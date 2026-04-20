Sistema e-ATAK autónomo de Karsan - una de las aplicaciones de transporte público autónomo en turismo de esquí

(Información remitida por la empresa firmante)

- El sistema e-ATAK autónomo de Karsan se convirtió en una de las primeras aplicaciones de transporte público autónomo en el turismo de esquí

ESTAMBÚL, 20 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Con la visión de "Un paso adelante en el futuro de la movilidad", Karsan, pionera en la transición global del transporte público a vehículos eléctricos y autónomos, ha logrado otro hito con el e-ATAK autónomo de Karsan. Como parte del Proyecto de Transporte Público Autónomo Sälen-Idre (SIKTA), realizado en colaboración con los municipios de Malung-Sälen y Älvdalen en Suecia, empresas locales y la Universidad de Dalarna, el e-ATAK autónomo de Karsan se convirtió en una de las primeras aplicaciones de autobús autónomo en transportar pasajeros en condiciones reales de carretera en una región turística montañosa. En enero de 2026, el e-ATAK autónomo se sometió a pruebas exhaustivas en escenarios de tráfico y vías compartidas que implicaban interacción constante con peatones y esquiadores, así como fuertes nevadas y condiciones invernales adversas. Tras una exitosa fase de pruebas, recibió la aprobación para el transporte de pasajeros de la Agencia Sueca de Transportes (Transportstyrelsen) el 9 de marzo de 2026 y entró en operación comercial. El vehículo prestó un servicio seguro e ininterrumpido en condiciones operativas reales, transportando turistas durante aproximadamente un mes en plena temporada alta de esquí. Operando en una ruta de 4,8 kilómetros como parte del proyecto, el e-ATAK autónomo prestó servicio activamente entre las estaciones de esquí y los alojamientos, demostrando no solo sus capacidades tecnológicas, sino también su contribución a soluciones de movilidad sostenibles e inclusivas. El consejero delegado de Karsan, Okan Baş, quien afirmó que esta aplicación representa una de las implementaciones más completas de vehículos de transporte público autónomo en entornos exigentes como el turismo de montaña y de esquí, declaró: "Con este proyecto que hemos lanzado en Sälen, hemos demostrado que la movilidad autónoma puede operar de forma segura y sin problemas incluso en regiones turísticas de invierno, uno de los casos de uso más desafiantes para la movilidad autónoma. Esta aplicación es una prueba contundente de que el transporte público autónomo ha dejado de ser una tecnología piloto para convertirse en parte integral de la vida real. Este nuevo éxito consolida aún más el liderazgo de Karsan en el campo de la movilidad autónoma", concluyó.

La aplicación Sälen destaca como una de las implementaciones de referencia mundial para el transporte público autónomo en entornos altamente complejos donde las condiciones climáticas adversas se combinan con una intensa interacción humana.

¡Un modelo sólido para la movilidad turística escalable!

El Proyecto de Transporte Público Autónomo Sälen-Idre (SIKTA) destaca como una importante iniciativa de movilidad liderada por el municipio de Malung-Sälen, en colaboración con el municipio de Älvdalen, empresas locales y la Universidad de Dalarna. Esta iniciativa, implementada en Sälen, va más allá de ser un proyecto puntual; representa un paso firme hacia una transformación a largo plazo destinada a expandir la movilidad autónoma en las regiones turísticas. El éxito operativo alcanzado demuestra que el transporte público autónomo es una solución segura, sostenible y viable incluso en condiciones climáticas y geográficas adversas. En la segunda fase del proyecto, está previsto que el e-ATAK autónomo Karsan opere en Idre, otro importante centro turístico de invierno en Suecia. En este contexto, se espera que los excelentes resultados obtenidos en Sälen allanen el camino para operaciones a mayor escala.

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