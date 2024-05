Skinvisible presenta una patente innovadora contra la obesidad para un tratamiento transdérmico avanzado

(Información remitida por la empresa firmante)

Administración de agonistas del receptor GLP-1 y antagonistas del receptor CB-1 mejorada con el sistema de administración tópica/transdérmica Invisicare

Las Vegas, 29 de mayo de 2024.- Skinvisible Pharmaceuticals, Inc. (‘Skinvisible’ o ‘la Empresa’), (OTCQB:SKVI), ha anunciado un importante avance en la batalla contra la obesidad. La empresa ha logrado un hito importante al presentar oficialmente una solicitud de patente provisional que cubre formulaciones que aprovechan la tecnología de administración patentada de la empresa, Invisicare®, para la administración transdérmica de medicamentos contra la obesidad. Titulada ‘Transdermal Delivery Composition for Delivery of CB-1 Receptor Antagonists and/or GLP-1 Receptor Agonists, and Method of Delivery’ (Composición de administración transdérmica para la administración de antagonistas del receptor CB-1 y/o agonistas del receptor GLP-1, y método de administración), esta solicitud de patente marca el comienzo de una nueva era de soluciones eficaces y cómodas para la administración de medicamentos contra la obesidad.



La solicitud de patente se centra en Invisicare, una tecnología de administración diseñada para incorporar antagonistas del receptor CB-1 y/o agonistas del receptor GPL-1, ambos conocidos por su potencial en el tratamiento de la obesidad, en una loción tópica aplicada mediante un aplicador dosificador. Los estudios han demostrado la penetración transdérmica superior y la liberación controlada de otros compuestos activos utilizando Invisicare; con ciertos activos que muestran un aumento de hasta diez veces en la eficacia de la administración transdérmica. Skinvisible pretende no sólo ofrecer a los pacientes una alternativa cómoda y eficaz a las terapias tradicionales orales o inyectables, sino también mejorar la eficacia de los fármacos y reducir potencialmente de forma significativa los efectos secundarios, ya que la administración transdérmica evita el metabolismo de primer paso. Además, para el tratamiento a largo plazo de la obesidad, un sistema de administración transdérmica podría ofrecer un método cómodo para administrar dosis de mantenimiento de medicamentos contra la obesidad.



El mercado mundial de medicamentos contra la obesidad superará los 30.000 millones de dólares en 2027, debido a la creciente prevalencia de la obesidad en todo el mundo. Sin embargo, el impedimento que suponen las agujas y las inyecciones sigue siendo una barrera formidable para el acceso y el cumplimiento. La tecnología Invisicare de Skinvisible libera todo el potencial terapéutico de los fármacos CB-1 y GLP-1.



"Invisicare tiene el potencial de revolucionar la forma en que se administran los medicamentos para la obesidad, permitiendo a los pacientes acceder a potentes medicamentos para la pérdida de peso a través de la comodidad de una dosis medida de loción", señaló Terry Howlett, Director General de Skinvisible. "Este enfoque sin agujas es inmensamente prometedor para mejorar la adherencia al tratamiento y ampliar la accesibilidad de los medicamentos para la obesidad a los pacientes con problemas de peso".



Skinvisible busca activamente alianzas estratégicas con empresas para facilitar la introducción en el mercado de sus terapias contra la obesidad.



Sobre Skinvisible Pharmaceuticals, Inc.

Skinvisible Pharmaceuticals es una empresa de investigación y desarrollo especializada en la concesión de licencias de formulaciones tópicas y transdérmicas patentadas que utilizan su sistema patentado de administración cutánea de polímeros, Invisicare. Esta tecnología proporciona una gestión del ciclo de vida y mejoras tanto para productos tópicos como transdérmicos. Invisicare adhiere eficazmente los ingredientes activos a la piel, facilitando una liberación controlada del activo en la piel o a través de ella. Skinvisible ha desarrollado fórmulas para el tratamiento potencial de la obesidad y otras afecciones dermatológicas. Más información en: www.skinvisible.com.







