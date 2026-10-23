Skool Scaling convierte las comunidades de Skool en una alternativa al modelo de servicios 1 a 1

Skool Scaling - Skool Scaling

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de octubre de 2026.-

España afronta 2026 con 46,1 millones de usuarios de internet, el 96,4% de la población, y 39 millones de personas presentes en redes sociales, según los datos recogidos en el informe Digital 2026 sobre el mercado español. La creciente digitalización amplía las posibilidades para los profesionales que aprovechan estos canales para difundir y monetizar su conocimiento, pero el servicio 1 a 1 mantiene una limitación: cada nuevo cliente requiere más tiempo de dedicación.

Las comunidades de suscripción introducen una alternativa al permitir que varias personas accedan de forma simultánea a contenidos, soporte y aprendizaje compartido. Skool Scaling, fundada por Mateo Jiménez, aplica este planteamiento a profesionales con marca personal mediante comunidades de Skool que trasladan el servicio individual a un modelo de uno a muchos.

Un modelo que distribuye el conocimiento entre más personas

El paso del servicio individual a las comunidades online modifica la forma de transmitir conocimiento. En lugar de repetir consultas, explicaciones o sesiones para cada cliente, parte de esa experiencia puede organizarse en recursos, encuentros grupales y espacios de participación accesibles para todos los miembros. La diferencia no reside únicamente en el número de usuarios atendidos, sino en que el aprendizaje deja de depender por completo de una relación bilateral entre especialista y cliente.

Skool Scaling desarrolla esa lógica incorporando además la interacción entre los propios participantes. “La gente lo que quiere es un entorno, estar con más personas como ellos”, explica Mateo Jiménez. Las preguntas, experiencias y avances compartidos pasan a formar parte del valor del espacio, junto con los contenidos preparados por el profesional. Esta dinámica encaja con la evolución de las comunidades digitales de aprendizaje y networking, donde el intercambio entre miembros complementa la aportación del responsable y favorece una participación más activa.

El formato puede aplicarse a especialidades muy distintas siempre que exista un conocimiento concreto y una audiencia interesada en adquirirlo. En el caso de Skool Scaling, este modelo se ha desarrollado en ámbitos como inteligencia artificial, trading, salud, idiomas, deporte, desarrollo profesional o adiestramiento animal, entre otras áreas en las que especialistas con marca personal pueden reunir a usuarios alrededor de un interés o una necesidad común.

De vender sesiones a construir una relación recurrente

Las comunidades de Skool incorporan además una lógica de monetización diferente. El acceso puede plantearse mediante membresías mensuales o anuales, de modo que la facturación no dependa exclusivamente de cerrar una nueva consulta cada vez que termina la anterior. El sistema introduce así ingresos recurrentes vinculados a la permanencia de los miembros y modifica una de las bases económicas del servicio tradicional.

Esta recurrencia concede mayor importancia a la retención. Para conservar el interés a lo largo del tiempo, estos espacios requieren actividad y nuevas aportaciones que justifiquen la continuidad de la suscripción. Contenidos, llamadas, invitados, recursos y conversaciones entre usuarios contribuyen a renovar la experiencia. Como señala Mateo Jiménez, “lo bueno que tiene esto es que una vez que montas la comunidad, la comunidad va funcionando por sí sola”, aunque su funcionamiento posterior mantiene tareas de actualización y dinamización.

La expansión de este tipo de fórmulas refleja una transformación más amplia en la monetización del conocimiento digital. Para Skool Scaling, las comunidades de Skool abren una vía para que profesionales acostumbrados al modelo de servicios 1 a 1 construyan una oferta con mayor recorrido. La comunidad deja así de funcionar como una extensión de la actividad profesional para adquirir entidad propia dentro del negocio.

Emisor: Skool Scaling

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