Sky Labs obtiene la certificación CE-MDR para "CART PLATFORM", acelerando su entrada al mercado global

(Información remitida por la empresa firmante)

- "CART", el anillo de presión arterial, reconocido en Europa por su avanzada tecnología de monitorización de constantes vitales.- Apunta al mercado global de la salud más allá de Europa mediante la certificación CE-MDR.

SEUL, Corea del Sur, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs (consejero delegado Jack Byunghwan Lee) anunció el día 8 que su monitor de presión arterial tipo anillo, 'CART PLATFORM', obtuvo recientemente la certificación del Reglamento de Dispositivos Médicos (CE-MDR) de la Unión Europea.

Esta certificación se otorgó para toda la 'CART PLATFORM', centrada en el dispositivo médico de anillo equipado con sensores de fotopletismografía (PPG), que abarca la aplicación móvil, el servidor y el visor web para profesionales médicos.

Con la medición de la presión arterial como elemento central, la CART PLATFORM ofrece diversas funciones de monitorización de signos vitales, incluyendo la detección de pulso irregular. Cuando un paciente usa el dispositivo médico de anillo equipado con un sensor PPG, se miden los signos vitales; los datos recopilados se le proporcionan a través de una aplicación móvil, mientras que el personal médico puede monitorizarlos a través de un visor web.

Se espera que esto sustituya o complemente los incómodos métodos convencionales de monitorización con brazalete de 24 horas, mejorando la comodidad del paciente y permitiendo un control eficiente de la presión arterial.

Estos beneficios ya se han demostrado en el sector médico coreano. Desde que obtuvo el reembolso del seguro en 2024, 'CART BP pro' se ha utilizado en aproximadamente 1.700 hospitales y clínicas de toda Corea.

Con esta certificación CE-MDR como punto de partida, Sky Labs planea expandir su estructura comercial nacional a los mercados europeos e internacionales.

Europa, con una población de aproximadamente 520 millones de habitantes, es un mercado diez veces mayor que Corea, con una demanda en constante aumento para el manejo de enfermedades crónicas como la hipertensión.

En particular, la certificación CE-MDR sirve como referencia crucial para la concesión de licencias de dispositivos médicos, no solo en Europa, sino también en diversas regiones del mundo, como Oriente Medio, el Sudeste Asiático y Sudamérica.

"Obtener la certificación CE-MDR es más que una mera validación técnica; significa que nos hemos ganado la confianza mundial al cumplir con las estrictas normativas del mercado médico europeo", declaró Jack Byunghwan Lee, consejero delegado de Sky Labs. "Gracias a nuestra tecnología inigualable, que permite la monitorización de la presión arterial sin manguito en la vida diaria, seguiremos ampliando nuestra presencia en el mercado sanitario global".

Acerca de Sky Labs https://skylabs.io/en/

Fundada en septiembre de 2015, Sky Labs es una empresa emergente líder en el sector sanitario que desarrolló CART (Cardio Tracker), un dispositivo médico con forma de anillo diseñado para la monitorización de enfermedades mediante señales cardíacas captadas por sensores ópticos. Posteriormente, la compañía desarrolló CART BP, un dispositivo con forma de anillo y sin manguito que permite la monitorización continua de la presión arterial las 24 horas, proporcionando información valiosa sobre el tratamiento y contribuyendo de forma innovadora a mejorar la calidad de vida de los pacientes con hipertensión. Sky Labs ha firmado un acuerdo de distribución nacional exclusivo para CART BP con la empresa surcoreana Daewoong Pharmaceutical y se prepara para su comercialización a nivel nacional en hospitales, clínicas y público general.

Consultas de prensaInok Jung inok.jung@skylabs.io Bomi Lee bomi.lee@skylabs.io

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856520/Photo__CART_I__Ring_and_Charging_Cradle.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2765675/5706287/Sky_Labs_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sky-labs-obtiene-la-certificacion-ce-mdr-para-cart-platform-acelerando-su-entrada-al-mercado-global-302655860.html