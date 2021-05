El sistema inmunitario, factor clave en la salud de las mascotas

La pandemia ha aumentado la inquietud por el cuidado del Sistema inmunitario de las mascotas, aunque el 40% de los propietarios afirma que no hace nada específico. La fórmula ADVANCE ACTIVE DEFENSE con inmunoglobulinas y polifenoles naturales ayuda a las defensas y barreras naturales de las mascotas

La pandemia ha hecho más evidente la preocupación por la salud y ha provocado una creciente inquietud por el conocimiento y cuidado del Sistema Inmunitario, tanto el humano como el de las mascotas; así lo afirma el 85% de los encuestados en un estudio realizado por ADVANCE. Por su parte, el 98% de los propietarios cree que cuidar de las defensas de su perro o gato es importante para su salud, pero el 40% reconoce que no hace nada específico para cuidar de las defensas y barreras naturales de su mascota.

El principal órgano de defensa en humanos, perros y gatos es el sistema digestivo

El Sistema Inmunitario en todos los seres vivos tiene el objetivo de proteger el cuerpo de las diferentes amenazas como enfermedades e infecciones. El principal órgano de defensa en humanos, perros y gatos es el sistema digestivo, que aloja el 70%1 de las defensas.

En el sistema digestivo viven las bacterias y microrganismos, la denominada microbiota, el conjunto de microorganismos beneficiosos. Según explica el Dr. Santiago Vega, Catedrático de Sanidad Animal en la Universidad CEU Cardenal Herrera “La microbiota es clave en las defensas del animal: tener una microbiota sana protege frente a gérmenes y ayuda a mantener un correcto Sistema Inmunitario. Una mascota que goza de buena salud tiene en general una relación de mutualismo con su microbiota, es decir, tanto el animal como la microbiota se benefician de vivir juntos”.

Los microrganismos que habitan el intestino tienen una función esencial en la absorción de nutrientes en el organismo: “La nutrición es un componente importante y determinante de la respuesta inmune. Los alimentos en general y particularmente los nutrientes ejercen un papel importante en el desarrollo y mantenimiento adecuado del Sistema Inmunitario. Los datos epidemiológicos existentes relacionan la presencia de déficits nutricionales con desequilibrios inmunitarios e incremento del riesgo de infecciones” explica Vega.

ADVANCE, nutrición que ayuda a las defensas y barreras naturales de perros y gatos

ADVANCE lleva 25 años estudiando el mundo de las defensas y ha desarrollado junto a su equipo de veterinarios expertos la innovadora fórmula ADVANCE ACTIVE DEFENSE, con ingredientes funcionales científicamente probados que ayudan a las defensas y barreras naturales de los perros y gatos.

Según explica Antonia Reales, Responsable de Comunicación y Formación Veterinaria de ADVANCE: “ADVANCE Active Defense es una fórmula avanzada con inmunoglobulinas2, que son proteínas que identifican y neutralizan cuerpos extraños tales como virus, bacterias u otros antígenos, contribuyendo a las defensas naturales del animal.” La Dra. Reales afirma que “Las fórmulas también contienen polifenoles, que tienen una alta capacidad antioxidante y ayudan a neutralizar los radicales libres que pueden dañar las células inmunitarias, y nucleótidos en los productos para cachorros y gatitos, como los que están en la leche materna. Los nucleótidos ayudan a estimular la respuesta inmunológica y ayudan al desarrollo óptimo de las mascotas en su momento más vulnerable”.

Sistema Inmunitario y salud de las mascotas: clave en su primera y última etapa vital

Ayudar al correcto funcionamiento de las defensas y barreras naturales a través de la alimentación es clave en todas las etapas, pero especialmente cuando las mascotas son cachorros o tienen una edad avanzada. En este sentido, según un estudio3 realizado por ADVANCE el número de consultas veterinarias a cachorros ha aumentado notablemente en 2021: las visitas a los pacientes perros juniors han incrementado un 23,7% y la de los gatos junior un 42% respecto a los datos del 2020. Tal y como explica el Dr. Santiago Vega “el desarrollo del Sistema Inmunitario comienza antes del nacimiento y se desarrolla fundamentalmente durante los primeros años de vida. El tipo de alimentación juega también un papel importante en la configuración del Sistema Inmunitario, ya que la lactancia materna es una de las vías principales por la cual la madre transfiere microbiota al recién nacido, es decir, a través de la leche materna, la madre traspasa al cachorro unos microrganismos cuya función es protegerle frente a enfermedades y agentes patógenos.

En el otro extremo, el proceso de envejecimiento va acompañado de cambios en la microbiota. Cuando el perro o gato entran en una edad más avanzada, en su etapa senior, hay que tener especial cuidado con la nutrición ya que necesita un extra de defensas para ayudar a combatir enfermedades que puedan surgir en esta etapa".

Sobre ADVANCE

ADVANCE es una marca veterinaria de nutrición para gatos y perros con 25 años de trayectoria desarrollado e investigado para acercar a los consumidores nutrición con ingredientes científicamente probados que ayudan a cuidar de la salud y bienestar de tu perro y/o gato.

El compromiso de la marca acercar información y ciencia de forma entendible al consumidor y ofrecerle opciones de nutrición de máxima calidad para que pueda encontrar la mejor solución para las necesidades de su perro o gato.

ADVANCE cuenta con una amplia gama de alimentos para perro y gato.

www.advance.es

