- Skyven pone en marcha su bomba de calor industrial de alta temperatura insignia, 8 veces más eficiente que las calderas de vapor

FARMERS BRANCH, Texas, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Skyven Technologies, líder en vapor industrial sin emisiones, ha puesto en marcha su centro de demostración de bombas de calor generadoras de vapor Arcturus (SGHP), estableciendo un nuevo referente en eficiencia industrial, interactividad con la red y reducción de emisiones.

El centro de demostración Skyven Arcturus genera 1 megavatio térmico (MWth) de vapor de calidad para calderas con un coeficiente de rendimiento (COP) líder en la industria de 6,5 y una hoja de ruta para superar el 8,0, maximizando la eficiencia, reduciendo los costes energéticos y las emisiones. Esta tecnología revolucionaria demuestra un método innovador para descarbonizar el calor industrial de forma económicamente ventajosa.

"Presentamos la tecnología de generación de vapor más eficiente jamás creada, con integración en plantas reales y capacidades de red inteligente, lo que coloca a Arcturus en una categoría aparte en comparación con otros sistemas de generación de vapor", afirmó Arun Gupta, fundador y consejero delegado de Skyven Technologies. "Además, la línea de productos Arcturus ofrece una capacidad escalable de 1 MWth a 60 MWth de producción de vapor libre de emisiones, lo que la convierte en una solución ideal para una amplia gama de necesidades de vapor de proceso en sectores manufactureros como el de alimentos y bebidas, etanol, productos químicos, pulpa y papel, entre otros".

Lo que se está demostrando:

Eficiencia inigualable : Un COP de 6,5, ocho veces más eficiente que las calderas de gas natural y seis veces más eficiente que las calderas eléctricas y el almacenamiento de energía térmica.

: Un COP de 6,5, ocho veces más eficiente que las calderas de gas natural y seis veces más eficiente que las calderas eléctricas y el almacenamiento de energía térmica. Potencia de salida de 1 MWth : 1 MWth de vapor continuo y libre de emisiones generado mediante la captura de calor residual.

: 1 MWth de vapor continuo y libre de emisiones generado mediante la captura de calor residual. Tecnología patentada de evaporación instantánea multietapa : Un recipiente de evaporación instantánea en cascada, pendiente de patente, captura el calor residual con la máxima eficiencia, lo que resulta en un alto COP y bajos costes de vapor.

: Un recipiente de evaporación instantánea en cascada, pendiente de patente, captura el calor residual con la máxima eficiencia, lo que resulta en un alto COP y bajos costes de vapor. Suministro de vapor vivo : El sistema está en pleno funcionamiento y suministra vapor de calidad de caldera sin emisiones a las temperaturas y presiones industriales requeridas.

: El sistema está en pleno funcionamiento y suministra vapor de calidad de caldera sin emisiones a las temperaturas y presiones industriales requeridas. Controles inteligentes adaptados a la red : Incorporan sistemas de control avanzados que: Supervisan la carga de la red y se desconectan automáticamente durante los periodos de máxima demanda, cuando la red esté sobrecargada. Realizan arbitraje energético en tiempo real entre electricidad y gas natural para optimizar la reducción de costes y emisiones.

: Incorporan sistemas de control avanzados que: Diseño modular habilitado por software: El diseño modular patentado de Arcturus, acelerado por software, permite una rápida implementación y una fácil integración en instalaciones industriales.

"El avanzado sistema de control de Arcturus permite una integración perfecta y una gran facilidad de operación en cada instalación industrial", añadió Jacob Miller, director de tecnología de Skyven Technologies. "Diseñamos Arcturus para maximizar el rendimiento, la fiabilidad y la replicabilidad en instalaciones de fabricación industrial de alto consumo energético en todo el mundo".

Contacte con Skyven a través de nuestro sitio web en www.skyven.co para aprender más.

Acerca de Skyven Technologies

Skyven Technologies ayuda a las industrias de alto consumo energético a reducir costes y emisiones mediante la recuperación del calor residual para producir vapor libre de emisiones con su bomba de calor generadora de vapor Arcturus. El modelo probado de Energía como Servicio de Skyven permite a los fabricantes industriales generar vapor industrial libre de emisiones al menor coste, sin necesidad de inversión inicial.

