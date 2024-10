Skiller Academy y PONS Mobility presentan el Urban Tech Map 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Skiller Academy y PONS Mobility, en colaboración con el Comité de Movilidad de la Asociación de Marketing de España (AMKT), presentaron el Urban Tech Map, una innovadora plataforma diseñada para conectar a los actores clave del ecosistema tecnológico urbano

El miércoles, 16 de octubre de 2024, tuvo lugar la presentación del Urban Tech Map, una herramienta clave para conectar el ecosistema tecnológico urbano, organizada por Skiller Academy y PONS Mobility, en colaboración con el Comité de Movilidad de la Asociación de Marketing de España (AMKT).



Juan Antonio Muñoz Gallego, socio de Skiller Academy, señaló que "estamos muy emocionados con la gran acogida que ha tenido la presentación del Urban Tech Map. Esta herramienta no solo pone de manifiesto la importancia de la tecnología en la transformación de nuestras ciudades, sino que también facilita la creación de un entorno colaborativo entre startups, empresas e instituciones. El futuro de las ciudades inteligentes depende de la colaboración, y el Urban Tech Map está diseñado para ser el puente que conecte a todos los actores involucrados en este proceso de innovación".



El evento, celebrado en la sede de la Fundación Pons, reunió a representantes de startups, inversores, empresas e instituciones comprometidos con la transformación de las ciudades a través de la innovación en movilidad, sostenibilidad e inteligencia artificial. La presentación del Urban Tech Map mostró cómo esta plataforma está facilitando la colaboración y sinergias entre actores clave, convirtiéndose en una referencia para la innovación urbana.



La jornada comenzó con la recepción de los asistentes, seguida por la presentación oficial de la herramienta, destacando sus principales funcionalidades y cómo está contribuyendo a acelerar proyectos de transformación urbana.



Posteriormente, se desarrolló una mesa redonda moderada por Renato Del Bino, Director del Comité de Movilidad de AMKT, y con la participación de Ana Gómez Arche, CEO de PONS Mobility; Filippo Bruneleschi, CEO de Mettis IA; Javier Goikoetxea González, Ph.D., de Next Mobility Solutions; e Iñigo Herzog Sánchez, CTO de Meep.



Durante el debate, los expertos abordaron temas clave que están transformando la movilidad urbana, comenzando con el auge de la micromovilidad, donde se discutieron sus oportunidades y limitaciones, seguidos por los avances y desafíos que enfrentan los taxis autónomos para convertirse en una realidad cercana. Además, se destacó el papel de la inteligencia artificial en la creación de una movilidad más segura, y cómo las ciudades se están preparando para la adopción masiva de la movilidad eléctrica, con especial énfasis en la infraestructura y las políticas necesarias. Finalmente, se abordó el impacto de las zonas de bajas emisiones en el entorno urbano, subrayando la importancia de una planificación sostenible que impulse la innovación sin comprometer la eficiencia del transporte.



Iñigo Herzog Sánchez subrayó la necesidad de adaptar las redes eléctricas y la infraestructura de recarga para facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica: "a través de colaboraciones públicas con estaciones de servicio, clubs de ocio y centros comerciales e invirtiendo en adaptar parkings públicos para residentes (hay más de 250 en Madrid) y en nueva infraestructura en las aceras. El SER ya se paga con el móvil. Dónde antes había un parquímetro, hoy puede haber un punto de recarga".



Por su parte, Ana Gómez abordó las principales barreras y oportunidades para la expansión de la micromovilidad: "el 56% de la población vive hoy en ciudades y en 2050 siete de cada diez personas vivirá en ellas, por lo que ordenar la movilidad en ciudad pasa necesariamente por gestionar de una forma eficiente y justa el espacio finito con el que cuentan las grandes urbes. Por ello, con las herramientas que ofrece la micromovilidad, debemos pasar de un modelo de ciudad pensado para el coche privado a un modelo donde convivan los diferentes actores de esta nueva movilidad desde una perspectiva de movilidad como servicio y de pago por uso del mismo. Ahora mismo la gran oferta de servicios y la tecnología disponible son los dos grandes aliados del sector, pero para su desarrollo deberá superar para fundamentalmente dos retos: el de las infraestructuras y el de las barreras regulatorias, haciendo entender a las administraciones públicas que esta movilidad es una palanca necesaria para sus políticas de gobernanza de movilidad y no un problema para lograr los objetivos de descarbonización y pacificación que las ciudades necesitan y sus ciudadanos exigen".



Renato del Bino reflexionó sobre si la tecnología está lista para revolucionar la movilidad urbana: "la tecnología está avanzando muy rápidamente y tiene un gran potencial para revolucionar la movilidad urbana. Tenemos algunos desafíos como son la regulación, la infraestructura existente y la aceptación social para que la tecnología pueda integrarse efectivamente en el entorno urbano. Pero no olvidemos dos cosas en la integración definitiva: la opinión de los usuarios y el entorno rural, muchas veces dejados de lado".



Por otro lado, Javier Goikoetxea se centró en los desafíos tecnológicos y regulatorios que deben superarse para que los taxis autónomos, como el Cybercab de Tesla, se conviertan en una realidad en las ciudades: "hay dos grandes desafíos antes de poder ver los robotaxis en Europa, no ya en España: Primero tenemos los desafíos tecnológicos, que afectan sobre todo a la relación entre el vehículo y la infraestructura viaria, no preparada, en muchos casos todavía para albergar vehículos autónomos y cuestiones relacionadas con la ciberseguridad. A esto debemos sumar los desafíos regulatorios que hacen referencia a la normativa, a la DGT, a los seguros y a cuestiones relacionadas con la privacidad".



Para finalizar, Filippo Brunelleschi dijo que "los algoritmos de inteligencia artificial pueden transformar la gestión del tráfico optimizando el flujo vehicular en tiempo real, reduciendo la congestión y mejorando la seguridad vial. Además, permiten una mejor integración de los distintos modos de transporte, anticipando patrones de comportamiento y facilitando una movilidad más eficiente y sostenible en las ciudades. Aún más se podrá obtener cuando tengamos protocolos de comunicación V2V (vehículo a vehículo) y V2I (vehículo a infraestructura) implementados a gran escala, con comunicaciones entre máquinas de IA".



El evento concluyó con una sesión de networking, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas, forjar nuevas alianzas y explorar futuras colaboraciones.



Para más información, se puede visitar la web: https://skiller.education/urban-tech-lab/



Sobre Skiller Academy

Skiller Academy es una empresa cuyo foco principal es la formación práctica en tecnología (bootcamps) y habilidades necesarias para el desarrollo de las actividades en esos ámbitos, especialmente en programática, data, atribución, analítica y capacidades relacionadas.



Creen que hay mucho talento sin explotar y su objetivo, aparte de formar, es seleccionar a los estudiantes en función del impacto en su vida. Proporcionar el impulso definitivo de sus habilidades (Skills) y conectarles con su oportunidad laboral.







Contacto

Nombre contacto: Fabiana Ruiz Uguzzoni

Descripción contacto: Skiller Academy / Customer & Operations Director

Teléfono de contacto: 635133172





Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/notas/1258086/20241017_UrbanTechMap_PONSMobility_7.jpeg

Pie de foto: Skiller Academy y PONS Mobility

Autor: Skiller Academy