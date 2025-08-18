SmallRig × Transformers: armado, desplegado - Crea más allá

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 18 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- SmallRig y Transformers anuncian una colaboración pionera que acerca la esencia de la ingeniería Cybertron a creadores profesionales de todo el mundo. Esta alianza encarna la filosofía de Transformers de "Más de lo que se ve" a través de quince herramientas diseñadas específicamente para superar las limitaciones creativas, revelando que la verdadera innovación reside más allá de los límites.

Así como los Transformers rompen los límites de la forma, transformándose en máquinas de batalla, el equipo de SmallRig permite a los creadores superar las limitaciones físicas de la fotografía, haciendo que la imaginación sea el único límite. La colección "Edición BumbleBee" representa la fusión perfecta del icónico lenguaje de diseño de Transformers y la excelencia en ingeniería de SmallRig, demostrando que la verdadera creación siempre se trata de ir más allá de lo común.

La línea incluye dos kits de jaula premium para cámaras Canon y Sony con mecanismos de liberación rápida y diseños estructurales reforzados, una multiherramienta plegable versátil con ocho funciones esenciales, soportes profesionales para monitores con mayor estabilidad, asas específicas para estabilizadores DJI que mejoran el manejo y el control, soportes amortiguadores avanzados para reducir las vibraciones, un sistema de trípode de alto rendimiento con despliegue rápido, una potente solución de batería con montura V y gestión inteligente de la energía, y luces de video LED con control preciso del color. Cada producto luce la distintiva combinación de colores negro y amarillo de BumbleBee con insignias de Autobot grabadas a láser e incorpora elementos de diseño inspirados en la tecnología Cybertron.

Lo que distingue a esta colaboración es su profunda integración de los principios fundamentales de Transformers en equipos de calidad profesional. Los kits de jaula transforman las configuraciones de cámara estándar en robustas plataformas creativas, reflejando cómo los Autobots se adaptan a cualquier desafío. El sistema de trípode cuenta con un sistema de liberación rápida, que evoca la legendaria agilidad de Bumblebee. La batería con montura V proporciona una energía confiable y duradera que evoca la tecnología Energon de Cybertron. Todos los productos de la "Edición BumbleBee" han sido diseñados para ayudar a los creadores a superarse, desafiando logros pasados y alcanzando niveles superiores de evolución creativa.

Esta colaboración va más allá de la estética superficial. SmallRig ha colaborado estrechamente con cineastas profesionales y creadores de contenido para garantizar que cada producto aborde los desafíos creativos del mundo real. Las empuñaduras para estabilizadores DJI presentan una ergonomía mejorada, basada en exhaustivas pruebas de campo. Las luces LED incorporan tecnología de difusión avanzada, desarrollada en colaboración con especialistas en iluminación. El soporte amortiguador utiliza nuevos materiales probados en condiciones de producción exigentes.

La "Edición BumbleBee" representa un cambio fundamental en la forma en que las herramientas profesionales pueden inspirar la creatividad. Así como los personajes de Transformers revelan capacidades inesperadas, estos productos liberan un nuevo potencial creativo. Los kits de jaula ofrecen a los cineastas una flexibilidad sin precedentes, permitiendo cambios rápidos de configuración sin comprometer la estabilidad. La multiherramienta combina herramientas esenciales para el rodaje en un formato compacto que haría envidiar a cualquier Autobot. Este nuevo ecosistema brinda a los creadores la libertad de centrarse en su visión en lugar de en las limitaciones técnicas.

Para SmallRig, esta colaboración representa la culminación de su misión de desarrollar herramientas que permitan a los creadores superar los límites. El compromiso de la compañía durante una década de comprender las necesidades de los creadores y escuchar sus opiniones ha hecho posible esta ambiciosa alianza. Al combinar su experiencia en ingeniería con el rico legado de innovación y adaptabilidad de Transformers, SmallRig ha creado una línea de productos que realmente destaca en el mercado creativo profesional, permitiendo que cada persona se convierta en su propio Bumblebee en su universo.

La "Edición BumbleBee" encarna los valores compartidos por ambas marcas: la convicción de que el verdadero potencial a menudo reside bajo la superficie, que las limitaciones existen para superarlas y que las herramientas adecuadas pueden transformar la visión creativa en realidad. Para los creadores profesionales que exigen rendimiento e inspiración a sus equipos, esta colección representa un nuevo estándar en lo que las herramientas creativas pueden lograr.

Acerca de SmallRig

Desde 2013, SmallRig ha proporcionado soluciones profesionales de accesorios para cámaras, estabilizadores y teléfonos móviles a más de 2 millones de creadores de todo el mundo. Gracias a nuestros programas de Diseño Colaborativo con el Usuario (UCD) y DreamRig, SmallRig convierte visiones ambiciosas en realidad.

