(Información remitida por la empresa firmante)

-Se lanza el sistema de colaboración "Huawei + Partners", centrado en el cliente, para escalar la IA en la industria

SHANGHAI, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En HUAWEI CONNECT 2026, Leo Chen, vicepresidente sénior y presidente de Ventas Empresariales de Huawei, anunció el nuevo sistema de apoyo a socios SCALE durante su discurso principal titulado "Escalar toda la inteligencia para el éxito industrial". Huawei tiene previsto utilizar este nuevo sistema para dotar a sus socios de las capacidades necesarias para ayudar a los clientes a pasar de proyectos piloto aislados a una adopción a gran escala de la transformación inteligente. Chen también compartió nuevas perspectivas y prácticas desarrolladas por Huawei en torno a los estándares de referencia de la industria inteligente.

Chen declaró: "La era de la inteligencia avanza a gran velocidad. Huawei colabora con sus socios para ofrecer productos y soluciones que resuelven problemas empresariales reales. Queremos compartir nuestras propias capacidades con ellos; al empoderarlos, pueden aprovechar sus fortalezas únicas y ayudar a los clientes a transitar desde la infraestructura informática hacia la implementación de aplicaciones inteligentes. Huawei mantiene un firme compromiso con el éxito de nuestro ecosistema de colaboración 'Huawei + Partners', centrado en el cliente. Nuestro objetivo es ayudar a los socios a resolver las necesidades de los clientes con mayor eficiencia y facilitar que estos últimos logren adoptar la IA a gran escala".

Los socios se enfrentan a cinco desafíos al escalar proyectos de industria inteligente: desarrollo de soluciones, verificación de la integración, entrega de soluciones, operación y mantenimiento (O&M), y colaboración entre sistemas. Para ayudar a los socios a superar estos retos, el sistema de apoyo a socios SCALE ofrece cinco tipos de asistencia: soluciones basadas en escenarios, coinnovación, marketing alineado, servicios locales, calidad constante y colaboración eficiente. Estas ofertas de apoyo mejorado proporcionan a los socios una asistencia sistemática que abarca desde el desarrollo de la solución hasta su verificación, lanzamiento, entrega y operación, ayudándoles a pasar de proyectos inteligentes de referencia a la adopción de IA a gran escala.

Soluciones basadas en escenarios: Huawei proporciona productos base de IA abiertos y fáciles de integrar que los socios pueden utilizar para desarrollar rápidamente nuevas soluciones. Estos productos abarcan computación, almacenamiento, redes, seguridad y protección de datos, e incluyen las nuevas soluciones SMECE y DCS AI, las cuales ayudan a los socios a transformar de manera más eficiente sus conocimientos especializados del sector en soluciones inteligentes viables. Los socios de Huawei han utilizado estos productos para desarrollar más de 100 soluciones basadas en escenarios para ocho sectores industriales, acelerando así la adopción de la IA.

Co-innovación: Para ayudar a los socios a replicar experiencias de referencia y validar la integración de soluciones de manera más eficiente, Huawei ha puesto a su disposición sus arquitecturas de referencia y entornos de verificación. Esto incluye arquitecturas de referencia para 48 escenarios de alto valor que los socios pueden consultar al diseñar soluciones, configurar entornos de prueba, desarrollar aplicaciones y realizar tareas de depuración y verificación. Además, Huawei ofrece interfaces unificadas y herramientas de desarrollo y verificación a través de su plataforma OpenLab basada en la nube, con el fin de optimizar la eficiencia de las soluciones.

Marketing alineado: Huawei se compromete a ayudar a sus socios a identificar las necesidades de los clientes, lanzar nuevas soluciones y lograr que las soluciones destacadas sean más visibles, verificables y replicables, facilitando así que los clientes encuentren rápidamente las soluciones que buscan. Huawei ha abierto a sus socios las capacidades de su proceso 'Market-to-Lead' (MTL) y ha colaborado con ellos para llevar al mercado, de manera efectiva, soluciones orientadas al cliente. Huawei ha lanzado soluciones conjuntamente con sus socios, ha exhibido soluciones destacadas en sus propios stands y salas de exposición, y ha creado casos de éxito y demostraciones de la industria junto a los clientes. Estas iniciativas han permitido a los clientes comprender mejor el valor de las soluciones y los resultados reales de su validación. Huawei ha colaborado con sus socios para desarrollar más de 130 de estos casos de éxito y demostraciones con clientes a nivel mundial.

Servicio local, calidad constante: Huawei está ampliando y localizando sus servicios para socios, de modo que estos puedan ofrecer a los clientes el mismo servicio de alta calidad que Huawei. Los socios pueden acceder a conocimientos, herramientas, experiencia técnica y experiencia en servicios a través de la plataforma O3 de Huawei para la habilitación de servicios a socios. Huawei ofrece programas de desarrollo de talento y certificación para diversos roles de servicio, los cuales han permitido formar a más de 50.000 profesionales en IA durante los últimos tres años.

Colaboración eficiente: Huawei pone a disposición de sus socios dos plataformas inteligentes integrales que simplifican su forma de trabajar con la compañía. Estas plataformas (HUAWEI eFly y HUAWEI ePartner) actúan como portales unificados que ayudan a los socios a gestionar los procesos de Huawei y les proporcionan los datos necesarios para llevar a cabo operaciones integrales de marketing, transacciones y servicios. Los socios obtienen acceso a documentación, herramientas, interfaces de TI, así como a herramientas de configuración asistida por IA y sistemas inteligentes de preguntas y respuestas, lo que contribuye a una atención al cliente más eficiente.

Chen afirmó: "En la era de la verdadera inteligencia, la implementación a gran escala de prácticas probadas en diversos sectores permitirá que más empresas prosperen. La inteligencia industrial está generando oportunidades sin precedentes, y Huawei desea colaborar con sus clientes y socios para desplegar modelos de referencia exitosos a gran escala, llevando así los beneficios de la IA a más industrias, organizaciones y personas".

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