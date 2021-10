SJTU Antai EMBA ocupa el décimo puesto mundial en el ranking FT EMBA 2021

SJTU Antai EMBA Ranked 10th Worldwide in FT EMBA Ranking 2021 - ANTAI COLLEGE OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, SHANGHA

SHANGHAI, 18 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El 18 de octubre de 2021, el Financial Times publicó el ranking de los 100 mejores programas EMBA del mundo en 2021, en el que el Antai College of Economics and Management de la Universidad Jiao Tong de Shanghai ocupó el 10º lugar en el mundo. El EMBA de Antai se desempeñó brillantemente en el índice de progreso de carrera más preocupado, ocupando el tercer lugar para el salario promedio de los ex alumnos en el mundo, entre los 5 primeros durante 3 años consecutivos y subiendo constantemente, y el aumento de salario ha ocupado el primer lugar en el mundo durante dos años consecutivos.

Con una facultad fuerte y disciplinas ventajosas, SJTU Antai ofrece programas de formación específicos para los estudiantes en diferentes períodos de desarrollo, para satisfacer el desarrollo integral de cada individuo único con la plataforma de currículo tridimensional, la plataforma de práctica integral, la plataforma de formación multinivel y la plataforma de aprendizaje permanente. En esta clasificación de EMBA, el índice de progreso de la carrera a la vanguardia del mundo demostró una vez más los logros de Antai en el cultivo de talentos innovadores. En el ranking global de MBA publicado por QS en 2021, el programa de SJTU Antai MBA ocupó el puesto 31 en el mundo y el primero en China para el MBA de emprendimiento. Desde octubre de 2020, ocho empresas de ex alumnos de EMBA han sido listadas con éxito, incluyendo Shengjian Environment, Zhang Xiao Quan, Hengshuai, Mustang Battery y así sucesivamente.

En 2018, Antai, que ha superado su centenario, fundó el Instituto de Investigación de la Industria de la Universidad Jiao Tong de Shanghái, promoviendo un círculo virtuoso entre la práctica, la teoría y la enseñanza y proporcionando la "Propuesta Antai" para la práctica de la gestión global. Hasta ahora, se han establecido 33 equipos de investigación industrial en áreas clave centradas en la economía nacional y el sustento de las personas, formando gradualmente vías de investigación industrial maduras y produciendo resultados de investigación diversificados. Además, ha integrado profundamente la práctica de la industria y ha creado una clase de comunidad de la industria por medio de la investigación interuniversitaria, interproyecto, interdisciplinaria y entre la industria y la universidad.

Como uno de los primeros programas EMBA en China, el programa SJTU Antai EMBA celebrará su 20º aniversario en 2022. Antai EMBA sigue actualizando el sistema curricular. La nueva versión 6.0 del sistema curricular ayudará a los líderes de la industria a potenciar la práctica empresarial con 4 módulos de aprendizaje, 5 direcciones curriculares, 8 aulas globales y más de 30 ecosistemas industriales. Al integrar profundamente las prácticas de desarrollo regional y las ciudades dinámicas, se centra en temas como la frontera política en Pekín, la tecnología financiera en Shanghái, el ecosistema de inversión de capital riesgo en Shenzhen, la potenciación de la zona de libre comercio en Haikou y el pivote para la iniciativa "Belt and Road" en Sichuan y Chongqing, y ha creado una serie de eventos de la marca "aprender y viajar por el mundo". Enraizado en China, construye una plataforma de cooperación abierta y abre clases nacionales. Frente a los estudiantes de los países a lo largo de "Belt and Road" y los excelentes estudiantes de Hong Kong, Macao y Taiwán, estableció la Beca, para cultivar más excelentes talentos de alta dirección para esos países y regiones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1662671/Antai.jpg