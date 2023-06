El sistema Dynamic Coronary Roadmap de Philips reduce el uso de medios de contraste en un 28,8%

(Información remitida por la empresa firmante)

· El ensayo clínico DCR4Contrast muestra que el sistema DCR reduce el uso de medios de contraste yodados en un 28,8% de media y disminuye el número de angiogramas durante una ICP en un 26,3%, lo que demuestra una mayor seguridad de la intervención (1)

Ámsterdam, 18 de mayo de 2023 – Royal Philips, líder mundial en tecnología sanitaria, ha presentado los resultados del estudio Dynamic Coronary Roadmap for Contrast Reduction (DCR4Contrast), el mayor ensayo clínico multicéntrico controlado y aleatorizado sobre este tema, en el que se investigó la capacidad del sistema de guía Dynamic Coronary Roadmap (DCR) de Philips para reducir los volúmenes totales de medios de contraste yodados administrados durante intervenciones coronarias percutáneas (ICP) en comparación con la ICP realizada sin guiado mediante DCR. Los resultados han sido presentados en la reunión anual de la Asociación Europea de Intervenciones Cardiovasculares Percutáneas (EuroPCR 2023), que se celebra del 16 al 19 de mayo en París, y también se anunciarán esta semana en las sesiones científicas de la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares (SCAI).

El número de pacientes de alto riesgo sometidos a ICP ha aumentado significativamente en todo el mundo (2). Cada procedimiento de ICP implica la administración de un medio de contraste yodado para que los médicos puedan ver la anatomía del corazón mientras desplazan dispositivos como catéteres y guías a través de las arterias coronarias. Sin embargo, su uso puede suponer un daño potencial para los riñones, incluyendo el riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda inducida por contraste (IRA-IC tras una ICP.

El ensayo clínico DCR4Contrast descubrió que el sistema Dynamic Coronary Roadmap de Philips redujo el volumen total de contraste yodado por intervención coronaria percutánea en un 28,8% de media (intervalo de confianza del 95%: 18,9%, 38,2%) y el número de angiogramas por procedimiento de ICP de media en 3 secuencias, sobre la base de un procedimiento ICP con una media de 11 secuencias. Esto supone una reducción del 26,3% (intervalo de confianza del 95%: 16,8%, 35,1%) (1).

“Disminuir el uso de medios de contraste durante intervenciones coronarias percutáneas con herramientas como DCR puede tener un impacto significativo sobre la calidad y la seguridad de dichos procedimientos. Esto es especialmente importante en un contexto de aumento del número de procedimientos ICP en pacientes con cuadros clínicos y perfiles anatómicos complejos”, ha explicado el doctor Javier Escaned, jefe de Sección de Cardiología Intervencionista del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y uno de los autores del estudio, durante la presentación de los resultados.

“En Philips estamos comprometidos con el desarrollo de tecnologías que mejoran la experiencia del paciente, incrementan su seguridad y amplían el acceso a procedimientos complejos a nuevos grupos de pacientes”, afirma el doctor Atul Gupta, director médico de Terapia Guiada por Imagen de Philips.

El ensayo DCR4Contrast, se llevó a cabo entre noviembre de 2019 y febrero de 2023 en hospitales de Estados Unidos, Europa e Israel. En total, se aleatorizó a 371 pacientes que se estratificaron en los grupos de ICP e ICP planificada, de acuerdo con el número de vasos a tratar. Los pacientes del grupo de DCR se sometieron a procedimientos de ICP en los que se utilizó la herramienta DCR para guiar el avance de guías, balones, stents y otros dispositivos diagnósticos o terapéuticos. Los pacientes del grupo de control se sometieron a ICP sin el apoyo de la herramienta DCR siguiendo los protocolos estándar (1).

El doctor John C. Messenger, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado y director del Centro de Cateterismo Cardíaco de la Universidad de Colorado, presentará hoy los datos del estudio en las sesiones científicas de la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares (SCAI) que se celebran del 18 al 20 de mayo en Phoenix (Arizona).

“Estos resultados son muy prometedores y confirman que Dynamic Coronary Roadmap puede aplicarse a todo tipo de intervenciones coronarias percutáneas para mejorar la seguridad de los procedimientos y mitigar uno de los pocos factores prevenibles frente a la insuficiencia renal inducida por contraste”, señala el doctor Messenger. Más información sobre la presentación del doctor Messenger aquí.

El software Dynamic Coronary Roadmap de Philips es una innovadora herramienta de visualización en tiempo real que elimina la necesidad de inyecciones adicionales de medios de contraste superponiendo la angiografía sobre imágenes fluoroscópicas 2D en tiempo real con compensación de movimiento para proporcionar a los intervencionistas información visual continua sobre la posición de guías y catéteres. Como complemento de esta tecnología, el sistema de guía de precisión IntraSight de Philips agiliza la evaluación de las lesiones, simplifica el dimensionamiento de los vasos, permite la administración precisa de la terapia y también ayuda al operador en su objetivo de reducir los volúmenes de contraste.

