El sistema de masaje de gama media de Leggett Dynamics gana el premio a la mejor práctica técnica de Gasgoo

Sistema de masaje de gama media de Leggett Dynamics - Leggett Dynamics

(Información remitida por la empresa firmante)

Una innovación revolucionaria lleva el lujo y el confort asequibles a los vehículos de gran consumo

Madrid, 26 de octubre de 2026.- Leggett Dynamics ha anunciado hoy que su sistema de masaje de gama media (MCM) ha recibido el premio a la mejor práctica técnica de Gasgoo durante una ceremonia celebrada en la 14.ª edición anual del Foro de Innovación en Automoción y Medio Ambiente en Shanghái.



El premio a la mejor práctica técnica de Gasgoo reconoce las tecnologías de automoción que han demostrado su carácter innovador, su preparación para la producción y un valor medible para el cliente en aplicaciones reales en vehículos.



El jurado destacó la innovación del MCM, que permite ofrecer un confort de nivel prémium a un coste asequible en programas de vehículos de gama media.



Acerca del sistema de masaje de gama media de Leggett Dynamics

El MCM de Leggett Dynamics es una innovación en confort que extiende la tecnología de masaje prémium más allá del segmento de los vehículos de lujo.



Esta innovación, que ya se produce en serie para un fabricante de equipos originales (OEM) líder a escala mundial y despierta un gran interés entre varios fabricantes de automóviles de todo el mundo, ofrece una experiencia de masaje prémium y reduce el coste y la complejidad del sistema mediante el uso inteligente de un flujo de aire dirigido con precisión.



“El reconocimiento de Gasgoo refleja el compromiso de Leggett Dynamics con una innovación que aporta confort a todas las personas, en todas partes y cada día. Nuestro sistema de masaje de gama media ayuda a los fabricantes de automóviles a ofrecer el confort prémium que desean los consumidores mediante una solución más sencilla, asequible y escalable”, afirmó Julien Rea, vicepresidente de Innovación e Ingeniería de Leggett Dynamics.



“El futuro de la movilidad estará marcado por innovaciones que hagan más asequibles las experiencias prémium para los consumidores y faciliten su integración y ampliación a los fabricantes de automóviles. Es ahí donde vemos las mayores oportunidades para generar un impacto significativo”, añadió.



Como reconocimiento adicional a su impacto en el sector, el sistema de masaje de gama media es finalista de los premios PACE 2026 de Automotive News, un referente mundial de la innovación en automoción. Los ganadores se anunciarán el 17 de noviembre de 2026 en Novi, Míchigan.



Leggett Dynamics presentará el MCM y otras innovaciones en confort y movimiento en dos eventos del sector que se celebrarán del 27 al 29 de octubre: la Feria Internacional de Proveedores IZB en Wolfsburgo, Alemania, en el estand 1430, y la Automotive Design and In-Cabin Expo en Novi, Míchigan, en el estand A200.



Acerca de Leggett Dynamics

Leggett Dynamics es la marca que representa los negocios de automoción de Leggett & Platt, Incorporated. Bajo la marca Leggett Dynamics, estos negocios ofrecen soluciones eMotion y de confort para asientos de automóviles, portones traseros, puertas, techos solares y otras aplicaciones.



Los negocios de Leggett Dynamics operan a escala mundial, con presencia en 28 ubicaciones de 12 países y más de 6.200 empleados, con centros clave en Detroit, Núremberg y Shanghái.



Como socio estratégico de más de 140 clientes en todo el mundo, Leggett Dynamics ofrece una plataforma de sistemas de confort (masaje, apoyo lumbar, apoyos laterales y suspensión), una plataforma de sistemas de movimiento (motores, actuadores y cables), una plataforma de software e integración y servicios de innovación, que incluyen el desarrollo conjunto de ingeniería avanzada y estudios de factores humanos.



Leggett Dynamics es una marca de Leggett & Platt, Inc., filial íntegramente participada de Somnigroup International Inc. (NYSE:SGI), y fabricante de productos para el hogar, la industria y el mobiliario que lleva más de 140 años desarrollando soluciones de confort para los espacios en los que las personas duermen, trabajan, viven y se desplazan.

Contacto

Nombre contacto: Allison Vincent

Descripción contacto: Directora de Marca, Marketing y Comunicación Global de Leggett Dynamics

Teléfono de contacto: +1 313.847.6331