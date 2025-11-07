(Información remitida por la empresa firmante)

-Skift y Mews revelan cómo las estrategias de dar prioridad al huésped impulsan los ingresos del hotel y el crecimiento hotelero a largo plazo

Un nuevo informe de la industria muestra cómo los modelos centrados en los huéspedes y en la comunidad generan nuevos ingresos y valor de activos a largo plazo

NUEVA YORK, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Un nuevo informe conjunto de Skift y Mews , " Por qué los hoteles y sus inversores están dejando millones sobre la mesa ", desafía uno de los supuestos más antiguos de la hotelería: que el éxito debe medirse por las habitaciones vendidas.

Durante décadas, las tasas de ocupación, la tarifa diaria promedio (ADR) y los ingresos por habitación disponible (RevPAR) han sido los puntos de referencia de rendimiento de la industria. Pero según el informe, esta mentalidad de "la habitación primero" ya no refleja cómo se crea valor en la hostelería moderna. Hoy en día, los huéspedes esperan experiencias, flexibilidad y conexiones significativas, y los hoteles que solo optimizan el alojamiento en la cama están perdiendo grandes oportunidades de crecimiento.

"La hospitalidad ya no se trata sólo de habitaciones, sino de relaciones", afirmó Matt Welle, consejero delegado de Mews. "Cuando cambias tu mentalidad de maximizar los ingresos por habitaciones a maximizar el valor para los huéspedes, desbloqueas nuevas fuentes de ingresos, lealtad y crecimiento a largo plazo".

De las habitaciones a las relaciones

El informe destaca un cambio cada vez mayor de métricas de rendimiento basadas en habitaciones a medidas más centradas en los huéspedes, como los ingresos por huésped disponible (RevPAG), que captura el valor total de cada interacción de los huéspedes, ya sea que pasen la noche, cenen, trabajen o socialicen.

Las marcas de estilo de vida como Ennismore, por ejemplo, ahora generan más del 60% de sus ingresos a partir de fuentes no relacionadas con las habitaciones, como alimentos y bebidas, coworking y eventos, lo que demuestra que la hospitalidad basada en la experiencia puede ser más rentable y más resiliente.

Liberando el valor de la comunidad

Los operadores con visión de futuro están reinventando sus propiedades como espacios comunitarios que sirven tanto a los locales como a los viajeros. Los ejemplos incluyen Staypineapple Boston, donde un popular bar de barrio, el Trophy Room, ha transformado el lobby del hotel en un animado centro público, y Paradise Resort Gold Coast, que aumentó los ingresos y la satisfacción al ofrecer experiencias como acceso a parques acuáticos y reservas de spa en torno a perfiles unificados de huéspedes.

Casi un tercio de los hoteles de la plataforma Mews ofrecen ahora servicios adicionales que se pueden reservar, como aparcamiento, coworking o membresías. Entre 2024 y 2025, el número de empresas hoteleras que utilizan Mews Spaces, que impulsa estas reservas no relacionadas con habitaciones, casi se duplicó de 1.179 a 2.223. En el mismo período, las reservas aumentaron más de un 230 %, lo que pone de relieve el cambio acelerado de la industria hacia ingresos diversificados y basados en la experiencia.

Medir lo que importa

Los KPI tradicionales capturan sólo una fracción del potencial de una propiedad. Al centrarse en el recorrido total del huésped y conectar los sistemas operativos, de marketing y financieros, los hoteles pueden comprender mejor el valor general del huésped, ofrecer experiencias más personalizadas y aprovechar nuevas fuentes de ingresos.

La tecnología como facilitador

La tecnología apuntala esta transformación. Las soluciones integradas permiten anticipar las necesidades de los huéspedes, personalizar experiencias y gestionar múltiples fuentes de ingresos sin problemas.

El informe presenta Swiss Hotel Apartments, que conecta los datos de los huéspedes entre departamentos para brindar un servicio personalizado en 48 propiedades, y Strawberry, que utiliza sistemas flexibles y herramientas de inteligencia artificial para agilizar el check-in, el servicio de limpieza y las comunicaciones manteniendo al mismo tiempo el servicio personalizado.

"La tecnología no reemplaza la hospitalidad, la revela", afirmó Richard Valtr, fundador de Mews. "Cuando los sistemas digitales manejan la complejidad, el personal tiene más tiempo para concentrarse en lo que los huéspedes realmente recuerdan: sentirse vistos y atendidos".

Una nueva era para la inversión hotelera

El estudio Skift x Mews concluye que los hoteles centrados únicamente en la venta de habitaciones están dejando millones en ingresos potenciales sobre la mesa. Las estrategias centradas en los huéspedes y basadas en la comunidad no solo mejoran la experiencia de los huéspedes sino que también fortalecen el valor de los activos a largo plazo.

Descargue el informe completo: Why Hotels and Their Investors Are Leaving Millions on the Table .

Acerca de Mews Mews es la plataforma líder para la nueva era de la hostelería. Mews Hospitality Cloud, que atiende a 12.500 clientes en más de 85 países, está diseñado para optimizar las operaciones de los hoteleros modernos, transformar la experiencia de los huéspedes y crear negocios más rentables. Entre sus clientes se incluyen BWH Hotels, Strawberry, The Social Hub y Airelles Collection. Mews fue nombrado Best PMS (2024, 2025) y figura entre los mejores lugares para trabajar en tecnología hotelera (2021, 2022, 2024, 2025) por Hotel Tech Report. Mews ha recaudado 410 millones de dólares de inversores como Goldman Sachs Alternatives, Kinnevik y Tiger Global Management para transformar la hostelería. Para obtener más información, contacte con el equipo de prensa de Mews: press@mews.com

