SINTRONES impulsa la visión artificial con IA en VISION 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- SINTRONES impulsa la visión artificial con IA para la inspección de electrónica y semiconductores en VISION 2026

La computación de visión de gran ancho de banda, la refrigeración líquida por cambio de fase patentada y la IA en el borde (Edge AI) con múltiples cámaras aceleran la inspección en tiempo real y la automatización de precisión

STUTTGART, Alemania, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- SINTRONES Technology (TPEx: 6680), proveedor global de soluciones informáticas industriales robustas y de IA en el borde (edge AI), presentará plataformas de computación de IA en el borde para visión artificial, inspección óptica automatizada (AOI) e inspección de semiconductores en la feria VISION 2026 (Pabellón 8, Stand 8D14, Messe Stuttgart), del 6 al 8 de octubre.

Desde sistemas de GPU de alta densidad hasta plataformas compactas de IA en el borde (edge AI), SINTRONES ofrece soluciones de computación escalables para la detección de defectos de alta resolución, AOI, visión 3D y procesamiento de imágenes multicámara en los sectores de semiconductores, electrónica y fabricación de precisión.

Computación mediante IA para inspección de alta precisión

A medida que los semiconductores y los componentes electrónicos se reducen de tamaño y las exigencias de inspección se vuelven más rigurosas, los sistemas de visión artificial deben procesar imágenes de resolución cada vez mayor y detectar defectos sutiles a velocidades de producción. La IA, el aprendizaje profundo y la visión 3D están acelerando esta transformación, imponiendo mayores exigencias en cuanto a rendimiento informático, caudal de datos, gestión térmica y fiabilidad del sistema.

"A medida que la inspección de semiconductores avanza hacia una mayor resolución y modelos de IA más sofisticados, el rendimiento informático por sí solo ya no es suficiente. El rendimiento sostenido, la estabilidad térmica y el procesamiento de imágenes a alta velocidad se están volviendo igualmente críticos", afirmó Kevin Hsu, consejero delegado de SINTRONES. "Nuestro objetivo es proporcionar la base informática que permita a los desarrolladores de visión artificial procesar más datos visuales, ejecutar modelos de IA más complejos y tomar decisiones de inspección en tiempo real".

Computación de IA en el borde para inspección de semiconductores y visión artificial

El ABOX-5221(P)(G)-IP66 combina procesadores Intel Core™ de segunda generación, aceleración opcional mediante GPU Intel Arc™, conectividad dual 10GbE, cuatro puertos 2.5GbE con PoE+ opcional, protección IP66 y hasta 96 GB de memoria DDR5 para tareas de inspección de alta resolución y procesamiento de imágenes con múltiples cámaras. Para cargas de trabajo de visión que requieren gran capacidad de cómputo, el modelo ABOX-5221(P)(G)-LC incorpora la tecnología patentada de SINTRONES de refrigeración líquida por cambio de fase sin ventiladores ni bombas; esta solución ofrece una eficiencia térmica hasta cinco veces superior, lo que permite mantener el rendimiento sin sufrir reducciones de velocidad por sobrecalentamiento (*thermal throttling*). Presentado por primera vez en VISION 2026, el ABOX-5222E ofrece dos ranuras de expansión PCIe x16 que permiten ampliar las capacidades de GPU y visión de forma escalable a medida que aumentan las cargas de trabajo de inspección mediante IA.

IA de visión en el borde con múltiples cámaras

SINTRONES presentará plataformas compactas de IA en el borde (edge AI) para visión 3D y multicámara en tiempo real, incluyendo el modelo IBOX-604-G2 con cámaras GMSL2 duales para detección de objetos y estimación de distancia, y el robusto IBOX-601-M12X con cuatro interfaces de cámara GMSL2 para inferencia de IA multicámara e inspección industrial, lo que permite un despliegue escalable desde la prueba de concepto hasta entornos industriales exigentes.

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