Slow Road to Hainan se emitirá próximamente en Discovery

HAIKOU, China, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente se estrenó la serie documental de corta duración "Slow Road to Hainan", sobre la Carretera Escénica Costera de Hainan, presentada por la Estación de Radiodifusión de Hainan (HMG), producida por Hainan Dianguang Media Film Co., Ltd. y cocreada con Discovery. Este documental de ocho episodios, de 25 minutos cada uno, sigue a varios grupos de visitantes chinos y extranjeros en su viaje por la isla de Hainan. Combina los tesoros ecológicos, el patrimonio cultural y la dinámica de desarrollo de la Carretera de Circunvalación de Hainan, permitiendo a los espectadores comprender el diverso encanto de Hainan —escondido en sus montañas y mares e integrado en su vida cotidiana— a través del ritmo pausado de un "viaje lento". El programa se emitió por CCTV-9 y Hainan TV a finales de 2025. La versión internacional se estrenará en Discovery del 15 de marzo al 5 de abril de 2026, con dos episodios cada domingo a las 20:05 (hora local).

El documental utiliza múltiples hilos narrativos para ahondar en las singulares historias de la Carretera de Circunvalación de Hainan, mostrando vívidamente la belleza ecológica, el patrimonio cultural y la vitalidad del desarrollo de Hainan. Narra las historias de varios grupos de personas de diferentes países, edades y orígenes que emprendieron un viaje por la Carretera de Circunvalación de Hainan, un recorrido rico y fascinante de exploración de la naturaleza, reconexión con los ecosistemas locales y autodescubrimiento, alcanzando finalmente la plenitud espiritual. A lo largo del camino, la Carretera de Circunvalación de Hainan conecta paisajes ecológicos naturales, tesoros artísticos y culturales, e iniciativas de estilo de vida, presentando una perspectiva única de Hainan. El impresionante paisaje natural, la imagen ecológica verde, los conceptos de desarrollo emergentes y la integración de diversas culturas aportaron una experiencia transformadora a sus viajes.

A través de las perspectivas panorámicas de varios grupos principales en el camino, el programa muestra tanto el presente vibrante de Hainan como imagina un futuro dinámico; los momentos conmovedores y la belleza que se encuentran en los detalles del viaje y la vida trascienden las fronteras nacionales, animando a los espectadores a reducir la velocidad y apreciar el viaje.

