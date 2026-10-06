SK chemicals impulsa modelos regionales de economía circular para pancartas y lonas publicitarias usadas (2)

El nuevo sistema abarca todo el ciclo de vida de las pancartas usadas, desde su recogida y reciclaje hasta la fabricación de nuevos productos

Los materiales recuperados se transforman en materias primas y vuelven a utilizarse para fabricar tejidos destinados a nuevas pancartas que se suministrarán a las comunidades locales

(Información remitida por la empresa firmante)

SEÚL, Corea del Sur, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- SK chemicals avanza en la creación de un modelo de economía circular para pancartas y lonas publicitarias usadas en colaboración con distintos socios regionales.

La compañía anunció el día 6 la creación del Waste Banner Resource Circulation Consortium junto con MOA, Daehan Media, Upcloth y el equipo de circulación de recursos de la ciudad de Seogwipo, en la Provincia Autónoma Especial de Jeju. Con esta iniciativa, las entidades participantes ponen en marcha una colaboración a gran escala destinada a establecer un sistema integrado para la recogida, el reciclaje y la reutilización de pancartas usadas. El consorcio nace a raíz de un reto planteado por SK chemicals sobre la gestión de pancartas usadas y el desarrollo de soluciones de economía circular en el concurso de ideas Solveathon. La iniciativa se celebró en el marco de la Social Value Festa y fue organizada por la Korea Chamber of Commerce and Industry (KCCI) y el Ministry of the Interior and Safety (MOIS).

Las cuatro organizaciones participantes se encargarán de recoger las pancartas usadas en sus respectivas regiones y aportarán, al mismo tiempo, su experiencia en ámbitos como el pretratamiento, la distribución y la comercialización. Junto con SK chemicals, el objetivo es desarrollar una cadena de valor integrada que abarque desde la recogida y el reciclaje hasta la fabricación y distribución de nuevos productos.

MOA y Daehan Media serán responsables de la recogida en la región de Gyeongsang, mientras que Upcloth se ocupará de Honam y la ciudad de Seogwipo de la isla de Jeju. Upcloth, que cuenta con experiencia en la gestión de sistemas locales de recogida y clasificación a través de centros de apoyo a la autosuficiencia, también aprovechará el proyecto para fomentar la creación de empleo local mediante la incorporación de participantes en programas de inserción y de personas con discapacidad.

Una vez recogidas, las pancartas serán trasladadas a MOA, empresa especializada en el pretratamiento de materiales para reciclaje. Allí se procesarán hasta alcanzar las características y el nivel de calidad necesarios para su posterior reciclaje químico. A continuación, los materiales se convertirán de nuevo en materias primas mediante la tecnología de despolimerización de SK chemicals. A partir de estas materias primas se producirán nuevos materiales aptos para la fabricación de pancartas. Daehan Media participará como socio de producción del tejido obtenido mediante reciclaje químico y se encargará de suministrarlo a las distintas regiones a través de su red comercial de ámbito nacional.

Seogwipo, la única administración local que participa directamente en el consorcio, trabajará además en la creación del marco institucional necesario para que todo el ciclo, desde la recogida de las pancartas usadas hasta la reutilización de las nuevas pancartas fabricadas con material reciclado químicamente, pueda completarse dentro de la propia región.

Según las estimaciones de SK chemicals, en las regiones de Gyeongsang, Honam y Jeju, que participan en el proyecto, se generan cada año más de 1.000 toneladas de pancartas usadas. La implantación de sistemas regionales de economía circular permitirá reducir de forma significativa la cantidad de estos residuos que termina en vertederos o plantas de incineración. Al mismo tiempo, el proyecto pretende sentar las bases para ampliar la recuperación y valorización de recursos.

Las pancartas utilizadas en eventos, elecciones y otras campañas suelen tener una vida útil muy corta y, tradicionalmente, la mayoría han terminado en vertederos o han sido incineradas una vez cumplida su función. En los últimos años se han desarrollado iniciativas para reutilizarlas y convertirlas, por ejemplo, en bolsas de tela o bolsas para la recogida de residuos. Sin embargo, este tipo de upcycling suele prolongar la vida del material durante un único ciclo adicional, sin llegar a crear un verdadero circuito cerrado.

Según el Ministry of Climate, Energy and Environment, en Corea se generan aproximadamente 6.000 toneladas de pancartas usadas al año y cerca del 70 % de ellas acaba, según los datos disponibles, en vertederos o plantas de incineración.

La principal característica de la iniciativa de SK chemicals es precisamente su apuesta por un modelo de circuito cerrado: mediante la despolimerización, las pancartas usadas pueden convertirse de nuevo en materias primas para fabricar nuevas pancartas.La tecnología de despolimerización de SK chemicals descompone los residuos plásticos a escala molecular y los devuelve a su estado de materias primas químicas. Posteriormente, estas materias primas pueden volver a polimerizarse para producir nuevos materiales.Este proceso difiere sustancialmente del reciclaje mecánico convencional, en el que los residuos plásticos se trituran, se lavan y se vuelven a fundir. La despolimerización, en cambio, utiliza un proceso químico para recuperar las materias primas, lo que permite minimizar las limitaciones derivadas del uso anterior del material, su color o la presencia de impurezas. Por este motivo, mientras que el reciclaje mecánico se limita actualmente, en gran medida, a flujos de residuos relativamente limpios y homogéneos, como las botellas transparentes de PET, la despolimerización permite recuperar recursos a partir de una gama mucho más amplia de residuos plásticos, incluidas las pancartas fabricadas con materiales textiles. Además, dado que la calidad del material puede mantenerse incluso después de sucesivos ciclos de reciclaje, esta tecnología resulta especialmente adecuada para establecer un sistema de circuito cerrado para este tipo de residuos.

A través del consorcio, SK chemicals quiere desarrollar un nuevo modelo de economía circular de ámbito regional, basado en un principio sencillo: que los residuos generados en una región puedan recuperarse y convertirse de nuevo en recursos dentro de esa misma región. Para ello, la compañía prevé establecer y estandarizar a escala provincial sistemas de recogida y clasificación de pancartas usadas, así como desarrollar el marco institucional necesario para respaldarlos. Estos sistemas se adaptarán a las características de cada territorio y a las infraestructuras de recogida ya existentes. Una vez consolidado el modelo, SK chemicals prevé reproducirlo progresivamente en otras regiones.

Un representante de SK chemicals señaló: Las pancartas usadas constituyen un problema de residuos al que se enfrentan muchas administraciones locales, aunque las circunstancias y los métodos de gestión varían de una región a otra. Mediante la colaboración con las organizaciones participantes, queremos ampliar estos sistemas de circularidad a escala metropolitana y provincial y demostrar con casos concretos que es posible convertir pancartas usadas en nuevas pancartas.

SK chemicals lleva varios años ampliando su colaboración con las administraciones locales con el objetivo de establecer un sistema estable de recogida y reciclaje de pancartas usadas. En agosto de 2024, la compañía firmó con la ciudad de Gunsan y Revelop un memorando de entendimiento (MOU) para la recuperación de recursos procedentes de pancartas usadas. En junio de 2025 se firmaron nuevos acuerdos con el Ministry of the Interior and Safety y las ciudades de Sejong, Gangneung, Cheongju, Naju y Changwon. En agosto de ese mismo año, SK chemicals suscribió además un acuerdo con la ciudad de Seúl. Asimismo, junto con el Ministry of the Interior and Safety y la Korea Chamber of Commerce and Industry, la compañía organizó una convocatoria abierta de ideas en el marco del 2026 Solveathon for Overcoming Regional Decline, centrada en el desarrollo de una cadena de suministro de ámbito nacional. Con esta iniciativa, SK chemicals amplió también al sector privado la búsqueda de nuevos socios para desarrollar su modelo de economía circular.

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