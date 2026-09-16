SKE lleva "Cool For The Summer" a Appetite On The Farm 2026 con una vibrante activación de festival

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- SKE, una marca de vapeo líder en el Reino Unido y Europa, dio vida a su campaña "Cool For The Summer" en Appetite On The Farm 2026, sirviendo como patrocinador exclusivo de vapeo del festival los días 29 y 30 de agosto en Kelvedon Hall en Essex, que dio la bienvenida a más de 20.000 asistentes.

Llevando el espíritu del verano de SKE al festival

Como patrocinador exclusivo de vapeo, SKE creó un espacio de activación dedicado, inspirado en el ambiente de una granja rural británica. La estructura de madera de diseño abierto y la destacada presencia de la marca SKE crearon un punto focal distintivo en el recinto del festival, mientras que su diseño relajado y acogedor armonizaba con el entorno al aire libre de Appetite On The Farm. Reflejando la filosofía de la marca de 'Disfruta de SKE, disfruta de cada momento', el espacio se convirtió rápidamente en un punto de encuentro popular para los asistentes; grupos de amigos se acercaban para conocer la marca, tomarse fotos y participar en diversas actividades. La combinación de música, interacción social y el ambiente festivo al aire libre contribuyó a crear un entorno a la vez relajado y lleno de energía en torno a la activación de SKE.

Sabores, premios y experiencias del festival

Durante el evento de dos días, SKE presentó un programa de actividades diseñado para invitar a los asistentes adultos a descubrir la marca en un ambiente festivo e informal.

Degustación de sabores: Los asistentes tuvieron la oportunidad de probar los productos estrella de la marca, SKE BAR y SKE BAR 15K, con una selección de sabores que incluía opciones refrescantes (efecto hielo), combinaciones dulces y ácidas, y sabores de frutas tropicales.

El SKE BAR combina un diseño y una gama de sabores familiares con un formato reutilizable basado en cápsulas. Cuenta con una batería recargable de 500 mAh con puerto Tipo-C y un sistema de cápsulas reemplazables fabricadas con un material PCG duradero y reciclable. El dispositivo está diseñado para ofrecer un sabor constante durante todo su uso.

Por su parte, el SKE BAR 15K se presentó como una opción de mayor capacidad, ofreciendo hasta 15.000 caladas, una batería de 850 mAh, un depósito superior visible y efectos de iluminación dinámica. Su formato de mayor tamaño y su diseño distintivo lo hacían especialmente adecuado para el entorno de un festival al aire libre.

Hourly Lucky Draws: Para añadir un elemento sorpresa durante todo el fin de semana, SKE organizó sorteos cada hora. Los asistentes al festival tuvieron la oportunidad de ganar premios exclusivos, y cada sorteo generaba un nuevo momento de emoción en torno a la activación de SKE.

Un asistente afortunado comentó:

"Vine al festival con amigos simplemente para disfrutar de la música, así que me llevé una grata sorpresa al recibir también un premio inesperado. El ambiente en el stand de SKE estaba lleno de energía y disfruté muchísimo de la experiencia. Hizo que todo el festival resultara aún más especial".

Conectar a través de la música y las experiencias compartidas

El Reino Unido siempre ha sido una parte importante de la trayectoria de SKE, y Appetite On The Farm brindó una valiosa oportunidad para conectar directamente con consumidores adultos en el entorno vibrante y auténtico de un festival. Esta activación marca el cierre de la campaña 'Cool For The Summer' de SKE, que aúna la energía del verano, la música y las experiencias compartidas.

Acerca de SKE

SKE es una marca líder de vapeo en el Reino Unido y en toda Europa, reconocida por su experiencia de usuario, su amplia gama de sabores y la innovación de sus productos. La marca desarrolla productos de vapeo centrándose en el diseño, la funcionalidad y una estética distintiva, atendiendo a consumidores adultos en mercados internacionales. Mediante la innovación constante y un enfoque centrado en el usuario, SKE busca ofrecer experiencias de vapeo prácticas y personalizadas.

Para más información, visite el sitio web oficial de SKE en https://www.skevape.com, o conecte con SKE en redes sociales:Instagram: https://www.instagram.com/skevapeofficialFacebook: https://www.facebook.com/skevapeofficialX: https://x.com/skevapeofficialPara consultas de medios, contactar media@skevape.com

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