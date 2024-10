Skills4Impact y Zubi Labs unen fuerzas para impulsar la educación de líderes en sostenibilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Zubi Labs se suma como socio estratégico de Skills4Impact, aportando su experiencia en la creación de empresas de impacto para escalar el proyecto y liderar la formación de líderes en sostenibilidad, con el objetivo de expandirse a nivel internacional. Pablo Lara, en representación de Zubi Labs se une a los fundadores de la Startup: Pablo Sánchez, Antonio Morales, Javier Granda y Sofía Isasmendi, la iniciativa responde a la creciente demanda de talento especializado en sostenibilidad

Barcelona, 30 de octubre de 2024.- Skills4Impact, academia pionera en formación de profesionales en sostenibilidad y acción climática, da un paso decisivo hacia su expansión global gracias a una alianza estratégica con Zubi Labs, venture builder especializado en impacto social y ambiental. El proyecto da respuesta a la creciente demanda de talento especializado en sostenibilidad. A pesar de que actualmente 8 de cada 10 organizaciones trabajan en sus planes de Sostenibilidad Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG), el 94% de ellas enfrenta un déficit significativo de talento especializado para alcanzar sus metas.



Esta realidad pone de relieve una oportunidad clave para impulsar el crecimiento de nuevos perfiles y competencias orientadas a la sostenibilidad. Bajo el liderazgo de sus cofundadores, Pablo Sánchez, Antonio Morales, Javier Granda y Sofía Isasmendi, esta unión se fundamenta en los valores compartidos de ambas organizaciones: la búsqueda de soluciones innovadoras y el compromiso con generar un impacto positivo.



Como parte de esta alianza, Pablo Lara, como representante de Zubi Labs y experto en educación, se incorpora al equipo fundador para potenciar el desarrollo y expansión de Skills4Impact. Su principal objetivo es acelerar el crecimiento de la academia y preparar su expansión internacional, alineando su misión educativa con los desafíos globales de sostenibilidad. El respaldo académico de EADA Business School, socio académico, y de R4S Group (R4S), socio inversor y cofundador estratégico, fortalece esta estrategia, posicionando a Skills4Impact para impulsar la transformación sostenible a través de experiencias de aprendizaje innovadoras y formar a la futura generación de líderes de impacto.



Tras solo ocho meses desde su fundación, Skills4Impact ya ha formado a profesionales de más de 13 empresas en sectores clave, y ahora, junto a Zubi Labs, aspira a posicionarse como líder en el ámbito internacional de la educación de impacto.



Esta unión estratégica tiene como objetivo inmediato la expansión de la red de expertos, el desarrollo de nuevos programas y la consolidación de Skills4Impact como una academia edtech de referencia en sostenibilidad. El apoyo de Zubi Labs no solo se traduce en inversión económica, sino también en el conocimiento y la experiencia de su ecosistema de impacto.



En su misión de abordar los mayores retos sociales y medioambientales, Zubi Labs ha identificado la necesidad de una formación de calidad en liderazgo y sostenibilidad dirigida a profesionales. Durante este proceso, Skills4Impact se destacó por su enfoque integral, con un equipo sólido y una propuesta de valor innovadora que encaja perfectamente con los objetivos de impacto de Zubi. Es por ello, que Zubi Labs ha decidido aportar su experiencia a Skills4Impact, reconociendo su potencial.



"Creemos en Skills4Impact porque es una propuesta sólida y está alineada con nuestra visión de generar un impacto positivo en el mundo. Juntos, aspiramos a transformar la educación en sostenibilidad y formar a los líderes que construirán el futuro sostenible que necesitamos", afirmó Pablo Lara, Managing Partner de Zubi Labs.



"Evolving together to build a sustainable and restorative future" es el propósito que impulsa a Skills4Impact, una plataforma que ofrece programas codiseñados por una red de más de 35 expertos para reducir la brecha de habilidades en sostenibilidad, un desafío global que afecta tanto a empresas como a profesionales; "Nuestra misión es potenciar el talento ampliando las habilidades y los conocimientos necesarios para crear un futuro sostenible y restaurador", afirma Pablo Sánchez, cofundador de Skills4Impact. "Con esta alianza, Skills4Impact no solo se posiciona como una plataforma de aprendizaje de base tecnológica, sino como una comunidad que empodera a los agentes de cambio a nivel mundial, en un momento crucial en el que se estima que más de 150 millones de empleados necesitarán mejorar sus habilidades en sostenibilidad para 2030, según datos de BCG y Gartner" ha asegurado Antonio Morales, cofundador de Skills for Impact.



Sobre Skills4Impact

Skills4Impact (S4I) es la academia de impacto pionera, 100% enfocada en sostenibilidad y acción climática, que cuenta con el respaldo académico de EADA Business School y de R4S Group, socio inversor y cofundador estratégico. S4I nació con el objetivo de responder a la creciente demanda de formación en distintas temáticas de sostenibilidad y acción climática, en un contexto donde muchos profesionales carecen de las competencias necesarias para afrontar los desafíos de la transformación sostenible de las organizaciones.



S4I se distingue por ofrecer experiencias formativas y formación especializada para empresas, profesionales y personas comprometidas con el impacto positivo. Su enfoque práctico y transformador busca cerrar la brecha de habilidades en sostenibilidad, adaptándose a las necesidades de un entorno empresarial en constante cambio



Sobre Zubi Labs

Zubi Labs es un Venture Builder de Impacto que crea y desarrolla empresas en áreas clave como cambio climático, economía circular, educación o diversidad e inclusión social. Su enfoque único implica no solo proporcionar apoyo financiero, sino también colaborar estrechamente con emprendedores desde las etapas iniciales de desarrollo hasta el escalado de negocios exitosos que aborden desafíos sociales y ambientales.



El Venture Builder pertenece a Zubi Group, un grupo de empresas de impacto compuesto por un equipo diverso y comprometido con una misión clara: resolver retos para un futuro mejor para todos, creando e invirtiendo en empresas desde la perspectiva del triple impacto: económico, ambiental y social.



En la imagen, los cofundadores de Skills4Impact: Pablo Sánchez, Antonio Morales, Javier Granda y Sofía Isasmendi, y Pablo Lara, Managing Partner Zubi labs.



