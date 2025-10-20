Siteimprove nombrada líder en plataformas de accesibilidad digital

(Información remitida por la empresa firmante)

Evaluada en Estrategia y Oferta Actual, la plataforma Siteimprove.ai es una plataforma líder con los puntajes más altos posibles en los criterios de Visión, Innovación y Ecosistema de Socios, entre otras diez.

BELLEVUE, Wash., 20 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Siteimprove, líder en inteligencia de contenido agente, ha sido nombrado líder en The Forrester Wave™: Plataformas de accesibilidad digital, cuarto trimestre de 2025. Siteimprove.ai, la plataforma unificada para accesibilidad, análisis, SEO/AEO y estrategia de contenido, logró las puntuaciones más altas posibles en los siguientes criterios dentro de las dos categorías Oferta actual y Estrategia.

Visión

Innovación

Hoja de ruta

Ecosistema de socios

Accesibilidad de la plataforma

Herramientas para la creación de contenido

Configuración de políticas

Servicios de pruebas manuales

Pruebas de preproducción con usuarios finales

Informes

Métricas de impacto del programa

API/Integraciones

Múltiples idiomas y ubicaciones geográficas

Siteimprove es el proveedor evaluado en Wave que recibió comentarios de los clientes por encima del promedio, y el informe afirma: "Siteimprove es único entre otros líderes en este mercado porque brinda accesibilidad como parte de una plataforma unificada más amplia que incluye SEO, análisis y estrategia de contenido".

"Creemos que ser nombrados Líderes por Forrester refleja con fuerza nuestra sólida visión y estrategia desde el reciente lanzamiento de Siteimprove.ai, nuestra plataforma de inteligencia de contenido con agentes. Esto nos distingue por ser el único proveedor que unifica el cumplimiento normativo y el rendimiento del contenido en una sola plataforma. Nos impulsa nuestra misión de transformar el acceso al mundo digital con nuestros clientes", declaró Nayaki Nayyar, consejero delegado de Siteimprove

La opinión de Forrester es: "Las organizaciones de todos los tamaños, pero especialmente aquellas con equipos globales que gestionan un gran volumen de sitios web, se beneficiarán del enfoque de contenido más amplio que ofrece Siteimprove".

El acceso a una copia gratuita de The Forrester Wave™: Plataformas de accesibilidad digital, cuarto trimestre de 2025, está disponible aquí.

Acerca de SiteimproveFundada en 2003, Siteimprove transforma el acceso al mundo digital con la plataforma de inteligencia de contenido agentic Siteimprove.ai, que unifica la accesibilidad, el análisis, el SEO/AEO y la estrategia de contenido. Clientes de la lista Global 2000 de sectores como la manufactura, la administración pública, la educación superior, los servicios financieros y la sanidad confían en Siteimprove.ai para ofrecer contenido eficaz y conforme a las normativas. Siteimprove es propiedad mayoritaria de Nordic Capital y opera desde Copenhague, Bellevue, Minneapolis y Londres. Más información en www.siteimprove.com

