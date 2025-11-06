Sky Labs atrae inversiones con la filial 'OMRON VENTURES' de Omron

(Información remitida por la empresa firmante)

OMRON Healthcare, líder mundial en monitorización de la presión arterial, firma un memorando de entendimiento de colaboración estratégica

SEUL, Corea del Sur, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 4 de noviembre de 2025, Sky Labs anunció que había obtenido inversiones de OMRON Ventures (OVC: Minato-ku, Tokio), la división de capital de riesgo empresarial (CVC) del Grupo Omron. Esto implica el fortalecimiento de alianzas estratégicas para la expansión global del negocio, más allá de la simple inversión financiera.

Además, Sky Labs ha firmado un Memorando de Entendimiento (MdE) con OMRON Healthcare Co., Ltd. (Sede central: Muko, Kioto; presidente y consejero delegado: Ayumu Okada), líder mundial en el mercado de la monitorización de la presión arterial, para fortalecer su alianza estratégica.

El fortalecimiento de esta alianza es resultado del éxito del dispositivo "CART BP" de Sky Labs, que demuestra la confianza en su potencial de crecimiento en la prevención de enfermedades crónicas y la expansión de su negocio a nivel global.

En 2024, ambas compañías firmaron un MdE para la distribución global y el desarrollo comercial del "CART BP", así como un contrato de distribución en el mercado japonés para productos anteriores.

Sky Labs comercializó con éxito el primer monitor de presión arterial del mundo sin brazalete tipo anillo: el "CART BP".

La principal característica de "Cart BP" es su capacidad para medir continuamente la presión arterial durante el día, el sueño y la noche, lo que permite prevenir la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares.

Además, es posible consultar los cambios y las tendencias de la presión arterial por hora, fecha y mes a lo largo de la vida diaria, sin necesidad de acudir a una clínica o centro de medición ambulatorio.

OMRON Healthcare es el fabricante líder de dispositivos médicos del sector, y ha suministrado tensiómetros domésticos y hospitalarios, así como soluciones para el control cardiovascular, a más de 130 países y regiones de todo el mundo.

En 2025, las ventas mundiales acumuladas de monitores de presión arterial superaron los 400 millones de unidades, y seguimos desarrollando productos y soluciones innovadores para garantizar un control preciso y continuo de la presión arterial en el hogar.

Jack Byunghwan Lee, consejero delegado de Sky Labs, comentó, "Nuestra alianza estratégica es un logro en el que la tecnología de Sky Labs ha sido reconocida por su eficacia clínica y viabilidad comercial según los estándares globales.

"Lideraremos la innovación en el mercado global de la salud mediante la expansión del manejo de enfermedades crónicas junto con OMRON Healthcare, líder mundial en el mercado de la monitorización de la presión arterial."

Acerca de Sky LabsFundada en septiembre de 2015, Sky Labs es una empresa emergente líder en el sector de la salud que ha desarrollado CART (Cardio Tracker), un dispositivo médico en forma de anillo diseñado para el monitoreo de enfermedades mediante señales cardíacas captadas por sensores ópticos. Posteriormente, la compañía desarrolló CART BP, un dispositivo sin brazalete en forma de anillo que permite el monitoreo continuo de la presión arterial durante 24 horas, proporcionando información valiosa para el tratamiento y contribuyendo significativamente a mejorar la calidad de vida de los pacientes con hipertensión. Sky Labs ha firmado un acuerdo de distribución exclusiva en Corea del Sur para CART BP con la farmacéutica Daewoong y se está preparando para su comercialización a nivel nacional en hospitales, clínicas y consumidores.

Consultas para mediosInok Jung inok.jung@skylabs.io Jeyoon Song jeyoon.song@skylabs.io

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813033/Cart_BP_measure_blood_pressure_sleeping.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2765675/Sky_Labs_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sky-labs-atrae-inversiones-con-la-filial-omron-ventures-de-omron-302606374.html