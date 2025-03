El sistema dual: una de las claves en el éxito educativo del Colegio Juan Pablo II de Parla

(Información remitida por la empresa firmante)

La educación diferenciada está recuperando terreno en numerosos países con sistemas educativos avanzados, y el colegio Juan Pablo II de Parla ha sabido adaptarla con éxito a través de su sistema dual. Este modelo combina la enseñanza diferenciada en algunas materias con la convivencia mixta en todos los espacios comunes, garantizando una educación personalizada sin perder los beneficios de la socialización

Parla, 25 de marzo de 2025.-

El colegio Juan Pablo II de Parla ha implementado con éxito el sistema dual, un modelo educativo que combina la enseñanza diferenciada en algunas clases de primaria y secundaria con la convivencia mixta en todos los espacios comunes. Esta metodología, adoptada también por países de todo el mundo como Dinamarca, Suecia, Reino Unido o Japón permite adaptar la enseñanza a las necesidades específicas de cada alumno, favoreciendo un aprendizaje más efectivo y un desarrollo integral.



Una metodología basada en la evidencia, no en ideologías

Lejos de ser una práctica ideológica o religiosa, el sistema dual responde a un enfoque pedagógico que reconoce las diferencias en el desarrollo neurobiológico entre niños y niñas durante la infancia y la adolescencia. Diversos estudios han demostrado que estas diferencias, lejos de implicar superioridad de un grupo sobre otro, influyen en la forma en que cada uno aborda el aprendizaje.



"No se trata de separar, sino de personalizar el aprendizaje", explica Alfonso Die, Director del Colegio Juan Pablo II de Parla. "Los niños y niñas estudian en grupos diferenciados solo en cursos específicos, donde estas adaptaciones pedagógicas pueden marcar la diferencia. Sin embargo, la convivencia escolar es completamente compartida: entran por la misma puerta, juegan juntos en el patio, comen en el mismo turno y participan en las mismas actividades escolares".



¿Cómo funciona en la práctica?

En el colegio Juan Pablo II de Parla, el sistema dual se aplica en las edades en las que la evidencia pedagógica sugiere un mayor beneficio, concretamente en primaria y secundaria. Los pilares de esta metodología son:



• Clases diferenciadas: En algunos cursos clave, los grupos se organizan por sexo para optimizar la enseñanza según los estilos de aprendizaje predominantes.



• Mismo colegio, misma convivencia: Fuera del aula, la vida escolar es completamente compartida, fomentando la socialización y la igualdad de oportunidades.



• Enfoque pedagógico, no ideológico: Este modelo no está vinculado a creencias religiosas o culturales, sino a la búsqueda de un entorno educativo que favorezca el máximo rendimiento y bienestar de cada alumno.



Beneficios observados

Desde la implementación del sistema dual, se han observado mejoras notables:



• Mayor concentración: La enseñanza diferenciada en ciertas asignaturas reduce distracciones y aumenta la atención a las tareas.



• Participación equilibrada: Los alumnos se sienten más cómodos para intervenir en clase y compartir sus ideas.



• Mejores resultados académicos: Se ha detectado un avance significativo en áreas como matemáticas y comprensión lectora.



• Mayor autoestima y bienestar: Los estudiantes muestran una mayor seguridad en sus capacidades y un mejor ambiente emocional.



Un modelo reconocido internacionalmente

El sistema dual no es un retroceso, sino una evolución pedagógica. En varios países del mundo ya "se está de vuelta" de la educación mixta como estándar, y la tendencia hacia la diferenciada sigue creciendo:



• Estados Unidos: Desde 2002, más de 400 escuelas públicas han adoptado la enseñanza diferenciada, como la Brighter Choice en Nueva York o la Thurgood Marshall Elementary School en Seattle.



• Reino Unido: Más de 416 escuelas públicas diferenciadas, representando el 81% de los centros con mejores resultados académicos.



• Alemania: En Baviera, el 25% de las escuelas públicas son diferenciadas, y en Berlín existen más de 180 centros que aplican este modelo en asignaturas fundamentales.



• Australia: Más de 139 escuelas públicas han adoptado esta metodología.



• Nueva Zelanda: Existen más escuelas públicas diferenciadas que mixtas.



• Japón: Cuenta con más de 380 escuelas públicas diferenciadas.



Una educación moderna y flexible

La reintroducción de esta práctica en diversos países del mundo a la cabeza en metodología educativa demuestra que no está ligada a tradiciones anticuadas, sino a la búsqueda constante de métodos que funcionen.



"El sistema dual es una herramienta clave para preparar a nuestros alumnos no solo para el éxito académico, sino para la vida", concluye Alfonso Die.



El colegio Juan Pablo II de Parla continúa su compromiso con la innovación educativa, formando no solo buenos estudiantes, sino personas íntegras y preparadas para enfrentar con confianza los retos del siglo XXI.



