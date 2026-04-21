(Información remitida por la empresa firmante)

- SmallRig destaca su completo ecosistema creativo para DJI Osmo Pocket 4, RF 20C Light y TRIBEX Monopod en NAB 2026

LAS VEGAS, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- En la feria NAB Show 2026, SmallRig destacará tres productos estrella: el ecosistema creativo definitivo para DJI Osmo Pocket 4, la luz LED RF 20C y el TRIBEX Monopod.

El ecosistema creativo definitivo para DJI Osmo Pocket 4

Desde jaulas magnéticas y empuñaduras con mayor potencia hasta kits de filtros de precisión y soportes portátiles, el nuevo ecosistema responde directamente a las crecientes necesidades de los creadores de contenido actuales. La gama de accesorios está diseñada para prolongar la duración de la batería, garantizar un manejo estable, integrar un audio superior y ofrecer soluciones de montaje versátiles. Ya sea para capturar momentos cotidianos, grabar vlogs de viajes inmersivos o usar la Pocket 4 como una cámara secundaria fiable en producciones profesionales, los accesorios de SmallRig permiten a los creadores equilibrar una visión ambiciosa con la máxima portabilidad.

Para satisfacer las necesidades específicas de diversos flujos de trabajo, SmallRig ofrece cuatro configuraciones de soporte especializadas, adaptadas a distintos escenarios de grabación:

1. Soporte multicámara: Domina cada ángulo. Crea la historia completa.

Diseñado para creadores que narran historias desde dos perspectivas simultáneamente, este soporte combina una jaula magnética bidireccional con un soporte para monitor, lo que permite el uso simultáneo y sin interrupciones de una cámara principal y la Osmo Pocket 4.

2. Soporte esencial para vloggers: No te pierdas ni un momento.

Este completo kit, pensado para la creación de contenido diario, incluye un soporte magnético, un mini trípode, una empuñadura, una bolsa de almacenamiento, un estuche protector, una luz de vídeo LED RGBWW y un juego de filtros multifuncionales para capturar la vida tal como sucede con un tiempo de configuración mínimo.

3. Soporte para aventuras al aire libre: Conquista el sendero. Captura la toma.

Diseñado para entornos exigentes, este sistema incluye soporte magnético, empuñadura ergonómica, soportes portátiles, una carcasa y estuche protectores resistentes, luz LED, filtros y una bolsa de transporte, lo que garantiza que el Pocket 4 permanezca seguro y accesible durante excursiones, escaladas y viajes largos.

4. Live Rig: Transmite en directo sin límites.

Diseñado para streamers y periodistas móviles, este sistema incluye soporte magnético, clip para correa de mochila y compatibilidad directa con micrófonos inalámbricos, ofreciendo audio de calidad profesional y una sujeción estable para transmisiones en movimiento.

Luz de vídeo LED portátil RF 20C: Control creativo simplificado

La nueva luz de vídeo LED portátil RF 20C permite a los creadores lograr efectos de iluminación profesionales con una mínima complejidad técnica. Ya sea que busquen un brillo cinematográfico suave o un toque de color intenso sobre un fondo, esta luminaria compacta ofrece una iluminación versátil sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Con una potencia constante de 20 W en cinco modos de color LED (rojo, blanco 5.600 K, morado, naranja y cian), la RF 20C alcanza unos impresionantes 5.400 lux a un metro con una precisión de color CRI 97+ y TLCI 99+. Es ideal para iluminación de contorno, acentos de fondo, cinematografía de bodas, vlogs y entrevistas.

Un mecanismo de lente plano-convexa de empuje y tracción permite un ajuste suave del ángulo del haz, desde un punto concentrado de 24° hasta una amplia inundación de 60°, ofreciendo aproximadamente un 40% más de alcance que luces similares de su categoría. Su cuerpo ultraligero de aluminio anodizado pesa tan solo 520 g y tiene un diámetro compacto de 49 mm, lo que permite guardarlo fácilmente en cualquier bolsa de cámara o estuche. Sus dos baterías de 5.000 mAh ofrecen hasta 1,5 horas de autonomía a máxima potencia, con carga USB-C de 36 W para un funcionamiento ininterrumpido durante sesiones prolongadas. Además, incluye un conjunto de 20 gobos que permiten proyectar patrones personalizados, logotipos y efectos atmosféricos en los cinco colores LED, añadiendo un toque visual distintivo a retratos, escenarios y contenido de marca.

TRIBEX Monopod: Despliegue en un solo paso

Basándose en la excelencia de ingeniería de la aclamada serie de trípodes hidráulicos TRIBEX, el nuevo monopie TRIBEX ofrece una velocidad y fiabilidad incomparables en un formato compacto y listo para viajar. Gracias a su tecnología hidráulica patentada X-Clutch, el monopie se despliega en un solo paso con tan solo presionar, eliminando por completo la necesidad de cierres giratorios tradicionales y ajustes manuales.

Fabricado en fibra de carbono ligera y equipado con un sistema de amortiguación hidráulica de calidad profesional, el monopie TRIBEX soporta con seguridad cámaras de cine completamente equipadas. Un interruptor de pie permite ajustar el ángulo sin esfuerzo y lograr un movimiento fluido sin que el operador tenga que agacharse, maximizando la eficiencia y la comodidad durante las grabaciones dinámicas.

Acerca de SmallRig

Fundada en 2013, SmallRig diseña y fabrica soluciones completas de accesorios, incluyendo soportes para cámaras y teléfonos, baterías, trípodes y luces de vídeo para la creación de contenido. Nuestros accesorios se utilizan ampliamente en transmisiones en directo, vlogs, producción de vídeo profesional y otros campos, con el apoyo de más de dos millones de creadores en todo el mundo. SmallRig fue pionera en el enfoque de codiseño con el usuario (UCD) y el programa DreamRig, con el objetivo final de codiseñar con creadores globales y hacer realidad sus grandes sueños.

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