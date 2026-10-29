SM amplía su oferta de inglés con una alianza estratégica con Grupo Difusión y Helbling English

(Información remitida por la empresa firmante)

El acuerdo incorpora un método de inglés para toda la etapa de Primaria y una propuesta de lecturas graduadas, reforzando las soluciones educativas que SM ofrece a los centros escolares.

Madrid, 29 octubre de 2026 -. SM ha alcanzado una alianza estratégica con Grupo Difusión y Helbling English para ampliar su oferta editorial en la enseñanza del inglés y ofrecer a los centros educativos españoles una propuesta más completa, especializada y adaptada a sus necesidades.

La colaboracicón combina el conocimiento de SM del sistema educativo español con la experiencia internacional de sus nuevos socios. Grupo Difusión, integrado en el grupo educativo europeo Klett, cuenta con más de 35 años de trayectoria en la enseñanza de idiomas y presencia en 137 países. Helbling English, por su parte, lleva dos décadas desarrollando materiales innovadores para el aprendizaje del inglés, basados en la investigación pedagógica y acompañados de recursos digitales.

Una nueva propuesta para aprender inglés

Uno de los principales ejes del acuerdo es la incorporacicón de Fun Marbles, un método de inglés para los seis cursos de Educación Primaria que apuesta por un aprendizaje comunicativo y motivador, a través de historias, vídeos, actividades y situaciones cercanas al alumnado.

El método contará con una edición adaptada y una versión específica para Andalucía, e incluirá libros del alumnado, cuadernos de actividades, materiales para el profesorado y recursos digitales.

La alianza permitirá también incorporar una selección de Helbling Readers, una colección de lecturas graduadas que reúne historias originales y clásicos adaptados a diferentes edades y niveles de inglés. Una propuesta que favorece la comprensión lectora, amplía el vocabulario y conecta con la trayectoria de SM en el fomento de la lectura.

Con estas dos líneas editoriales, SM amplía las posibilidades de acompañamiento a los colegios, tanto en la enseñanza curricular del inglés como en el desarrollo de la competencia lectora.

Una alianza para seguir creciendo

El acuerdo refuerza la capacidad de SM para ofrecer una propuesta educativa más completa y responder a las necesidades de los centros escolares.

La nueva oferta tendrá uno de sus primeros hitos de presentación el próximo 5 de noviembre en Sevilla, durante la I Jornada de Idiomas de Escuelas Católicas de Andalucía, donde SM acercará esta propuesta a los profesionales de la educaicón.

Con esta alianza, SM continúa apostando por la innovación, la especialización y la colaboración como vías para seguir creciendo y contribuir a una enseñanza del inglés de calidad.

Sobre SM

SM es un grupo editorial especializado en educación y literatura infantil y juvenil, con una amplia trayectoria en el desarrollo de contenidos, materiales y soluciones educativas. Su actividad está orientada a acompañar a docentes y centros escolares en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como a fomentar la lectura y contrubuir al desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes.

Sobre Grupo Difusión

Grupo Difusión es un grupo editorial especializado en la enseñanza de idiomas, perteneciente al grupo educativo Klett. Con más de 35 años de trayectoria y presencia en 137 países, desarrolla y distribuye materiales educativos, recursos digitales y soluciones pedagógicas para el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Sobre Helbling English

Helbling English es una editorial internacional especializada en la enseñanza del inglés. Con más de 20 años de experiencia, desarrolla métodos educativos, lecturas graduadas y recursos digitales basados en la investigación pedagógica y orientados a facilitar un aprendizaje eficaz, motivador y adaptado a las necesidades de estudiantes y docentes.

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