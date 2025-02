El Slow Travel crece en España de forma exponencial

(Información remitida por la empresa firmante)

El crecimiento del slow travel también demanda nuevos perfiles profesionales. Se requiere expertos en sostenibilidad para asesorar sobre prácticas ambientales responsables, así como especialistas en marketing digital y gestión de datos turísticos para promocionar y gestionar de manera efectiva las experiencias de viaje lentas, según Catenon

Madrid, 20 de febrero de 2025.- El slow travel: Viajar y disfrutar de cada destino de manera relajada, profunda y sostenible es una tendencia en alza en España. Este tipo de turismo busca alejarse de las visitas fugaces y prioriza la conexión con la cultura local, el uso de medios de transporte menos contaminantes y el apoyo a negocios de la zona.



El turismo en España representó en 2023 un 12,8% del PIB y generó el 9,3% del empleo, según el INE. Dentro del sector, las estadías prolongadas contribuyen a la sostenibilidad al reducir la presión sobre destinos saturados y distribuir mejor los ingresos en áreas menos conocidas. Esta tendencia es especialmente relevante en el contexto actual, donde el overtourism sigue siendo un problema en destinos como Barcelona o las Islas Baleares. Campañas como #SlowTravelSpain buscan impulsar un turismo más responsable, promoviendo rutas menos transitadas y actividades de bajo impacto como el senderismo, el ciclismo o el uso del tren.



Para Iñigo Pérez, Director de la División de Turismo de la consultora Catenon, "esta nueva manera de viajar no solo enriquece la experiencia del turista, sino que también favorece la economía local y reduce el impacto ambiental. España tiene un gran potencial para convertirse en un referente en este segmento, atrayendo viajeros con alto poder adquisitivo y generando oportunidades para el desarrollo de espacios exclusivos y especializados. Además, la digitalización permite no solo personalizar las experiencias de los viajeros, sino también optimizar la gestión turística de los destinos, reduciendo el impacto ambiental y mejorando la sostenibilidad a largo plazo."



Demanda de nuevos perfiles profesionales

El auge de esta tendencia está generando nuevas oportunidades laborales en distintas áreas:



• Especialistas en sostenibilidad: Profesionales en gestión ambiental y energética que diseñen estrategias responsables y fomenten el uso de energías renovables.



• Expertos en tecnología y digitalización: Especialistas en inteligencia artificial y ciencia de datos, clave para mejorar la personalización y gestión de la experiencia turística.



• Profesionales en marketing turístico: Enfocados en la promoción de destinos mediante análisis de datos y estrategias digitales.



• Consultores en turismo responsable: Asesoran sobre prácticas sostenibles y trabajan con destinos y empresas para maximizar beneficios locales y minimizar impactos negativos.



Según Iñigo Pérez, "El sector turístico está evolucionando rápidamente, lo que también redefine la demanda de talento. La sostenibilidad y la digitalización se han convertido en pilares fundamentales para el desarrollo del turismo en España. La aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial o el machine learning está permitiendo analizar datos para gestionar mejor los flujos de turistas, mejorar la logística de transporte y potenciar estrategias de marketing personalizadas".



Tendencia global

Este modelo de turismo tiene sus raíces en el movimiento "slow food" iniciado por Carlo Petrini en 1989 y ha evolucionado hasta convertirse en un estilo de vida.



