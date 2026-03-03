(Información remitida por la empresa firmante)

- Siteimprove fortalece a su equipo ejecutivo con la directora de marketing Jen Jones para escalar la estrategia de crecimiento y el liderazgo de la categoría de agentes

Jones enfatiza la estrategia de IA prioritaria, enfocada en impulsar la visibilidad de la marca y la accesibilidad digital de los clientes en medio de una fase crítica de crecimiento para la empresa

COPENHAGUE, Dinamarca, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Siteimprove , líder en inteligencia de contenido de agentes, anunció hoy la incorporación de Jen Jones, directora de marketing, a su equipo directivo. En este puesto, Jones coordinará la marca, la generación de demanda, el marketing de producto y la interacción con el cliente para acelerar la expansión de los ingresos y fortalecer el liderazgo de Siteimprove en su plataforma de inteligencia de contenido de agentes basada en IA y centrada en la accesibilidad. Se incorpora en un momento clave, ya que Siteimprove avanza en la estrategia unificada de la plataforma de agentes, transformando la forma en que las empresas optimizan las experiencias de contenido digital mediante la accesibilidad, la optimización SEO/para motores de respuesta (AEO), el análisis y el rendimiento del contenido a escala.

Con casi 25 años de experiencia en marketing tecnológico, Jones aporta un amplio conocimiento al equipo directivo de Siteimprove en áreas como crecimiento de ingresos, marketing de producto y marketing de crecimiento. Antes de unirse al equipo de Siteimprove, fue directora de marketing en commercetools, donde dirigió el marketing global durante un período de rápido crecimiento, alineando el posicionamiento de productos y la generación de demanda para impulsar la adopción empresarial y alcanzar una posición de liderazgo en el emergente sector del comercio electrónico. Jones también ha ocupado puestos de alta dirección en Dataminr, Cision y Oracle.

"Siteimprove se encuentra en la intersección de la accesibilidad digital, la visibilidad de la marca y el rendimiento del contenido: tres fuerzas que definen cada vez más cómo las marcas modernas se ganan la confianza e impulsan el crecimiento", afirmó Jen Jones, directora de marketing de Siteimprove. "La accesibilidad ya no es un requisito de cumplimiento, sino un factor clave para la experiencia del cliente y la eficacia del contenido. Mi objetivo será acelerar el crecimiento global ayudando a las organizaciones a integrar la accesibilidad y el rendimiento del contenido en su estrategia digital, y a fortalecer el liderazgo de Siteimprove en esta categoría".

Bajo el liderazgo de Jones, Siteimprove está preparada para consolidar su posición como plataforma de inteligencia de contenido basada en IA e impulsar su misión centrada en la accesibilidad. Trabajará de forma interdisciplinaria con los equipos de liderazgo, ventas, producto y éxito del cliente para consolidar la misión principal de la empresa y consolidar el rol de Siteimprove como referente en su categoría en áreas clave.

"Jen aporta una trayectoria demostrada transformando la innovación tecnológica de vanguardia en un crecimiento escalable de los ingresos", afirmó Nayaki Nayyar, consejero delegado de Siteimprove. "Su rol será fundamental en esta próxima fase de crecimiento, a medida que avanzamos en nuestra estrategia de plataforma de inteligencia de contenido con agentes, centrada en la IA, y alineamos la innovación de productos con la ejecución global de la comercialización. Jen fortalecerá nuestra conexión con los clientes que confían en nosotros para hacer el mundo digital más accesible y mantener las marcas más visibles en la era de los motores de respuesta".

Acerca de SiteimproveFundada en 2003, Siteimprove transforma el acceso al mundo digital al proporcionar una plataforma de inteligencia de contenido con agentes que unifica la accesibilidad, el análisis, el SEO/AEO y la estrategia de contenido. Actualmente, clientes de Global 2000 en sectores como la manufactura, la administración pública, la educación superior, los servicios financieros y la sanidad confían en Siteimprove.ai, una plataforma de inteligencia de contenido con agentes para ofrecer contenido eficaz y conforme a la normativa. Con sede en Copenhague, Bellevue, Minneapolis y Londres, Siteimprove es una fuente única y práctica de información veraz para los equipos de desarrollo y contenido digital de muchas de las mayores empresas globales, entidades gubernamentales e instituciones educativas. Siteimprove es propiedad mayoritaria de Nordic Capital.

