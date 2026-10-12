El sistema de almacenamiento de energía comercial TCL X5 ya está disponible para pedidos en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Llega a Europa una solución de almacenamiento compacta que incluye un inversor integrado de fábrica, destinada a pequeñas instalaciones comerciales e industriales, ofreciendo a los instaladores una alternativa plug-and-play frente a los sistemas hechos a medida

LYON, Francia, 1 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- TCL SunPower, líder mundial en soluciones de energía solar, ha anunciado hoy que su sistema híbrido de almacenamiento energético para aplicaciones comerciales e industriales, TCL X5, ya está disponible para pedidos en toda Europa.Este lanzamiento amplía la oferta de TCL SunPower más allá de la generación solar y el almacenamiento residencial, permitiendo a distribuidores e instaladores ofrecer soluciones integradas de energía solar y almacenamiento a clientes comerciales e industriales.

El X5 está diseñado para simplificar las instalaciones de baterías comerciales al integrar el inversor híbrido de 50 kW directamente en el interior del armario. A diferencia de muchos sistemas de almacenamiento comercial que requieren transportar, montar y cablear el inversor en el lugar de instalación, el X5 llega como una solución premontada y precableada de fábrica, lo que reduce la complejidad de la instalación y minimiza los trabajos en obra. TCL estima que este enfoque puede reducir hasta un 60 % los costes de transporte de última milla y de instalación en comparación con los sistemas ensamblados in situ.

"X5 es el primer hito de una estrategia más amplia para llevar a Europa una cartera completa de soluciones energéticas comerciales e industriales", afirmó Steven Zhang, director general de TCL SunPower Global. "En los próximos 12 meses,ampliaremos nuestra oferta, desde sistemas híbridos de almacenamiento para pequeñas y medianas empresas hasta soluciones a escala megavatio , lo que permitirá a nuestros socios atender una gama mucho más amplia de necesidades de los clientes. Entramos en este mercado contando ya con una sólida base industrial. La electrónica de potencia, la experiencia en gestión térmica y la capacidad de fabricación que respaldan a X5 se han desarrollado y probado durante años en otras divisiones de TCL. Ahora estamos aplicando esa capacidad al almacenamiento de energía, y esta nueva solución marca el inicio de una trayectoria mucho más amplia".

El X5 responde a una necesidad específica del mercado: instalaciones demasiado pequeñas para justificar un sistema de baterías diseñado a medida, pero con exigencias que superan las capacidades de una solución de escala residencial. Su gran flexibilidad permite adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones, soportando operaciones conectadas a la red, aisladas y en microrred, con capacidad de funcionamiento en isla en menos de 20 milisegundos y capacidad de arranque automático (black start), sin necesidad de conexión a la red ni a sistemas fotovoltaicos. Asimismo, el sistema admite la entrada de un generador de hasta 138 kVA.

La unidad base tiene una capacidad nominal de 50 kWh o 100 kWh y permite ampliar hasta los 400 kWh mediante la conexión en paralelo de hasta cuatro unidades. Esto permite a las instalaciones comenzar con un único armario y ampliar la capacidad a medida que aumenta la demanda energética, sin necesidad de sustituir el sistema. El armario está diseñado para ubicarse en espacios donde a menudo no caben sistemas de mayor tamaño: con una altura de 1,90 metros, una superficie ocupada de tan solo 1,37 metros cuadrados y un peso de 1.200 kg, el X5 combina un diseño compacto con una capacidad escalable. El sistema cuenta con protección IP66 para el inversor e IP55 para el armario, y opera en un rango de temperatura de -30 °C a 50 °C, lo que lo hace apto para instalaciones en azoteas, exteriores y entornos industriales.

La seguridad y la gestión del sistema están integradas en la plataforma. Tres niveles de monitorización —que abarcan el armario, el paquete de baterías y las celdas individuales— permiten la extinción de incendios, la detección de gases y la interrupción de fallos por arco. El sistema se gestiona mediante el controlador EMS de TCL y una interfaz web o aplicación; además, está preparado para VPP y cumple con los requisitos de ciberseguridad del RGPD y la norma ETSI EN303645 para dispositivos conectados.

Las primeras implementaciones ya están demostrando la flexibilidad del sistema en aplicaciones del mundo real. En España, la empresa instaladora Electricidad EUFON utilizó el TCL X5 para transformar un sistema de bombeo de agua solar aislado de la red —instalado originalmente en 2015 sin almacenamiento en baterías— en un sistema híbrido, sin necesidad de ampliar el campo fotovoltaico existente

"El TCL X5 nos permitió transformar un sistema de bombeo de agua solar aislado de la red que abastecía a una explotación agrícola en un sistema híbrido con almacenamiento en baterías, sin necesidad de ampliar la instalación fotovoltaica", afirmó Adolfo Bartolomé Redondo, responsable de Energías Renovables de Electricidad EUFON. "El excedente de energía solar que antes se desaprovechaba ahora puede almacenarse y utilizarse para prolongar el bombeo más allá de las horas de luz diurna. Su arquitectura 'todo en uno', su capacidad de funcionamiento fuera de la red y su entrada integrada para generador facilitaron enormemente la conexión con los sistemas de automatización y control propios de EUFON. El resultado es un sistema más flexible que satisface las crecientes necesidades de riego de la explotación y, al mismo tiempo, reduce la dependencia de la generación diésel".

El TCL X5 ya está disponible en toda Europa, respaldado por un servicio de asistencia técnica que abarca la instalación, la puesta en marcha y la garantía. Los instaladores y propietarios de instalaciones pueden obtener más información sobre el sistema y conocer sus detalles en un próximo seminario web organizado conjuntamente por TCL SunPower y pv magazine el 23 de octubre. Enlace de registro aquí.

Acerca de TCL SunPower Global

Respaldada por la solidez global, la estabilidad financiera y el liderazgo tecnológico del Grupo TCL, TCL SunPower Global es un proveedor líder de energía solar, comprometido a ofrecer soluciones solares de alto rendimiento, fiables y accesibles en todo el mundo. La empresa combina tecnología avanzada, una fabricación verticalmente integrada y un firme enfoque en la sostenibilidad para impulsar la transición energética global. TCL SunPower Global reúne dos marcas complementarias: SunPower, que ofrece soluciones energéticas residenciales integrales de primera calidad, y TCLSolar, que proporciona soluciones solares y energéticas de alto rendimiento y rentables. Juntas, satisfacen las diversas necesidades del mercado solar mundial, desde instalaciones residenciales hasta proyectos comerciales y desarrollos a gran escala.

Más información: tclsolar.com y LinkedIn.

Contacto de prensaAnna Valeria Portaanna.porta@tcl.com+39 345 7706205

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