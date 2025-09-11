(Información remitida por la empresa firmante)

-Sistema de Conducción Inteligente AIO-6 de CHIGEE ahora disponible en Chigee.com tras el éxito de la financiación colectiva

SHENZHEN, China, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- CHIGEE, líder en innovación en tecnología de conducción inteligente para motocicletas, se enorgullece de anunciar el lanzamiento oficial de su producto estrella: el Sistema de Conducción Inteligente AIO-6. Tras el éxito de su campaña de financiación colectiva, el AIO-6 ya está disponible oficialmente para su compra a través del sitio web oficial de CHIGEE .

Del éxito de la financiación colectiva al lanzamiento global

El AIO-6 generó gran interés durante su fase de financiación colectiva, donde más de 2.450 patrocinadores aportaron más de un millón de dólares para apoyar el proyecto y validaron su visión de un motociclismo más inteligente y seguro. Tras el éxito de la campaña, CHIGEE ahora acerca el AIO-6 a un público más amplio a través de su sitio web oficial.

Más inteligente, más seguro y diseñado para cada viaje

El AIO-6 marca el comienzo de una nueva era en la conducción inteligente con su pantalla ultrabrillante IP69K de 6 pulgadas, integración fluida con Apple CarPlay y Android Auto™ y opciones de montaje de liberación rápida.

Características principales:

Pantalla ultrabrillante de 6 pulgadas: La pantalla de 2300 nits, legible a la luz del sol, con interfaz compatible con guantes, garantiza una visibilidad nítida en cualquier condición.

La pantalla de 2300 nits, legible a la luz del sol, con interfaz compatible con guantes, garantiza una visibilidad nítida en cualquier condición. Liberación rápida universal CG (opcional): Se desmonta y transporta fácilmente, o cambia el AIO-6 entre motos en segundos.

Se desmonta y transporta fácilmente, o cambia el AIO-6 entre motos en segundos. Liberación rápida BMW (opcional): Se adapta directamente a BMW Nav Prep 5/6 para controlar la rueda Wonder Wheel y obtener datos de la moto en tiempo real.

Se adapta directamente a BMW Nav Prep 5/6 para controlar la rueda Wonder Wheel y obtener datos de la moto en tiempo real. Conectividad y seguridad inteligentes: Las ediciones LTE y MAX son compatibles con Bluetooth, Wi-Fi y 4G opcional con seguimiento en tiempo real, alertas SOS y BSD.

Las ediciones LTE y MAX son compatibles con Bluetooth, Wi-Fi y 4G opcional con seguimiento en tiempo real, alertas SOS y BSD. Diseño duradero y pensado para el motorista: Con certificación IP69K, resistente a la lluvia, el polvo y la alta presión.

Un compañero de viaje completo

La misión de CHIGEE siempre ha sido dotar a los conductores de tecnología que mejora tanto la seguridad como la libertad. El AIO-6 continúa esta misión al combinar navegación, comunicación, entretenimiento y grabación en una plataforma integrada.

"Creamos el AIO-6 para que fuera más que una simple pantalla: es un compañero de viaje completo", afirmó el equipo de CHIGEE. "El apoyo que recibimos durante la financiación colectiva ha sido increíble, y ahora estamos entusiasmados de que el AIO-6 esté oficialmente disponible para los conductores de todo el mundo".

Disponibilidad

El sistema de conducción inteligente AIO-6 ya está a la venta oficialmente en la página web oficial de CHIGEE . Los usuarios también encontrarán accesorios como soportes para manillar, monitores de presión de neumáticos y cámaras para personalizar su configuración.

Acerca de CHIGEE

CHIGEE es una empresa tecnológica dedicada al desarrollo de sistemas de conducción inteligentes y accesorios para motocicletas que mejoran la seguridad, el rendimiento y el disfrute de la conducción. Con una comunidad global de apasionados motociclistas, CHIGEE continúa expandiendo los límites del motociclismo conectado.

