(Información remitida por la empresa firmante)

- El sistema quirúrgico Sentire recibe la aprobación de la marca CE (MDR), Cornerstone Robotics entra en una nueva era en su expansión global

HONG KONG, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cornerstone Robotics ("CSR"), empresa líder mundial en innovación en robótica quirúrgica con sede en Hong Kong, China, se complace en anunciar que su sistema quirúrgico endoscópico Sentire (en adelante, "Sistema Quirúrgico Sentire") ha recibido oficialmente la certificación CE de la Unión Europea conforme al Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR), que abarca procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos en cirugía general, ginecología, cirugía torácica y urología. Este hito otorga formalmente al Sistema Quirúrgico Sentire acceso a los mercados europeos.

Obtención de la aprobación regulatoria y la validación clínica combinadas

El sistema quirúrgico Sentire es una plataforma robótica quirúrgica de alta gama que combina flujos de trabajo clínicos con ingeniería, software y tecnologías de imagen integradas. La obtención de la certificación CE confirma que su sistema de gestión de seguridad, eficacia y calidad cumple plenamente con las estrictas normas regulatorias europeas y ahora está preparado para servir a médicos y pacientes en todo el mundo.

La empresa se estableció tempranamente en Reino Unido. Desde 2025, CSR se ha asociado con el Portsmouth Hospitals University NHS Trust (PHU) para llevar a cabo una investigación clínica del sistema quirúrgico Sentire que cumple con todas las normativas, acumulando progresivamente datos clínicos reales para respaldar la investigación basada en la evidencia, el desarrollo de protocolos de formación y la adopción clínica. Hasta la fecha, el sistema quirúrgico Sentire ha realizado numerosos procedimientos complejos en el Reino Unido, abarcando especialidades clave como urología, ginecología y cirugía gastrointestinal superior e inferior. La investigación logró los resultados esperados para los pacientes y los médicos se mostraron muy satisfechos con el rendimiento del sistema.

Fortaleciendo su presencia global con servicios localizados

Desde sus inicios, CSR ha adoptado un enfoque global, actuando localmente, impulsando una estrategia global respaldada por médicos y pacientes locales. En Europa, CSR estableció formalmente su filial en el Reino Unido en 2025, ofreciendo un servicio integral que abarca formación profesional, asistencia técnica clínica y servicio posventa. La compañía ya ha impartido varias sesiones de formación en el Reino Unido, ayudando a los equipos clínicos a adquirir rápidamente competencia y confianza en el manejo del Sistema Quirúrgico Sentire, sentando así una base sólida para su implementación comercial a gran escala.

I+D interna integral e integración vertical: la base para una expansión global de alta calidad

Las capacidades de I+D internas integrales de CSR y su modelo de integración vertical constituyen la base de su ventaja competitiva y su estrategia de crecimiento global. El alto nivel de integración tecnológica de la compañía no solo impulsa un sólido rendimiento clínico, la resiliencia de la cadena de suministro y la estabilidad operativa, sino que también mejora la agilidad y respalda la innovación a largo plazo.

El profesor Samuel Au, fundador y consejero delegado de Cornerstone Robotics, comentó: "La obtención de la certificación CE marca un hito importante en la evolución de Cornerstone Robotics, que pasa de ser una empresa innovadora en tecnología a un proveedor global de soluciones clínicas. Desde nuestra primera investigación clínica en Portsmouth, Reino Unido, hasta la obtención de la aprobación regulatoria europea, cada paso de este camino refleja nuestro compromiso con la innovación propia, la excelencia del producto y el valor clínico. De cara al futuro, continuaremos expandiéndonos a mercados globales clave y colaborando con instituciones médicas líderes para ofrecer soluciones robóticas quirúrgicas de alta calidad a más médicos y pacientes en todo el mundo".

La certificación CE representa un hito importante en la expansión de Cornerstone Robotics al mercado europeo y en su estrategia de comercialización global. En noviembre de 2025, la compañía completó con éxito una ronda de financiación con una sobresuscripción de aproximadamente 200 millones de dólares estadounidenses, lo que demuestra la gran confianza de los principales inversores internacionales en su potencial de crecimiento a largo plazo y sus capacidades comerciales globales. Gracias a su innovación tecnológica propia y a sus sólidos recursos estratégicos, Cornerstone Robotics está bien posicionada para acelerar la adopción global de soluciones robóticas quirúrgicas accesibles y de alta calidad para médicos y pacientes en todo el mundo.

Acerca de Cornerstone Robotics (CSR)

Cornerstone Robotics (CSR) es una innovadora empresa unicornio de robótica quirúrgica impulsada por la visión de liderar las innovaciones médicas para un mundo más saludable. Impulsa la atención quirúrgica con sistemas robóticos de vanguardia que hacen que la atención médica de alta calidad sea más accesible y eficiente a nivel mundial. Con tres centros globales de I+D y seis centros de negocios en todo el mundo, la compañía ha establecido una planta de fabricación de 30.000 metros cuadrados en China. El sistema quirúrgico Sentire, desarrollado íntegramente por la propia empresa, ha completado ensayos clínicos multiespecialidad y ha recibido la aprobación de comercialización en China, la Unión Europea y Singapur, impulsando así la atención quirúrgica de alta calidad en todo el mundo.

Si desea disponer de más información visite nuestra página web en https://en.csrbtx.com/

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