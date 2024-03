Los sistemas de calefacción más sostenibles según el estudio de Bosch Home Comfort

(Información remitida por la empresa firmante)

Según revela el estudio de Bosch Home Comfort, aproximadamente 1 de cada 10 hogares en España carece de un sistema de calefacción en la actualidad. Además, se observa un creciente interés de los hogares españoles en optar por sistemas de calefacción que utilizan energías renovables

En España, la calefacción juega un papel fundamental durante los meses de invierno, al acercar el confort en forma de calor al hogar. Aunque una amplia gama de sistemas de calefacción está presente en los hogares españoles, la realidad es que según el segundo estudio sobre "Hábitos de consumo de calefacción y climatización de los hogares españoles" realizado por Bosch Home Comfort[1], no todos los hogares cuentan con calefacción y se estima que aproximadamente uno de cada diez hogares en España carece de dicho sistema. Esta disparidad en la disponibilidad de sistemas de calefacción puede generar desafíos significativos, especialmente en términos de confort y bienestar durante los meses más fríos del año.



Los datos del estudio también revelan que las calderas murales a gas, seguidas del aire acondicionado frío/calor y la calefacción central, son las opciones más extendidas en los hogares españoles. Sin embargo, está emergiendo una tendencia hacia sistemas de calefacción que utilizan energías renovables, como la aerotermia, que ya representa cerca del 5% de sistemas instalados en los hogares españoles. Este sistema está ganando terreno en nueva edificación, ofreciendo una alternativa eficiente y respetuosa con el medio ambiente para la climatización de los hogares.



Y es que, las fluctuaciones de precios de la energía y el escenario medioambiental están empujando a valorar diferentes opciones para calefactar el hogar, lo que ha llevado a considerar alternativas más sostenibles, como los sistemas de calefacción basados en energías renovables, como la aerotermia. Cerca del 45% de los hogares que han notado la subida en el precio de la calefacción, se han planteado cambiar su actual equipo por uno que funcione con energías renovables con el objetivo de ahorrar en su factura energética y hacer el hogar más sostenible.



La aerotermia se abre camino en los hogares españoles

En este contexto, la sensibilización y la educación sobre las ventajas de la aerotermia son cruciales para promover su adopción generalizada y fomentar una transición hacia sistemas de calefacción más respetuosos con el medio ambiente. La aerotermia ofrece alta eficiencia energética, mayor confort interior, y la capacidad de complementarse con energía solar para aumentar su sostenibilidad y reducir su impacto ambiental. Por otra parte, la adopción de sistemas híbridos, que combinan bombas de calor y calderas de gas, representa una solución innovadora para mejorar la eficiencia energética, especialmente en proyectos de reforma y rehabilitación. En este sentido, las soluciones híbridas además ofrecen mayor rapidez y menores inversiones en la instalación, al poder aprovechar la instalación existente y gracias a las unidades interiores especialmente diseñadas para el funcionamiento bivalente, que permiten la integración de la bomba de calor de forma sencilla en reformas de viviendas.



En definitiva, Bosch reafirma su compromiso de ofrecer soluciones sostenibles y eficientes que garanticen el confort en el hogar, a la vez que contribuyen activamente a la protección del medio ambiente al reducir las emisiones de carbono. La compañía trabaja de forma activa en promover la educación y la sensibilización, hacia sistemas de calefacción más respetuosos con el medio ambiente.



Para más información sobre las soluciones de calefacción que permiten maximizar el ahorro sin renunciar al confort en el hogar, consulte la web: www.junkers-bosch.es.



[1] Estudio realizado por el instituto de investigación More Than Research sobre una muestra de 2.000 individuos tras una encuesta realizada entre el 29 de mayo y el 4 de junio del 2023. El Estudio ha sido realizado para Bosch Home Comfort, división del Grupo Bosch dedicada a ofrecer soluciones de agua caliente, calefacción y climatización en el hogar



