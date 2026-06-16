SINTRONES impulsa la inteligencia en el campo de batalla con IA táctica de vanguardia en EUROSATORY 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Con soluciones de computación robusta Intel Panther Lake, visión artificial militar y soberanía de datos para la defensa moderna

PARÍS, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SINTRONES Technology Corp. (TPEx: 6680), proveedor global de soluciones robustas de computación integrada y de IA en el borde, participará en EUROSATORY 2026 (pabellón 5B, expositor BC465). La compañía va a dar a conocer su plataformas de computación táctica de IA en el borde para inteligencia en el campo de batalla, operaciones militares autónomas y aplicaciones de defensa de misión crítica. En colaboración con TEAMGROUP Industrial, SINTRONES también mostrará soluciones de almacenamiento integradas diseñadas para garantizar un control absoluto sobre los datos críticos en entornos de defensa modernos.

Al tiempo que las operaciones militares dependen cada vez más de la inteligencia artificial, los sistemas autónomos y la infraestructura cibersegura, las organizaciones de defensa requieren plataformas informáticas robustas capaces de procesar grandes cantidades de datos directamente en el entorno táctico. Desarrollada bajo un ciclo de vida de desarrollo seguro certificado según la norma IEC 62443-4-1 y validada según los estándares ambientales MIL-STD-810H, SINTRONES ofrece soluciones informáticas de IA en el borde, fiables y diseñadas para despliegues exigentes y de misión crítica.

"Las organizaciones de defensa necesitan más que rendimiento informático. Requieren inteligencia en tiempo real, resiliencia en ciberseguridad y un funcionamiento fiable en entornos exigentes", afirmó Kevin Hsu, consejero delegado de SINTRONES.

Computación de IA táctica de borde con tecnología Intel Panther Lake

Un elemento destacado del expositor es el ordenador robusto para vehículos VBOX-3650, equipado con el procesador Intel Core™ Ultra Series 3 (nombre en clave Panther Lake). Con aceleración NPU y GPU integradas, la plataforma está diseñada para la movilidad militar con IA, vehículos terrestres autónomos (UGV), sistemas de mando móviles y aplicaciones ISR que requieren inteligencia en tiempo real en el ámbito táctico. Gracias a su inferencia de IA de alto rendimiento, baja latencia y eficiencia energética en un diseño compacto sin ventilador, el VBOX-3650 permite a las organizaciones de defensa desplegar capacidades avanzadas de IA más cerca de la misión.

Las soluciones presentadas son compatibles con aplicaciones de visión basadas en IA, como la detección de objetos en tiempo real, el seguimiento de objetivos, el conocimiento de la situación y la navegación autónoma, lo que ayuda a los operadores a transformar los datos de los sensores en información útil para una toma de decisiones más rápida y fundamentada.

Soberanía de datos mediante IA perimetral integrada y almacenamiento seguro

A medida que las plataformas de defensa generan volúmenes cada vez mayores de datos de vital importancia para la misión, mantener el control y la protección de la información confidencial se ha convertido en una prioridad estratégica.

En EUROSATORY 2026, SINTRONES colaborará con TEAMGROUP Industrial para presentar una solución integrada de IA perimetral y almacenamiento seguro. Esta demostración combina las plataformas informáticas robustas de SINTRONES con las tecnologías de almacenamiento de grado industrial de TEAMGROUP Industrial, incluyendo su SSD con destrucción de datos mediante un solo clic, diseñado para proteger los datos operativos confidenciales en aplicaciones de defensa.

En conjunto, la solución integrada permite a las organizaciones militares procesar información de inteligencia en el ámbito táctico, al tiempo que refuerza la soberanía de los datos, la resiliencia operativa y la seguridad de la información en entornos de alto riesgo.

Inteligencia artificial perimetral con diseño seguro para aplicaciones de defensa

La ciberseguridad sigue siendo un requisito fundamental en todas las cadenas de suministro de defensa modernas. SINTRONES desarrolla sus plataformas de IA perimetral bajo un ciclo de vida de desarrollo seguro certificado según la norma IEC 62443-4-1, integrando las mejores prácticas de ciberseguridad en todo el desarrollo y la implementación del producto.

Al combinar la robustez conforme a la norma MIL-STD-810H con la experiencia en computación de misión crítica, SINTRONES ofrece plataformas de IA Edge seguras y fiables que ayudan a las organizaciones de defensa a construir infraestructuras resilientes para las operaciones militares de próxima generación.

Acerca de SINTRONES

Fundada en 2009, SINTRONES Technology Corp. (TPEx: 6680) es un proveedor global de soluciones robustas de computación industrial y de IA en el borde. La empresa diseña plataformas modulares y certificadas que permiten la toma de decisiones en tiempo real en el borde para aplicaciones críticas en los sectores de transporte, automatización industrial y entornos militares y de defensa. Para obtener más información, visite: www.sintrones.com

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