COSA FINA COSA BUENA - LA SIRENA

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía integra productos gourmet y soluciones culinarias en su oferta para facilitar la organización de menús navideños con un enfoque en la calidad y el ahorro

Madrid, 18 de noviembre.- La Sirena ha lanzado su nueva campaña navideña en todos sus establecimientos bajo el lema 'Cosa Fina, Cosa Buena'. La campaña busca acercar la alta cocina a los hogares mediante una propuesta que combina productos premium, precios competitivos y soluciones prácticas para las celebraciones de final de año.



El pescado y el marisco mantienen un papel protagonista en las mesas españolas. Según informes sobre compras navideñas de 2025, el 53 % de las familias identifica estas categorías entre sus productos favoritos para las fiestas, superando a los dulces, con un 41 %, la carne, con un 37 %, y los turrones, con un 34 %. Ante esta demanda, La Sirena ha reforzado su catálogo con referencias como carabineros, gamba roja, langosta y bogavante, además de novedades como el carpaccio de vieira del Atlántico Premium y diversas opciones para consumidores veganos.



La estrategia de la compañía responde a un contexto donde el control del presupuesto es fundamental para los consumidores. Estudios sobre hábitos de consumo navideño de 2025 indican que las categorías típicas de estas fechas representan el 46 % del gasto en alimentación durante diciembre, con un desembolso adicional medio de 120 euros por hogar. Asimismo, el precio es un factor determinante, dado que el 42 % de los encuestados afirma que desiste de la compra cuando el coste no se ajusta a su presupuesto. A pesar de ello, el interés por la gastronomía sigue siendo elevado, ya que el 67 % de los españoles considera que esta es el elemento más importante de la Navidad, según un estudio de Suchard.



"Queremos que nuestros clientes puedan disfrutar de una experiencia gastronómica especial sin tener que elegir entre calidad, precio y comodidad. Nuestra propuesta navideña combina productos que sorprenden en la mesa con soluciones que facilitan la organización de las celebraciones y ayudan a sacar más partido al presupuesto", señala Diana Vera, Directora de Marketing de La Sirena.



La propuesta destaca la ventaja de la alimentación congelada como herramienta para la planificación anticipada. Dado que el 75 % de los consumidores organiza sus compras con antelación, el uso del congelador permite distribuir el gasto y asegurar la disponibilidad de los productos necesarios a lo largo de las semanas previas a las fiestas.



La campaña se apoya en una estrategia multicanal que incluye televisión, radio, prensa y plataformas digitales durante noviembre y diciembre. Además, la compañía colabora con figuras como Gipsy Chef y Pepe Rodríguez, chef del restaurante El Bohío, para ofrecer inspiración culinaria y técnicas gastronómicas que permitan a los usuarios sacar el máximo partido a los productos en el ámbito doméstico.







Contacto

Nombre contacto: La Sirena

Descripción contacto: La Sirena

Teléfono de contacto: 937454300

