SmallRig lanza un kit de carcasa protectora para vídeo para la serie iPhone 17 Pro

SHENZHEN, China, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ — SmallRig, empresa líder en diseño y fabricación de accesorios innovadores para fotografía y vídeo, ha anunciado hoy su completo kit de carcasa para vídeo compatible con la nueva serie iPhone 17 Pro. Este kit profesional permite aprovechar al máximo el potencial cinematográfico de la serie iPhone 17 Pro, brindando a los usuarios la posibilidad de obtener resultados de calidad profesional y potenciar su creatividad en la creación de contenido para móviles.

SmallRig ha participado en los eventos de lanzamiento de Apple durante tres años consecutivos, lo que demuestra nuestro compromiso con la innovación. Este nuevo kit consolida aún más nuestra reputación como una marca de confianza y líder en el sector, reconocida por los creadores de contenido de todo el mundo.

De plataforma a profesional

Los smartphones actuales cuentan con cámaras increíbles, pero carecen de la ergonomía de una cámara profesional. SmallRig cambia esta situación. El kit se basa en una carcasa y una jaula principales, que sirven como base para una completa gama de accesorios profesionales. Incluye un sistema óptico con placas traseras intercambiables para lentes y filtros, asas giratorias con control remoto inalámbrico, una estación de acoplamiento 3 en 1 y mucho más. Desde mayor estabilidad hasta una calidad de imagen superior, los usuarios pueden configurar el equipo perfecto para cualquier situación, desde la creación de contenido en YouTube hasta la realización de películas profesionales.

Plataforma de exploración

SmallRig entiende la importancia de la rapidez en el proceso creativo. Su sistema permite transformar instantáneamente una funda normal en una carcasa profesional para vídeo en tan solo un segundo. Simplemente coloca el teléfono con la funda en la robusta carcasa de aleación de aluminio para obtener mayor protección y funcionalidad. Los bordes elevados protegen la pantalla y la lente de la cámara ante posibles caídas. Este diseño ergonómico garantiza que los creadores no se pierdan ninguna toma, facilitando un flujo de trabajo fluido y eficiente.

Desbloquear todo el potencial

Este kit ha sido diseñado para potenciar al máximo las capacidades de la serie iPhone 17 Pro. Sus asas ergonómicas y giratorias ofrecen un agarre cómodo con ambas manos, garantizando la máxima estabilidad y movilidad. El mando inalámbrico desmontable permite el control a una distancia de hasta 10 metros. Los múltiples puertos de montaje permiten conectar micrófonos, luces de relleno y otros accesorios. El sistema óptico, con placas traseras intercambiables para lentes y filtros, facilita el cambio rápido de accesorios para experimentar con diferentes efectos cinematográficos, lo que garantiza a los creadores de contenido la posibilidad de obtener imágenes de calidad cinematográfica.

El nuevo kit de accesorios profesionales para la serie iPhone 17 Pro estará disponible simultáneamente con el lanzamiento de los nuevos iPhones por parte de Apple. Además, SmallRig confirma el próximo lanzamiento de la nueva colección limitada SmallRig x Transformers, que incorporará la esencia de la ingeniería de Cybertron para los creadores profesionales de todo el mundo.

Disponibilidad y precios

-SmallRig Mobile Dual Handheld Kit para iPhone 17 Pro Max (Precio PVP: 119,99 dólares)

-SmallRig FilMov Photography Case para iPhone 17 Pro Max (Precio PVP: 34,99 dólares)

Para más detalles, visite www.smallrig.com.

Acerca de SmallRig

Fundada en 2013, SmallRig se dedica a ofrecer a creadores de contenido de todo el mundo soluciones para el montaje y estabilización de cámaras y teléfonos móviles, sistemas de iluminación y control, baterías para dispositivos de imagen y equipos de audio.

Actualmente, los productos de SmallRig llegan a usuarios en más de 160 países y regiones, cubriendo una amplia gama de aplicaciones, desde transmisiones en directo, creación de contenido para YouTube y videos cortos, hasta documentales y películas de gran éxito en Hollywood.

