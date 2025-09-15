SmallRig amplía el potencial creativo del iPhone 17 Pro con accesorios profesionales completos

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 15 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- SmallRig, diseñador y fabricante líder de innovadores accesorios para fotografía y vídeo, ha presentado una completa línea de Video Cage Kit para la serie iPhone 17 Pro. Lanzada en paralelo con los nuevos iPhones, esta colección conforma un ecosistema modular e integral que busca potenciar las capacidades de imagen del iPhone 17 Pro y mejorar la experiencia cinematográfica profesional móvil.

Durante la presentación principal de Apple del 9 de septiembre, la compañía estrenó un video cinematográfico que mostraba las funciones avanzadas de la cámara del iPhone 17 Pro. Tras la presentación, se reveló un video especial con el videoclip del último sencillo del cantante Jackson Wang, Let Loose. Codirigido e interpretado por Wang, todo el proyecto también se grabó con el iPhone 17 Pro. En ambas producciones, el completo Video Cage Kit para la serie iPhone 17 Pro jugó un papel esencial.

Fundada en 2013, SmallRig se ha forjado una reputación por diseñar sistemas integrales a la medida de los creadores de contenido. Su cartera abarca la expansión de cámaras y dispositivos móviles, soluciones de iluminación, gestión de energía y más. Al priorizar la versatilidad, la compatibilidad y la eficiencia de producción, la compañía ha desarrollado un ecosistema de accesorios en el que confían más de 10 millones de creadores en todo el mundo.

SmallRig apareció por primera vez en los materiales promocionales de Apple en 2021 con el lanzamiento de la serie iPhone 13, lo que marcó el inicio de su visibilidad en las campañas creativas de Apple. En 2023, los kits de SmallRig acompañaron al iPhone 15 Pro, lo que permitió mostrar las capacidades cinematográficas del dispositivo. Al año siguiente, sus accesorios atrajeron la atención mundial al utilizarse en la producción del videoclip de Dancing in the Flames de The Weeknd, creado con el iPhone 16 Pro. Esta presencia constante destaca la fiabilidad técnica y la versatilidad creativa de las soluciones de SmallRig.

En el centro de la nueva línea de productos de SmallRig se encuentra el Video Cage Kit para la serie iPhone 17 Pro. Diseñado para cineastas móviles, su agarre de doble asa transforma el iPhone en un sistema de cámara versátil, ideal para producción de video, transmisión en vivo y creación de contenido de corta duración. La jaula ofrece múltiples puntos de montaje para accesorios externos, a la vez que garantiza una protección de doble capa para el dispositivo.

Otra incorporación clave es la funda magnética para teléfono fotográfico FilMovpara la serie iPhone 17 Pro. Diseñada para combinar la protección diaria con una capacidad de expansión de nivel profesional, la funda es totalmente compatible con MagSafe y se integra a la perfección en el ecosistema de accesorios de SmallRig. Compatible con lentes, filtros, asas, luces, micrófonos y bases acoplables, convierte al instante el iPhone en un equipo de grabación profesional. Un soporte oculto permite una configuración rápida, mientras que la compatibilidad con el marco de expansión de SmallRig garantiza flexibilidad para diferentes necesidades creativas.

Basándose en estas innovaciones de producto, SmallRig también está ampliando su visión más allá del hardware para explorar nuevas formas de expresión creativa y resonancia cultural. La compañía se prepara para lanzar una serie de colaboración de edición limitada con Transformers. Se espera que este próximo lanzamiento fusione la narrativa cultural con la innovación funcional, ofreciendo a los creadores nuevas posibilidades que van más allá del diseño de accesorios convencionales.

Al aparecer continuamente junto a los lanzamientos estrella de la marca tecnológica líder y presentar soluciones innovadoras, SmallRig consolida su liderazgo en la creación de contenido móvil. El debut de su línea de accesorios profesionales para la serie iPhone 17 Pro subraya el compromiso de la compañía con el empoderamiento de los creadores, demostrando su visión de redefinir cómo los smartphones pueden servir como herramientas completas para la cinematografía y la narración.

