacto: Power to Hydrogen

Teléfono de contacto: +1 614-505-0300