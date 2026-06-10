(Información remitida por la empresa firmante)

-Siteimprove establece un nuevo estándar para que la inteligencia de contenido triunfe en la búsqueda con IA: contenido empresarial creado con propósito y relevancia, no solo con velocidad

La plataforma Siteimprove.ai agrega dos nuevos agentes para aprovechar sus conocimientos avanzados de AEO con el agente de optimización y redacción de contenido y el agente de corrección de PDF.

DENVER, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GARTNER MARKETING SYMPOSIUM – Siteimprove, líder en inteligencia de contenido agente, anunció hoy dos nuevos agentes de IA que se basan en sus capacidades avanzadas de información de optimización del motor de respuesta (AEO) lanzadas recientemente. Los nuevos agentes son el Agente de optimización y redacción de contenidos y el Agente de corrección de PDF para accesibilidad digital. Esto lleva la inteligencia de búsqueda de IA y los estándares de accesibilidad digital directamente al flujo de trabajo de creación de contenido.

Las organizaciones se enfrentan a una presión cada vez mayor para mejorar la visibilidad de la marca en los motores de respuesta de IA y mantener la accesibilidad y el cumplimiento en todo su ecosistema digital. A medida que las demandas digitales evolucionan rápidamente, la mayoría de las organizaciones luchan por abordar la complejidad de los requisitos de contenido modernos. Siteimprove aborda esto integrando agentes de IA directamente en los flujos de trabajo de contenido donde los equipos experimentan la mayor fricción.

Ahora, los equipos empresariales pueden crear con confianza contenido con propósito y relevancia para satisfacer las necesidades de accesibilidad digital y búsqueda de IA, todo en una sola plataforma.

Resumen y beneficios de los nuevos agentes:

Agente de optimización y redacción de contenido: ayuda a las organizaciones a crear contenido a escala, desde breve hasta listo para publicar, mientras mantiene los estándares de marca y aprovecha los conocimientos de rendimiento de AEO. El agente admite flujos de trabajo de delineación, redacción, optimización y refinamiento iterativo asistidos por IA, lo que ayuda a los equipos a crear contenido estructurado tanto para audiencias humanas como para motores de respuestas de IA en una plataforma unificada.

ayuda a las organizaciones a crear contenido a escala, desde breve hasta listo para publicar, mientras mantiene los estándares de marca y aprovecha los conocimientos de rendimiento de AEO. El agente admite flujos de trabajo de delineación, redacción, optimización y refinamiento iterativo asistidos por IA, lo que ayuda a los equipos a crear contenido estructurado tanto para audiencias humanas como para motores de respuestas de IA en una plataforma unificada. Agente de corrección de PDF: soluciona automáticamente problemas de accesibilidad a escala, lo que permite a las organizaciones acelerar un proceso manual que tradicionalmente consume mucho tiempo y mano de obra. El agente etiqueta automáticamente archivos PDF, agrega estructura de documentos, corrige la jerarquía de encabezados y ayuda a que los documentos cumplan con los estándares WCAG y PDF-UA.

Corrección de PDF experto: Para organizaciones con necesidades de corrección complejas, Siteimprove ofrece a los clientes la flexibilidad de elegir el nivel adecuado de soporte de corrección: totalmente automatizado, dirigido por expertos humanos o un híbrido de ambos.

"El lanzamiento de hoy se basa en los conocimientos avanzados sobre AEO que publicamos recientemente. Con el nuevo Agente de optimización y redacción de contenido y el Agente de corrección de PDF, ayudamos a los clientes a identificar brechas de visibilidad de la IA, corregir automáticamente los problemas y garantizar que cada contenido, incluidos los archivos PDF, cumpla con las normas y esté listo para la búsqueda por IA. Cada versión de Siteimprove.ai avanza en nuestra visión de una plataforma unificada de inteligencia de contenido agente." — Nayaki Nayyar, consejero delegado de Siteimprove.

El lanzamiento de estos agentes refleja una verdad fundamental vista entre los clientes empresariales de Siteimprove; ese contenido accesible es contenido preparado para IA. La estructura, la semántica y la claridad que cumplen con los estándares de accesibilidad son precisamente lo que los motores de respuesta necesitan para aumentar la visibilidad de la marca y confiar en el contenido. Siteimprove.ai es la única plataforma que unifica accesibilidad, estrategia de contenido, búsqueda y análisis en una única solución para equipos empresariales.

Para obtener más información y ver a estos agentes en acción, únase a nosotros en Denver en el stand n° 220 del Gartner Marketing Symposium o virtualmente a través del seminario web para más detalles.

Acerca de SiteimproveFundada en 2003, Siteimprove transforma el acceso al mundo digital proporcionando una plataforma de inteligencia de contenido agente que unifica accesibilidad, análisis, SEO/AEO y estrategia de contenido. Hoy en día, 2.000 clientes globales de sectores industriales, gubernamentales, de educación superior, de servicios financieros y de atención médica confían en Siteimprove.ai, una plataforma de inteligencia de contenido agente para ofrecer contenido que funcione y que cumpla con las normas. Con sede en Copenhague, Bellevue, Minneapolis y Londres, Siteimprove es una fuente única y práctica para equipos de desarrollo y contenido digital en muchas de las empresas, entidades gubernamentales e instituciones de aprendizaje más grandes del mundo. Siteimprove es propiedad mayoritaria de Nordic Capital.

Contacto para medios de Siteimprove: edegnan@thebranded.agency

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