Skyhawk Therapeutics anuncia los resultados finales de 15 meses del ensayo clínico de fase 1/2 de SKY-0515 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Skyhawk Therapeutics anuncia los resultados finales de 15 meses del ensayo clínico de fase 1/2 de SKY-0515 en pacientes con enfermedad de Huntington

El conjunto de datos de quince meses representa el análisis final del estudio de fase 1/2.

En el momento de evaluación principal de los 15 meses, los pacientes tratados con SKY-0515 mostraron una diferencia de +1,59 puntos en el cambio respecto al valor basal en la escala compuesta unificada de evaluación de la enfermedad de Huntington (cUHDRS) frente al grupo de control externo de historia natural ponderado por solapamiento.

Las diferencias a favor de SKY-0515 fueron estadísticamente significativas en los cuatro componentes de cUHDRS (Capacidad funcional total, Puntuación motora total, Prueba de modalidades de símbolos y dígitos y Prueba de lectura de palabras de Stroop), y las diferencias en cUHDRS favorecieron a SKY-0515 en todos los momentos de evaluación preestablecidos del estudio.

SKY-0515 ha demostrado reducciones medias constantes de la proteína huntingtina mutante (mHTT) superiores al 60 % con la dosis de 9 mg.

SKY-0515 ha demostrado reducciones medias constantes en PMS1 mRNA superiores al 25 % con la dosis de 9 mg.

El programa de fase 1/2 de la compañía y el programa fundamental global de fase 2/3 FALCON-HD 004-ANZ + 004-WW para la enfermedad de Huntington han reclutado ya a más de 200 pacientes en veinte centros de ensayo repartidos en diez países.

BOSTON, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Skyhawk Therapeutics, Inc., una empresa de biotecnología en fase clínica que desarrolla terapias innovadoras de moléculas pequeñas diseñadas para modular dianas de ARN, anunció hoy los resultados finales a quince meses de su ensayo clínico de fase 1/2 en el que se evalúa SKY-0515, un tratamiento oral en investigación para la enfermedad de Huntington (EH).

El estudio de fase 1/2 en pacientes es un ensayo aleatorizado, de doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos que evalúa dos niveles de dosis de SKY-0515 en pacientes durante doce semanas, seguido de un periodo de extensión de doce meses con enmascaramiento, en el que todos los participantes reciben tratamiento activo a dosis baja o alta (4 mg o 9 mg), recibiendo la mayoría de los pacientes la dosis de 9 mg.

En el mes 15, el momento de evaluación principal, los pacientes tratados con SKY-0515 mostraron una mejora media de 0,94 puntos en la escala cUHDRS respecto al valor basal, mientras que un grupo de comparación de pacientes no tratados, procedente de la base de datos de historia natural Enroll-HD, experimentó un deterioro medio de 0,65 puntos. La diferencia entre ambos grupos fue de 1,59 puntos (95 % IC: 1,09; 2,09; p < 0,001).

Los pacientes tratados con SKY-0515 también obtuvieron mejores resultados que el grupo de comparación en cada una de las cuatro medidas que componen la cUHDRS: funcionalidad diaria (Capacidad Funcional Total: +0,98 puntos), movimiento (Puntuación Motora Total: −9,38 puntos; una puntuación más baja indica un mejor estado), velocidad de procesamiento (Prueba de Modalidades de Símbolos y Dígitos: +4,15 puntos) y velocidad de lectura (Prueba de Lectura de Palabras de Stroop: +4,18 puntos). Todas las diferencias fueron estadísticamente significativas.

Tabla 1. Cambio respecto al valor basal en el mes 15 en la cUHDRS y sus componentes: SKY-0515 frente a control externo ponderado por solapamiento

IC = intervalo de confianza; EE = error estándar.

Se observó el mismo patrón a lo largo de todo el estudio. En cada punto de evaluación programado, los pacientes tratados con SKY-0515 mostraron mejores resultados en la escala cUHDRS que el grupo de comparación: 0,66 puntos en el mes 3, 0,78 puntos en el mes 6, 1,04 puntos en el mes 9, 0,79 puntos en el mes 12 y 1,59 puntos en el mes 15. La diferencia fue estadísticamente significativa a partir del mes 9.

En promedio, las puntuaciones cUHDRS de los pacientes tratados con SKY-0515 se mantuvieron en el nivel basal o por encima de este en todas las evaluaciones hasta el mes 15, mientras que la puntuación media del grupo de comparación externo disminuyó a partir del mes 6.

Tabla 2. Cambio respecto al valor basal en la escala cUHDRS según el momento de evaluación: SKY-0515 frente al grupo de control externo ponderado por solapamiento

IC = intervalo de confianza; EE = error estándar. Consulte la nota al pie 1 para ver el análisis de los datos.

SKY-0515 ha mostrado reducciones medias constantes superiores al 60 % en la proteína huntingtina mutante (mHTT) y del 25 % en PMS1 mRNA en pacientes tratados con la dosis de 9 mg a lo largo del estudio. La huntingtina mutante es la principal proteína responsable de la patología de la enfermedad de Huntington (EH), mientras que PMS1 es un factor clave en la expansión somática de las repeticiones CAG asociada a la progresión de la enfermedad.

SKY-0515 ha demostrado una excelente exposición en el sistema nervioso central y, por lo general, ha sido bien tolerado en todos los niveles de dosis estudiados durante quince meses de tratamiento, sin que se registraran acontecimientos adversos graves relacionados con el tratamiento.

"Los resultados de fase 1/2 de Skyhawk representan datos clínicos sumamente alentadores. Una diferencia de 1,59 puntos en la escala cUHDRS frente a un grupo de control de historia natural rigurosamente ponderado a los quince meses es exactamente el tipo de señal que se busca en los estudios iniciales de un agente terapéutico potencialmente eficaz. Los efectos consistentes observados en las medidas funcionales, motoras y cognitivas requieren un análisis más profundo en los estudios en curso controlados con placebo, pero constituyen un avance prometedor para la enfermedad de Huntington y para el programa", afirmó el Dr. Samuel Frank, director del Centro de Excelencia de la Huntington's Disease Society of America en el Beth Israel Deaconess Medical Center. "La doble reducción de mHTT y PMS1 que logra SKY-0515 aborda dos mecanismos patogénicos fundamentales de la enfermedad de Huntington. Si estos hallazgos se confirman en el programa fundamental FALCON-HD de fase 2/3 que se está llevando a cabo actualmente, el impacto en las personas que viven con esta enfermedad en todo el mundo podría ser profundo".

"Durante casi dos décadas, he luchado como defensora de los pacientes con enfermedad de Huntington, siendo testigo de innumerables y desgarradores contratiempos en ensayos clínicos que han dejado desilusionadas a nuestras familias. Ver por fin resultados como estos —pacientes que experimentan mejoras en la funcionalidad, el movimiento y la cognición— es lo que hemos estado esperando y deseando", afirmó Katie Jackson, consejera delegada de Help 4 HD International. "Lo que hace que SKY-0515 sea especialmente prometedor es que se trata de una pastilla que se toma una vez al día en casa. Cada avance en la enfermedad de Huntington es importante y celebramos todos ellos, pero una terapia no invasiva que no requiere atención en un centro especializado tiene el potencial de llegar a muchos más pacientes: en comunidades rurales, en familias que no pueden desplazarse y en lugares de todo el mundo donde el acceso a la atención médica es difícil".

"Mi esposo no recibió tratamiento a tiempo. Tengo la esperanza de que mis hijos y los hijos de miles de familias como la nuestra sí lo reciban. Somos la generación del cambio y el fármaco de Skyhawk, si estos resultados prometedores se confirman plenamente en futuros ensayos, representa la imagen de ese cambio".

"La finalización de este estudio de fase 1/2 con SKY-0515, que demuestra un beneficio clínico estadísticamente significativo en todos los componentes de la escala cUHDRS, es una prueba contundente de lo que puede lograr la plataforma SKYSTAR de Skyhawk: una pastilla de administración diaria tomada en el hogar que modifica el empalme del ARN para reducir los niveles de proteínas causantes de la enfermedad tanto en el sistema nervioso central como a nivel sistémico en todo el organismo", afirmó Sergey Pauskin, cofundador y director de I+D de Skyhawk. "Estamos aplicando esta misma plataforma a una serie de enfermedades neurológicas complejas que ya avanzan hacia ensayos en humanos; los datos obtenidos con SKY-0515 confirman el enorme potencial de la plataforma SKYSTAR de Skyhawk para generar fármacos novedosos y extraordinarios".

La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo raro, hereditario y, en última instancia, mortal, que afecta a más de 40.000 personas sintomáticas en Estados Unidos y a cientos de miles en todo el mundo. Actualmente, no existen terapias aprobadas que hayan demostrado ralentizar o detener la progresión de la enfermedad.

SKY-0515 es una pequeña molécula en fase de investigación, administrada por vía oral, que actúa como modificador del empalme del ARN y ha sido desarrollada mediante la plataforma patentada SKYSTAR de la compañía. SKY-0515 está diseñado para reducir los niveles de las proteínas mHTT y PMS1.

El estudio fundamental mundial de fase 2/3 FALCON-HD-004-WW ya está en marcha en más de diez países y veinte centros clínicos. Los estudios de fase 1/2 y el estudio fundamental FALCON-HD de SKY-0515 han reclutado ya a más de 200 pacientes.

Skyhawk prevé avanzar hacia el desarrollo clínico, para finales de 2027, de otras terapias innovadoras dirigidas a enfermedades neurológicas raras que carecen de tratamientos aprobados capaces de modificar el curso de la enfermedad.

Acerca del análisis a los quince meses

El cambio en la media LS de la puntuación cUHDRS con respecto al valor basal frente al control externo en los meses 3, 6, 9, 12 y 15, así como el cambio en la media de mínimos cuadrados de los subcomponentes de cUHDRS con respecto al valor basal frente al control externo a los 15 meses, se estimaron mediante un análisis de covarianza (ANCOVA) con ponderación por solapamiento para los pacientes que recibían SKY-0515 una vez al día. Los puntos temporales nominales se fijaron en función de la primera dosis de SKY-0515 administrada al participante (del día 1 al mes 3: n=24; mes 6: n=20; mes 9: n=20; mes 12: n=18; mes 15: n=15). La ponderación de la puntuación de propensión basada en el solapamiento se realizó utilizando los conjuntos de datos de los estudios Enroll-HD, 2CARE y CREST-E (mes 3: n=21; mes 6: n=180; mes 9: n=588; mes 12: n=3569; mes 15: n=1337).

Los participantes recibieron placebo, 3 mg o 9 mg durante los primeros 3 meses; posteriormente, todos recibieron 4 mg o 9 mg tras la aleatorización para la fase de extensión. La disminución en el número de participantes en el mes 15 refleja en parte el diseño del estudio, ya que el periodo de extensión de 12 meses limita la exposición a SKY-0515 a 12 meses para aquellos participantes que inicialmente recibieron placebo durante 3 meses.

El análisis principal incluye a todos los participantes elegibles que contaban con una evaluación cUHDRS en el mes 15. Conforme al plan de análisis estadístico del estudio, se excluyó un número reducido de puntos temporales de los participantes tras producirse un evento intercurrente relevante: la aparición de una afección médica no relacionada, el inicio de un fármaco que pudiera interferir en la evaluación del efecto del tratamiento o un cambio en la intervención terapéutica de base para la enfermedad de Huntington.

Acerca del programa clínico de fase 1/2 de SKY-0515

El ensayo clínico de fase 1/2 de SKY-0515 es un estudio de primera administración en humanos diseñado para evaluar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y la farmacodinamia de SKY-0515 en voluntarios sanos y en pacientes con enfermedad de Huntington (EH) en fase inicial.

El ensayo consta de tres partes. Las partes A y B evaluaron SKY-0515 en voluntarios sanos. La parte C es un estudio aleatorizado, de doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos que evalúa dos niveles de dosis de SKY-0515 en pacientes con enfermedad de Huntington (EH) en fase inicial (estadio 1, estadio 2 o estadio 3 leve según la clasificación HD-ISS) durante 84 días, seguido de un periodo de extensión de doce meses con enmascaramiento, durante el cual todos los participantes reciben tratamiento activo a dosis baja o alta.

Las evaluaciones del estudio incluyen mediciones de la proteína HTT mutante, PMS1 mRNA y de la escala cUHDRS. El reclutamiento y el tratamiento en el estudio de fase 1/2 han finalizado, y el análisis a los quince meses representa el conjunto de datos clínicos final del estudio.

Acerca del programa pivotal de fase 2/3 FALCON-HD (004-ANZ y 004-WW) de SKY-0515

El programa pivotal FALCON-HD (NCT06873334 y NCT07378644) es un estudio aleatorizado, de doble ciego, controlado con placebo y de evaluación de dosis que analiza la farmacodinámica, la seguridad y la eficacia de SKY-0515. Los pacientes elegibles reciben SKY-0515 por vía oral una vez al día, en uno de los tres niveles de dosis, o bien placebo.

El estudio FALCON-HD 004-ANZ reclutó a 144 participantes con enfermedad de Huntington (EH) en estadios 2 y 3 en centros de Australia y Nueva Zelanda. El proceso de reclutamiento ha finalizado.

El estudio FALCON-HD 004-WW prevé reclutar a aproximadamente 600 participantes con EH en estadios 2 y 3 en más de 40 centros de todo el mundo y se encuentra actualmente en fase de reclutamiento activo.

Se dispone de información adicional sobre FALCON-HD, incluidos los centros participantes y los criterios de elegibilidad en ClinicalTrials.gov y www.FALCON-HD.com.

Acerca de Skyhawk TherapeuticsSkyhawk Therapeutics es una empresa de biotecnología en fase clínica que utiliza su plataforma patentada SKYSTAR para descubrir y desarrollar terapias de moléculas pequeñas moduladoras de ARN dirigidas a las enfermedades más difíciles de tratar del mundo. Para más información, visite www.skyhawktx.com.

Contacto de Skyhawk Maura McCarthyResponsable de desarrollo corporativomaura@skyhawktx.com

1Cambio medio LS de la puntuación cUHDRS de Fase 1/2 desde el valor basal frente al control externo en los meses 3, 6, 9, 12 y 15, estimado mediante ANCOVA con ponderación por solapamiento, en pacientes que recibieron SKY-0515 una vez al día. Los puntos temporales nominales se establecieron en función de la primera dosis de SKY-0515 de cada participante (del día 1 al mes 3: n=24; mes 6: n=20; mes 9: n=20; mes 12: n=18; mes 15: n=15). Los participantes recibieron placebo, 3 mg o 9 mg durante los primeros 3 meses; posteriormente, todos recibieron 4 mg o 9 mg tras la aleatorización para la fase de extensión. Se realizó una ponderación por puntuación de propensión con ponderación por solapamiento utilizando los conjuntos de datos de los estudios Enroll-HD, 2CARE y CREST-E (mes 3: n=21; mes 6: n=180; mes 9: n=588; mes 12: n=3569; mes 15: n=1337).

Nota: La disminución en el número de participantes en el mes 15 refleja en parte el diseño del estudio, ya que el periodo de extensión de 12 meses limita la exposición a SKY-0515 a 12 meses para aquellos participantes que inicialmente recibieron placebo durante 3 meses. El análisis principal incluye a todos los participantes elegibles que cuentan con una evaluación cUHDRS correspondiente al mes 15. Conforme al plan de análisis estadístico del estudio, se excluyó un número reducido de puntos temporales de los participantes tras producirse un evento intercurrente cualificante: la aparición de una afección médica no relacionada, el inicio de un fármaco que pudiera confundir la evaluación del efecto del tratamiento o un cambio en la intervención terapéutica de base para la enfermedad de Huntington.

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